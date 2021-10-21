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Новости Борьба с коронавирусом
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Аллергия - не помеха: в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться людям с таким недугом

Аллергия - не помеха: в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться людям с таким недугом

Граждане, которые страдают от аллергии, могу испытывать сомнения касательно проведения вакцинации от коронавируса. Однако Минздрав все же рекомендует не игнорировать вакцинацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Люди с аллергией могут испытывать сомнения относительно вакцинации против COVID-19, поскольку считают, что прививки им навредят. Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известны более 20 000 аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что если аллергия, не связана с вакцинами - на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и т.д., то прививаться можно, такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, с ним можно спокойно вакцинироваться.

"Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра МЗ (www.dec.gov.ua ), на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной.

Читайте на Цензор.НЕТ: Меры профилактики болезней, которые можно преодолеть вакцинацией, усилят, - Минздрав

вакцина (3815) COVID-19 (18608)


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Топ комментарии
+11
Впевнений що Супрунша організувала б вакцинацію набагато краще ніж ці недоумки.
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21.10.2021 12:23
+6
интересно,а как узнать,связана моя аллергия с вакциной или нет? для того чтобы узнать,надо ширнуться,а ширнёшься и сдохнешь от аллергии...
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21.10.2021 12:35
+5
Стенды с этим и подробными описаниями типов вакцин, особенностей и противопоказаний должны висеть в каждом центре вакцинации. В каждом и на видном месте. А их там в упор нет. Лично был свидетелем как люди расспрашивают об этом в очередях на вакцинацию.
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21.10.2021 12:31
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Правила форума Совет форумчан
Например, после инсульта людям противопоказано вакцинироваться. Как жить дальше, что на это скажете.
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21.10.2021 12:23 Ответить
"вакцинироваться обязательно надо". Главное подпишите бумагу, что за это никто не отвечает.
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21.10.2021 12:58 Ответить
где это сказано???
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21.10.2021 13:11 Ответить
Впевнений що Супрунша організувала б вакцинацію набагато краще ніж ці недоумки.
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21.10.2021 12:23 Ответить
Это так.
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21.10.2021 12:31 Ответить
А разве она уже не в США, закрыв свои украинские компании?
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21.10.2021 12:37 Ответить
А можно поподробнее про "уже в США" и ее "компании?
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21.10.2021 12:45 Ответить
За новостями лучше следите.
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21.10.2021 13:05 Ответить
Слежу поэтому и спрашиваю. Так можно поподробнее про "уже в США" и ее "компании?
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21.10.2021 13:08 Ответить
У неё профессия - груди отрезать.
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21.10.2021 13:13 Ответить
тебе отрезала?
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21.10.2021 14:17 Ответить
https://mignews.ua/news/politic/uliana-suprun-pokinula-ukrainu-i-vernulas-v-ssha.html
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21.10.2021 13:16 Ответить
Ну и? Это и все? А кто такой Семен Глузман и где о "компаниях"? Так можно поподробнее про "уже в США" и ее "компании?
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21.10.2021 13:35 Ответить
Ну вот же, по ссылке: "глава Ассоциации психиатров Украины, директор Украинско-американского бюро защиты прав человека Семен Глузман"

психиатр, и защитник прав человеков
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21.10.2021 14:16 Ответить
Т.е. психиатр уже заменяет миграционную службу и погранконтроль? Или он лечит эту власть.? Им нужно
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21.10.2021 14:20 Ответить
За її керівництва була довгий час відсутня антирабічна вакцина та сироватка від ботулізму. Тільки за це її треба було відправити куди подалі.
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21.10.2021 12:53 Ответить
Вы врете. Именно в то время я получал прививки от бешенства.
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21.10.2021 13:00 Ответить
За яких обставин було призначення і коли саме?
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21.10.2021 13:03 Ответить
А зачем Вам это?
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21.10.2021 13:10 Ответить
А нашо Ви мене звинувачуєте? Вакцина від сказу була довгий час відсутня. Про це є інформація у відкритих джерелах.
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21.10.2021 13:16 Ответить
Открытые источники как-то проигрывают в достоверности вколотой вакцине.

