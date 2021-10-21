Аллергия - не помеха: в Минздраве объяснили, нужно ли вакцинироваться людям с таким недугом

Граждане, которые страдают от аллергии, могу испытывать сомнения касательно проведения вакцинации от коронавируса. Однако Минздрав все же рекомендует не игнорировать вакцинацию.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба НСЗУ.

"Люди с аллергией могут испытывать сомнения относительно вакцинации против COVID-19, поскольку считают, что прививки им навредят. Аллергия - это реакция иммунной системы на аллерген, а науке в настоящее время известны более 20 000 аллергенов, не каждый из них вызывает реакцию у каждого человека с аллергией. Поэтому если ваша аллергия не связана с реакцией на прививку, то вакцинироваться обязательно надо", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что если аллергия, не связана с вакцинами - на еду, домашних животных, яд, факторы окружающей среды, латекс, пероральные лекарства и т.д., то прививаться можно, такая аллергия не является противопоказанием к вакцинации. Аллергический ринит также не влияет на прививки, с ним можно спокойно вакцинироваться.

"Если вы знаете, какие именно аллергены вызывают у вас реакцию, ознакомьтесь с составом вакцины. Состав опубликован в инструкции на сайте Государственного экспертного центра МЗ (www.dec.gov.ua ), на сайте vaccination.covid19.gov.ua. Или спросите у медицинских работников в месте вакцинации. Если у вас аллергия на один из компонентов, то вам не стоит прививаться этой вакциной.

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