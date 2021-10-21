Профильный комитет рекомендовал Раде принять закон о столице: его могут одобрить в ноябре, - "слуга народа" Безгин

В ноябре парламент может принять закон о "О городе Киеве - столице Украины".

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава подкомитета по вопросам административно-территориального устройства и местного самоуправления Виталий Безгин.

Он напомнил, что вчера комитет на заседании рассматривал этот документ.

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Говоря о том, какие правки вносятся в законопроект и насколько они являются важными, нардеп отметил: "Где-то половина поправок учтены. Из тех, которые не учтены, по моему мнению, или являются спамом, или дублируют нормы, которые учтены. Поэтому я считаю не целесообразным тратить на них много времени".

Безгин рассказал, что на комитет большинством поддержал законопроект о столице, а трое депутатов воздержались, а один не голосовал.

"Воздержались два представителя нашей фракции и Максим (Саврасов. – Ред.) из "Европейской Солидарности", а фракция "Голос" голосовала за", - добавил "слуга народа".