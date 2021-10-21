Рада сегодня должна рассмотреть налоговый законопроект 5600: он нужен Кабмину для верстки Госбюджета, - "слуга народа" Гетманцев

Сегодня парламент должен рассмотреть налоговый законопроект 5600.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказал в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа", глава финансового комитета Даниил Гетманцев.

"Хочется, чтобы мы сегодня успели его рассмотреть. Этот законопроект есть в повестке дня, а успеем ли мы сегодня проголосовать или нет – это вопрос к оппозиции. Спросите у них, может они снимут правки (к проекту Госбюджета. – Ред.) и тогда мы успеем (проголосовать законопроект 5600. – Ред.)", - отметил он.

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По словам Гетманцева, парламент должен сегодня рассмотреть этот законопроект, потому что это нужно Кабинету Министров.

"Потому что бюджет ко второму чтению верстается уже на основании 5600. Потому что здесь есть ресурс для бюджета на следующий год. Поэтому нам нужно проголосовать как можно быстрее", подчеркнул нардеп и добавил, что монобольшинство будет делать все возможное, чтобы законопроект сегодня был принят.