Это было конец лета, когда только ввели схему с семейными докторами (мне понравилось - никаких очередей и пустая, без толпы орущих бабок поликлиника). Киев.
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21.10.2021 13:54 Ответить
Певно осінь 2017. Було дві ін'єкції чи одна?
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21.10.2021 14:43 Ответить
Не надо ля-ля. Как раз тогда моему сыну так же вкололи вакцину от бешенства. Вот только это тогда была последняя доза сразу на три области - Хмельницкую, Житомирскую и Винницкую. Потом месяца три их вообще не было.
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21.10.2021 13:20 Ответить
А три місяці це довго чи недовго та ще й для трьох областей?
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21.10.2021 13:28 Ответить
Це дуже довго. Як що собака скажена, а ліків не дати, то людина помре, це без варіантів.
Не було тоді у трьох областях, бо там дійсно треба декілька разів колоти, але сину дали лише одну. Собака покусала на виставці, азіатский овчар. Мабуть був дурний, але не скажений.
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21.10.2021 14:43 Ответить
"была последняя доза сразу на три области"
Это Вас кто-то обманул. Там не одна прививка.
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21.10.2021 13:55 Ответить
А сыну только одну и сделали - первую. В Хмельницком, сразу после того как его покусал на собачьей выставке среднеазиатский овчар. А потом вакцину мы найти не смогли. Но повезло - значит кобель не был бешенным, а просто тупым и очень агрессивным, он разорвал цепь, на которой был привязан к забору и кинулся на нашего щенка, а сын успел нашего щенка отбросить и подставил взрослому кобелю свою левую руку, ну а там уже другие люди помогли.
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21.10.2021 14:49 Ответить
Ну... Надеюсь у Вашего сына все хорошо.
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21.10.2021 17:55 Ответить
Вранье. Именно при ней меня кололи после укуса дурной дворняжки.
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21.10.2021 13:37 Ответить
В якому році постраждала несчасна тваринка?
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21.10.2021 13:50 Ответить
У нее и спросите когда догоните. Мелкая в рыжее яблоко. Ищите.
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21.10.2021 13:55 Ответить
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21.10.2021 14:11 Ответить
Стенды с этим и подробными описаниями типов вакцин, особенностей и противопоказаний должны висеть в каждом центре вакцинации. В каждом и на видном месте. А их там в упор нет. Лично был свидетелем как люди расспрашивают об этом в очередях на вакцинацию.
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21.10.2021 12:31 Ответить
Решения надо принимать не на основе стенда, а на основе рекомендаций специалиста (врача). Сначала к врачу, а только потом на вакцинацию.
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21.10.2021 12:38 Ответить
Да. Но до посещения врача в центре люди должны обладать всей информацией. Это их право и обязанность власти дать эту информацию. При потоке людей на вакцинацию врач успевает провести только беглый опрос и не более того.
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21.10.2021 12:43 Ответить
Такая информация принесёт больше вреда чем пользы. Непоняв суть прочитанного будут распростроняться ложные утверждения о вреде вакцины.
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21.10.2021 12:45 Ответить
Вранье. Именно отсутствие подробной и внятной информации вызывает недоверие. А не наоборот. А также тупое поведение власть имущих. Почему у нас засекречено количество вакцинированных депутатов ВР? Или Буковель напомнить, или это?

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21.10.2021 12:49 Ответить
Фото неплохое( по одежде летнее). По поводу подробной и внятной информации: уже давно гуляет такая притча - Я к докторам не обращаюсь, а беру энциклопедию и по признакам сам себе назначаю лечение. - Я знаю от чего вы умрёте. -От чего? - От опечатки.
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21.10.2021 14:26 Ответить
Джером К. Джером "Трое в лодке ...." И есть более веселое фото, причем типа медика по образованию

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21.10.2021 14:37 Ответить
Кашляющие круглый год люди годами рассказывают на серьезе что у них аллергия. Нет родные -- это еще одна хроническая инфекция, которая разрушает вам все внутри.
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21.10.2021 12:32 Ответить
Терміново потрібна вакцина від кашлю!
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21.10.2021 12:39 Ответить
Про виникнення перехресної алергічної реакції у МОЗ не читали.
А може відмінити підписання бумаженції про відсутність претензій при виникненні ускладнень після вакцинації і тоді люди поягнуться до Вас?
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21.10.2021 12:33 Ответить
А може зробити "бумаженцію", що якщо ти відмовляєшся від вакцинаціі і цим не цінуєш працю медиків, то спасіння пацієнтів у лікарні буде коштувати певну суму... А то "мудрому наріду" плювати на життя і здоров'я медиків, а за їхнє життя , у випадку захворювання, повинні платити своїм здоров'ям мед працівники... А з цієї суми, що заплатить "мудра" людина , медики будуть отримувати достойну зарплату...
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21.10.2021 13:13 Ответить
Для цього існує медичне страхування.
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21.10.2021 13:38 Ответить
Де саме у нас , в нашій країні, "воно існує" ? 😳
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21.10.2021 13:43 Ответить
В Україні існує. У Вашій країні - не занаю.
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21.10.2021 13:59 Ответить
На бумазі може і існує, а ось в реальності ще ні разу не зустрічала українського "медичного страхування" в дії....в Україні відсутня незалежна судова медицина , тому довести провину лікарів практично неможливо...Може якісь винятки і існують, але я про них не знаю...
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21.10.2021 20:32 Ответить
В любой страховой компании поинтересуйтесь! Куча полисов на любой кошелек.
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21.10.2021 14:20 Ответить
интересно,а как узнать,связана моя аллергия с вакциной или нет? для того чтобы узнать,надо ширнуться,а ширнёшься и сдохнешь от аллергии...
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21.10.2021 12:35 Ответить
А зачем? Ты же сам писал в соседней ветке о том, что переболел.
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21.10.2021 13:18 Ответить
выражение "моя аллергия" в данном случае,является обобщающим. понимать надо.
а лично у меня нет аллергии ни на что.
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21.10.2021 13:50 Ответить
вот когда детям делают прививку от той же кори,то перед уколом врач проводит осмотр ребёнка. и если есть хоть небольшое недомогание в виде даже небольшого насморка,то прививать не разрешают.

