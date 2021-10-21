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Переговоров о совместном политическом проекте с Кличко и Гройсманом не веду, - Разумков

Переговоров о совместном политическом проекте с Кличко и Гройсманом не веду, - Разумков

Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что не планирует совместных политических проектов с мэром Киева Виталием Кличко и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом.

Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.

"Если мы говорим о каких-то политических проектах, то я не веду таких переговоров и вести не планирую. У меня с ними обоими нормальные отношения, но не больше", - заверил Разумков.

Отвечая на вопрос, общается ли он с бывшими членами команды Зеленского Данилюком, Рябошапкой или Гончаруком, экс-спикер сказал: "С Данилюком, Рябошапкой общались на эфирах, с днем рождения меня поздравили. Гончарука не видел. Насколько знаю, он в Стэнфорде".

Подробнее читайте в интервью Разумкова для Цензор.НЕТ.

Читайте: Разумков о досрочных выборах в Раду: "Это не просто выстрелить себе в ногу, а в голову. Причем не один раз"

Автор: 

Кличко Виталий (4650) Гройсман Владимир (4832) Разумков Дмитрий (1522)


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Топ комментарии
+4
Начинается новый сериал: Разумков - искатель соратников.
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21.10.2021 12:58
+4
Шо-то этого поца здесь стало много. Готовим на Президента?
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21.10.2021 12:59
+2
Лупоглазого ляльководи пропихують на президента, а Буратіна всьо. Здувся.
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21.10.2021 13:15
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Начинается новый сериал: Разумков - искатель соратников.
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21.10.2021 12:58 Ответить
вот и славненько..
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21.10.2021 12:58 Ответить
Шо-то этого поца здесь стало много. Готовим на Президента?
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21.10.2021 12:59 Ответить
Что-то он слишком навязчиво набивается в соратники.
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21.10.2021 13:01 Ответить
Лупоглазого ляльководи пропихують на президента, а Буратіна всьо. Здувся.
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21.10.2021 13:15 Ответить
А здесь помогают пропихивать? Или Буратина не сдулся?
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21.10.2021 13:52 Ответить
Лупоглазий на Президента не годиться ,а от Косата - аж бігом...
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21.10.2021 15:10 Ответить
з опзж веде
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21.10.2021 13:36 Ответить
Ну и зря!
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21.10.2021 14:02 Ответить
Не визрів поки... Україні потрібен Литвин ,ой нє ,Разумков же ...
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21.10.2021 15:08 Ответить
Не дай нам Бог знову змінити лише Прізвище кримінального олігархічного клану! В данному випадку дніпровського ( Коломойський - Тимошенко) знову на донецький ( Ахметов і той же Разумков!) ! Скільки можна обмінювати ПРІЗВИЩА цього криміналу?
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21.10.2021 16:19 Ответить
А кто ты собственно такой?
Да, во время шабаша, когда "принимался" закон про олигархов, ты обратил внимания на нарушения, имел мужество отправить этот закон в венецианскую комиссию.
Можно сказать, показал свою принципиальность и позицию.
Но ведь это можно объяснить и банальным желанием прикрыть свой зад.
Поэтому ты, такая же зеленая нечисть, как и все в команде зеленского!
И никакого доверия к тебе нет и быть не может.
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21.10.2021 16:39 Ответить
 
 