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Новости Бюджет-2022
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Рада сегодня должна рассмотреть налоговый законопроект 5600: он нужен Кабмину для верстки Госбюджета, - "слуга народа" Гетманцев

Рада сегодня должна рассмотреть налоговый законопроект 5600: он нужен Кабмину для верстки Госбюджета, -

Сегодня парламент должен рассмотреть налоговый законопроект 5600.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Хочется, чтобы мы сегодня успели его рассмотреть. Этот законопроект есть в повестке дня, а успеем ли мы сегодня проголосовать или нет – это вопрос к оппозиции. Спросите у них, может они снимут правки (к проекту Госбюджета. – Ред.) и тогда мы успеем (проголосовать законопроект 5600. – Ред.)", - отметил он.

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По словам Гетманцева, парламент должен сегодня рассмотреть этот законопроект, потому что это нужно Кабинету Министров.

"Потому что бюджет ко второму чтению верстается уже на основании 5600. Потому что здесь есть ресурс для бюджета на следующий год. Поэтому нам нужно проголосовать как можно быстрее", подчеркнул нардеп и добавил, что монобольшинство будет делать все возможное, чтобы законопроект сегодня был принят.

Автор: 

бюджет (4838) ВР (29272) госбюджет (1187) налоги (3239) Гетманцев Даниил (410)


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Топ комментарии
+4
Гетьманцев - зрадник України. Хто за?
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21.10.2021 12:19
+1
Отнять и поделить. Зелені, це недозрілі червоні.
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21.10.2021 12:20
+1
Когда уже этого сторонника идиота лукашенки и путина вышвырнут из комитета,может хватит нам политики - отбирай у бедных и отдавай казнокрадам через бюджет.
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21.10.2021 12:31
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Гетьманцев - зрадник України. Хто за?
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21.10.2021 12:19 Ответить
Отнять и поделить. Зелені, це недозрілі червоні.
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21.10.2021 12:20 Ответить
Когда уже этого сторонника идиота лукашенки и путина вышвырнут из комитета,может хватит нам политики - отбирай у бедных и отдавай казнокрадам через бюджет.
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21.10.2021 12:31 Ответить
Извините за лоховской вопрос - они всерьёз пологают , что этот легендарный, спасительный для страны N 5600 будет работать???
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21.10.2021 12:54 Ответить
в части обдирания до трусов народа будет.........
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21.10.2021 14:12 Ответить
На выходных покрышки буду менять, да и ещё 1 комплект точно есть...
Не хотел портить экологию, так лысики и дожидаются "своего звёздного часа"...
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21.10.2021 19:56 Ответить
Очень правильно говорите! Тоже комплектик найдется!))))
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22.10.2021 07:49 Ответить
Они серьезно болеют, их нужно лечить
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21.10.2021 17:30 Ответить
Покрышки, как оказалость, имеют очень не долгосрочный эффект, нужно патроны собирать.
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22.10.2021 09:23 Ответить
У любого лекарства постэффект не продолжительный, единственный выход - периодичность применения.
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22.10.2021 09:38 Ответить
 
 