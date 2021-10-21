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Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о столице: его могут одобрить в ноябре, - "слуга народа" Безгин

Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о столице: его могут одобрить в ноябре, -

В ноябре парламент может принять закон о "О городе Киеве - столице Украины".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин.

Он напомнил, что вчера комитет на заседании рассматривал этот документ.

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Говоря о том, какие правки вносятся в законопроект и насколько они являются важными, нардеп отметил: "Где-то половина поправок учтены. Из тех, которые не учтены, по моему мнению, или являются спамом, или дублируют нормы, которые учтены. Поэтому я считаю не целесообразным тратить на них много времени".

Безгин рассказал, что на комитет большинством поддержал законопроект о столице, а трое депутатов воздержались, а один не голосовал.

"Воздержались два представителя нашей фракции и Максим (Саврасов. – Ред.) из "Европейской Солидарности", а фракция "Голос" голосовала за", - добавил "слуга народа".

Автор: 

ВР (29272) КГГА (2989) Киев (25659) мэр (1652) Виталий Безгин (42)


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Бене срочно нужен Киев с его многомиллиардным бюджетом. Такие деньги проплывают мимо его кармана. Непорядок, однако.
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21.10.2021 11:57 Ответить
Это скоро станет похоже традицией - начало Майдана в ноябре месяце))) Эта банда и так уже поперек горла всем, сейчас разбудят киевлян.
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21.10.2021 12:06 Ответить
В каждом районе хотят наплодить дармоедов в виде депутатов райсоветов...
А напомните, с какими словами эти райсоветы в Киеве упраздняли?
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21.10.2021 12:13 Ответить
Півшостому не дає покою Кличко.
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21.10.2021 12:14 Ответить
Кличко не ангел (взять ту же безмозглую застройку), но он по крайней мере пребывает в этой реальности, и честно выбран киевлянами с убедительными показателями поддержки.

Зеленым все неймется, хотят получить в полное распоряжение бюджет Киева.

Очень жаль что нас опять провоцируют на уличный протест и силовой сценарий, очень выгодный нашим врагам. Но блин, если турнут кличка с Киеврады, других вариантов развития событий быть не может - это уже вопрос состоятельности нации.
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21.10.2021 12:29 Ответить
 
 