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Украина до 2024 года может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС. Зеленский ставит очень амбициозные цели, - Кулеба

Украина до 2024 года может начать экспорт

Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям. У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки", - сказал Кулеба. 

Министр отметил, что производство и поставки водорода являются стратегическими вопросами.

"Чтобы быть успешными завтра, мы должны охотно работать сегодня. Мы не боимся сделать шаг вперед на неизведанную территорию. Как я сказал ранее, одно слово, которое описывает международную политику президента Зеленского, это амбиция. Президент ставит очень амбициозные цели, но это единственный способ достигнуть больших амбициозных результатов", - считает Кулеба.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Поставки водорода в ЕС позволят укрепить энергобезопасность и экономику Украины, - Кулеба

Автор: 

Зеленский Владимир (20742) экспорт (878) Евросоюз (17258) Кулеба Дмитрий (2880) водород (8)


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Топ комментарии
+12
Вибачте, що не в тему.
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21.10.2021 12:17
+11
"Зеленский ставит очень амбициозные цели"
комплекс Наполеона називається
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21.10.2021 12:18
+9
На ТЭС запасов угля на неделю, а эти уже накололись до всрачки.
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21.10.2021 12:20
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Вибачте, що не в тему.
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21.10.2021 12:17 Ответить
идиотизм у зеленского на фоне его врожденной тупости - действительно амбициозный
после посадки 1 млрд.деревьев и начнем их рубать. делать из них спутники и отправлять их (заполненные "зеленным"(!) водородом) - на Марс)

