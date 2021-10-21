Переговоров о совместном политическом проекте с Кличко и Гройсманом не веду, - Разумков

Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что не планирует совместных политических проектов с мэром Киева Виталием Кличко и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о каких-то политических проектах, то я не веду таких переговоров и вести не планирую. У меня с ними обоими нормальные отношения, но не больше", - заверил Разумков.

Отвечая на вопрос, общается ли он с бывшими членами команды Зеленского Данилюком, Рябошапкой или Гончаруком, экс-спикер сказал: "С Данилюком, Рябошапкой общались на эфирах, с днем рождения меня поздравили. Гончарука не видел. Насколько знаю, он в Стэнфорде".

Подробнее читайте в интервью Разумкова для Цензор.НЕТ.

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