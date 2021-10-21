Украина до 2024 года может начать экспорт "зеленого" водорода в ЕС. Зеленский ставит очень амбициозные цели, - Кулеба
Украина по оптимистичному сценарию может начать экспорт в Европейский союз водорода, получаемого посредством возобновляемых источников энергии (ВИЭ), до 2024 года.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"ЕС определил Украину как приоритетного партнера в поставке этого нового типа энергии европейским потребителям. У нас есть ресурсы, политическое желание и амбиция сделать Украину ключевым поставщиком зеленого водорода в ЕС. Такие проекты уже запущены, и согласно оптимистичному сценарию, до 2024 года мы сможем запустить первые экспортные поставки", - сказал Кулеба.
Министр отметил, что производство и поставки водорода являются стратегическими вопросами.
"Чтобы быть успешными завтра, мы должны охотно работать сегодня. Мы не боимся сделать шаг вперед на неизведанную территорию. Как я сказал ранее, одно слово, которое описывает международную политику президента Зеленского, это амбиция. Президент ставит очень амбициозные цели, но это единственный способ достигнуть больших амбициозных результатов", - считает Кулеба.
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после посадки 1 млрд.деревьев и начнем их рубать. делать из них спутники и отправлять их (заполненные "зеленным"(!) водородом) - на Марс)
всё - под личным контролем зеЛоха))
комплекс Наполеона називається
А что мешает самому ЕС производить для себя водород?? Чего нет в ЕС?. Зеленой энергетики или воды??
А Климкин, смежду прочим, МФТИ закончил!