здесь же всё по хер. стоят люди в очереди,как на заклание...ни температуру никто не измеряет,ни осмотр врачебный не проводится...
когда человеку делают операцию,то перед этим проводят обследование,и лишь потом говорят человеку,что операция вам необходима,но любое оперативное вмешательство это риск,и вы должны решить сами-рисковать или идти домой помирать.

вакцинация это выбор без выбора!
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21.10.2021 12:41 Ответить
https://youtu.be/94MH4M3rmJo https://youtu.be/94MH4M3rmJo Убойное видео от блогера из РАБссии
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21.10.2021 12:43 Ответить
На вакцинацію мене не запросили,хоча я відразу зареєструвалася в Дії.Пішла сама,з власної ініціативи.В заяві вказала,що у мене алергія.Мене буквально виштовхнули з кабінету,навіть не спитавши ,на що саме алергія.В кабінеті баби в білих халатах розповідали,як вони провели вікенд і пили чай - їм було не до мене.Написала скаргу в облздороввідділ.Відповіли,що коли будуть дуже надійні вакцини,мене запросять в поліклініку.Минув рік...Так працюють в Березанській лікарні Київ обл.70 км від Києва...
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21.10.2021 13:08 Ответить
Вам очень повезло что врачи прочитали про Вашу аллергию, и выпихнули Вас,
т.к. согласно закону врачам дали индульгенцию на колоть все что угодно с названием "от ковид" и еще платят премию за каждую уколотое тело, в случае любого осложнения от вакцины у них установка сверху все отрицать (по этому сами медики и не вакцинируются)
это все напоминает Освеним с охраной загоняющих узников в газовые камеры с благим намерением "очистить арийскую нацию", чем это закончилось для них все видели на Нюрнбергском процессе через 5 лет.
По этому если хотите вакцинироваться то проконсультируйтесь у алерголога, здайте анализы и потом на основании результатов вакцинируйтесь.
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21.10.2021 14:21 Ответить
Интересно, знает ли автор о таком смертельном явлении как анафилактический шок.
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21.10.2021 13:08 Ответить
Віктор, а ви знаєте, що майже на всі мед препарати в інструкціях написано про можливий побічний ефект у вигляді анафілактичного шоку... ?
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21.10.2021 13:19 Ответить
Да, но принимать мед препараты или нет - дело добровольное. Верно?
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21.10.2021 15:47 Ответить
Дважды был свидетелем анафилактического шока, один раз со своей дочерью. Все дело в квалификации врача, роль играьт секунды.
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21.10.2021 16:08 Ответить
Взагалі все в нас правильно, люди які заочно роблять флюрографію, заочно і вакцинуються. Ретельні люди вакцинуються звичним способом. Єдине, не варто щось в цій системі ламати і діяти з примусом, щоб не брати гріх на душу.
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21.10.2021 14:35 Ответить
Смерть - не повод отказаться от прививки. Новый лозунг))
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21.10.2021 14:41 Ответить
мінздравовські дебіли зварганили гарну нову інструкцію для хворих на алергію -хворий с а м самостійно вичитує склад вакцин,який подається виключно хіміко-фармацевтичними термінами і с а м собі дозволяє чи забороняє вакцинацію.А дебіли в білих халатах поважно п'ють чай протягом робочого часу.
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21.10.2021 15:12 Ответить
Да, вы правы. Определение аллергической реакции потребует невсольких минут, но разве этих жирных тёток, которые делают прививку, беспокоит больной, как и всю нашу медицину ?
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21.10.2021 16:14 Ответить
Ну не могут ни минуты без вранья. Полный состав https://www.vaccinesafety.edu/components-Excipients.htm ЗДЕСЬ>>>
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21.10.2021 17:46 Ответить
 
 