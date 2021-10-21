Украина до 2024 года может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС. Зеленский ставит очень амбициозные цели, - Кулеба

Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям. У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки", - сказал Кулеба.

Министр отметил, что производство и поставки водорода являются стратегическими вопросами.

"Чтобы быть успешными завтра, мы должны охотно работать сегодня. Мы не боимся сделать шаг вперед на неизведанную территорию. Как я сказал ранее, одно слово, которое описывает международную политику президента Зеленского, это амбиция. Президент ставит очень амбициозные цели, но это единственный способ достигнуть больших амбициозных результатов", - считает Кулеба.

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