Аллергия - не помеха: в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться людям с таким недугом
Граждане, которые страдают от аллергии, могу испытывать сомнения касательно проведения вакцинации от коронавируса. Однако Минздрав все же рекомендует не игнорировать вакцинацию.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.
"Люди с аллергией могут испытывать сомнения относительно вакцинации против COVID-19, поскольку считают, что прививки им навредят. Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известны более 20 000 аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что если аллергия, не связана с вакцинами - на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и т.д., то прививаться можно, такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, с ним можно спокойно вакцинироваться.
"Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра МЗ (www.dec.gov.ua ), на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной.
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психиатр, и защитник прав человеков
Это было конец лета, когда только ввели схему с семейными докторами (мне понравилось - никаких очередей и пустая, без толпы орущих бабок поликлиника). Киев.
Не було тоді у трьох областях, бо там дійсно треба декілька разів колоти, але сину дали лише одну. Собака покусала на виставці, азіатский овчар. Мабуть був дурний, але не скажений.
Это Вас кто-то обманул. Там не одна прививка.
А може відмінити підписання бумаженції про відсутність претензій при виникненні ускладнень після вакцинації і тоді люди поягнуться до Вас?
а лично у меня нет аллергии ни на что.
здесь же всё по хер. стоят люди в очереди,как на заклание...ни температуру никто не измеряет,ни осмотр врачебный не проводится...
когда человеку делают операцию,то перед этим проводят обследование,и лишь потом говорят человеку,что операция вам необходима,но любое оперативное вмешательство это риск,и вы должны решить сами-рисковать или идти домой помирать.
вакцинация это выбор без выбора!
т.к. согласно закону врачам дали индульгенцию на колоть все что угодно с названием "от ковид" и еще платят премию за каждую уколотое тело, в случае любого осложнения от вакцины у них установка сверху все отрицать (по этому сами медики и не вакцинируются)
это все напоминает Освеним с охраной загоняющих узников в газовые камеры с благим намерением "очистить арийскую нацию", чем это закончилось для них все видели на Нюрнбергском процессе через 5 лет.
По этому если хотите вакцинироваться то проконсультируйтесь у алерголога, здайте анализы и потом на основании результатов вакцинируйтесь.