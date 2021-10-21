Переговоров о совместном политическом проекте с Кличко и Гройсманом не веду, - Разумков
Экс-председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков уверяет, что не планирует совместных политических проектов с мэром Киева Виталием Кличко и экс-премьер-министром Владимиром Гройсманом.
Об этом он заявил в интервью Цензор.НЕТ.
"Если мы говорим о каких-то политических проектах, то я не веду таких переговоров и вести не планирую. У меня с ними обоими нормальные отношения, но не больше", - заверил Разумков.
Отвечая на вопрос, общается ли он с бывшими членами команды Зеленского Данилюком, Рябошапкой или Гончаруком, экс-спикер сказал: "С Данилюком, Рябошапкой общались на эфирах, с днем рождения меня поздравили. Гончарука не видел. Насколько знаю, он в Стэнфорде".
Подробнее читайте в интервью Разумкова для Цензор.НЕТ.
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+4 Омерзительный
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+4 Анатолий Бессмертный #488304
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показать весь комментарий21.10.2021 13:15 Ссылка
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Да, во время шабаша, когда "принимался" закон про олигархов, ты обратил внимания на нарушения, имел мужество отправить этот закон в венецианскую комиссию.
Можно сказать, показал свою принципиальность и позицию.
Но ведь это можно объяснить и банальным желанием прикрыть свой зад.
Поэтому ты, такая же зеленая нечисть, как и все в команде зеленского!
И никакого доверия к тебе нет и быть не может.