всё - под личным контролем зеЛоха))
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21.10.2021 12:37 Ответить
мы и так первые в мире по добыче газа))) катары отдыхают, для этого нужно направить армию к скважинам пару дней повоевать и вопрос решён. но для этого нужно желание ворушить это кубло состоящее с нескольких семей кланов.
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21.10.2021 12:47 Ответить
Зеленскому квартал до бани, а он уже раздевается. До 24 года надо, еще дожить. И нам и ему.
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21.10.2021 12:56 Ответить
"Зеленский ставит очень амбициозные цели"
комплекс Наполеона називається
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21.10.2021 12:18 Ответить
Мания величия. Остап Бендер отдыхает.
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21.10.2021 12:20 Ответить
да-да... а доставлять будут гиперлупами...
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21.10.2021 12:18 Ответить
Бред какой то...
А что мешает самому ЕС производить для себя водород?? Чего нет в ЕС?. Зеленой энергетики или воды??
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21.10.2021 12:20 Ответить
Производство водорода требует больших затрат электроэнергии. То есть, сначала надо иметь лишнюю электроэнергию. А чтобы ее иметь, надо иметь лишний газ, уголь или твэлы.
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21.10.2021 13:32 Ответить
На ТЭС запасов угля на неделю, а эти уже накололись до всрачки.
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21.10.2021 12:20 Ответить
Кислородное голодание может привести еще и не к таким галлюцинациям. А бред получается просто первосортным. Дайте ему баллон с кислородом, авось попустит.
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21.10.2021 12:21 Ответить
Кловун опять витает в облаках. Опустите хто-нибуть этого ***ба на землю. Зима идет, ищи чем топить и чем платить.
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21.10.2021 12:21 Ответить
Зеленый пердеж ниочем!
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21.10.2021 12:25 Ответить
Дерьмак, я-же тебя предупреждал, прячь от бубочки наркоту, а то он опять ширнулся, и его понесло. То он кукарекает о миллиарде деревьев, то что у нас дороги лучше европейских, а теперь о газе. ЗЕленом. Держи его на цепи, а то будет как с Богданом и тебя он тоже выгонит пинком под твой жирный зад. Даже КАЛомойский не поможет.
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21.10.2021 12:26 Ответить
А преЗедент поставил такие амбициозные планы ..... до или после принятия кокса !?
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21.10.2021 12:26 Ответить
Експортуй свою зелену банду разом з собою.
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21.10.2021 12:26 Ответить
А преЗедент поставил такие амбициозные планы ..... до или после принятия кокса !?
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21.10.2021 12:26 Ответить
Ого как всегда и у всех амбициозные цели, только то что положено делать президенту по конституции и законам не кому делать.
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21.10.2021 12:29 Ответить
краще наїмося гороху,та нагодуем Європу гороховим бздом!
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21.10.2021 12:30 Ответить
На таком уровне такой бред.У нас что,месторождение водорода?
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21.10.2021 12:31 Ответить
Паровое разложение метана даёт 40! Процентов углекислого газа + угарный газ + азотную кислоту. Сплошная экология.Конечно Европе лучше не производить его у себя.
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21.10.2021 12:36 Ответить
Это грязный водород. А речь идёт о зелёном водороде. То есть вода и электричество
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21.10.2021 12:49 Ответить
"У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. " Немає тільки водорода.
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21.10.2021 12:36 Ответить
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21.10.2021 15:49 Ответить
зеленогороховое бздо !!
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21.10.2021 12:37 Ответить
Гидролиз дорого.
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21.10.2021 12:37 Ответить
При нічних надлишкових потужностей чого б й ні? Я так думаю...
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21.10.2021 12:41 Ответить
Наверно от АЭС. Их же нежелательно ночью отключать.
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21.10.2021 12:51 Ответить
Месторождения нет, но будет высаженно миллиард деревьев, вот их доить и будем.... Или я чего-то опять попутал?
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21.10.2021 12:42 Ответить
та в курсе уже все -
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21.10.2021 12:58 Ответить
Вся справа в тому що, енергетична цінність водню отриманого шляхом електролізу менша від витраченої електроенергії. Дешевше використовувати електроенергію ніж, отриманий з її допомогою водень. Тому німці і впарюють нам цю фігню бо, самі вже давно порахували все. Для отримання 1 кілограма стисненого водню (11,1куба при 0С та 760мм) потрібно 50 кВт/годин що, коштуватиме 84 гривні.
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21.10.2021 13:04 Ответить
Виробництво водню - велика галузь, що швидко зростає. У 2004 році в усьому світі було вироблено близько 50 мільйонів тонн водню, ,https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-9 [9] що відповідає близько 170 мільйонам тонн нафтового еквівалента. Темп росту галузі становить близько 10 % на рік. У 2004 році у США обсяг виробництва становив близько 11 мільйонів метричних тонн (MMT) середнього потоку потужності в 48 гігаватт. (Для порівняння, середній обсяг виробництва електрики в 2003 році становив близько 442 гігаватт.) У 2005 році вартість усього виробленого у світі водню становила близько $ 135 мільярдів на рік. .https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B0_%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0#cite_note-10 [10]
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21.10.2021 14:13 Ответить
Кто вам эту чушь наплел?Эту дурную статистику генерирует вся водородная мафия.Но копните глубже.Там учитывают,например водород,полученный, на химзаводе из природного газа и употребленный тут же,порой даже в одном процессе, для производства аммиака и азотных удобрений.Объемы большие ,но условные.Фуфло все это.
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21.10.2021 15:07 Ответить
Той, який не вміє мислити стратегічно ставить амбітні цілі??? 😂 Ви що, вже всією ОПою курите зєлєні "травки"...
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21.10.2021 13:29 Ответить
краще побудувати міст на Місяць
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21.10.2021 13:32 Ответить
Чем ничтожнее идиот, тем грандиознее его бред. Есть тут психиатры? Объясните нам, почему так?
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21.10.2021 13:39 Ответить
https://www.futurity.org/solar-refinery-makes-liquid-fuel-2094522/?fbclid=IwAR3iygbnEnwpUGaCVDNau5fUWeYUbB_UrefAO_3o4yeExtTAbfcxFoe2E_s-f https://www.futurity.org/solar-refinery-makes-liquid-fuel-2094522/?fbclid=IwAR3iygbnEnwpUGaCVDNau5fUWeYUbB_UrefAO_3o4yeExtTAbfcxFoe2E_s-це треба кулебі показати
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21.10.2021 13:50 Ответить
Тут ми ще далі від промислових обсягів. Краще б вони позбирали сміття в океані.
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21.10.2021 14:02 Ответить
Знову Дурень тішиться..Яке ВОНО тільки дурне..
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21.10.2021 13:58 Ответить
Что за идиот....
А Климкин, смежду прочим, МФТИ закончил!
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21.10.2021 14:01 Ответить
 
 