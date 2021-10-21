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В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач". ФОТО

17 октября в столичном Freedom Hall состоялся уже седьмой по счету турнир по боям на голых кулаках от промоушена "Махач".

В 7 сезоне выступили 26 пар бойцов со всей Украины, а также бойцы из Казахстана и приглашенный из Чечни МС по боксу, 4-кратный чемпион и участник чемпионата мира по боксу, первый обладатель чемпионского пояса Hardcore Fighting Championship Абубакар "Kross" Сулейманов.

О зрелищности турнира говорят сухие факты. Половина боев была завершена нокуатом - 13 бойцов не смогли продолжить бой и были переданы в руки врачей, которые всегда присутствуют на турнирах Махач.

Были и своеобразные рекорды: так самый короткий бой, между Анатолием "Бобром" Данилюком и Игорем "Симбой" Симбабой, длился всего 13 секунд, а самый динамичный, в котором сошлись Юрий "Alex" Матвеев и Андрей "Fighter" Хохлов, насчитывал 6 нокдаунов.

Не обошлось и без курьезных моментов – в одной из схваток судья получил удар в лицо при попытке разнять бойцов. Однако сильной травмы удалось избежать и поединок был продолжен.

Всего на боях присутствовало более 500 человек, а порядок обеспечивали более 100 бойцов охраны, включая ведомственную и взрывотехников. В связи с карантинными ограничениями все желающие попасть не смогли.

В скором времени для всех, кто не смог посетить 7 сезон Махач, бои турнира будут в открытом доступе на youtube канале промоушена.

В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 01
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 02
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 03
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 04
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 05
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 06
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 07
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 08
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 09
В Киеве состоялся седьмой турнир по боям на голых кулаках от промоушена Махач 10

 Новость публикуется на правах рекламы

Автор: 

спорт (2435) турнир (32)


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Топ комментарии
+13
Можно ще роздати молотки, викрутки, заточки. Видовищність аж попре.
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21.10.2021 12:31
+8
предлагаю ребятам начать расти и в следующий раз раздать бойцам ножи и кастеты...
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21.10.2021 12:34
+7
Какое-то средневековье
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21.10.2021 12:33
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Гладиаторы древнего мира.
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21.10.2021 12:28 Ответить
Головне щоб оці махачі потім на вулицях на людей не нападали
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21.10.2021 12:30 Ответить
Можно ще роздати молотки, викрутки, заточки. Видовищність аж попре.
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21.10.2021 12:31 Ответить
А можно ваще как в Игре Кальмара)
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21.10.2021 12:33 Ответить
А ще було б цікаво, коли без рук без ніг, а лише гризти зубами...
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21.10.2021 12:36 Ответить
я оце гадаю: звідки взялася назва міста Махачкала?
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21.10.2021 12:32 Ответить
да, ето слово означает "драка загорелых"
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21.10.2021 13:36 Ответить
Какое-то средневековье
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21.10.2021 12:33 Ответить
В пору локдаун вводить, а они махачи организуют...
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21.10.2021 12:34 Ответить
предлагаю ребятам начать расти и в следующий раз раздать бойцам ножи и кастеты...
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21.10.2021 12:34 Ответить
И супербой на секирах. Победитель съедает побежденного
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21.10.2021 12:49 Ответить
Цікаво чи усі там вакциновані?
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21.10.2021 12:36 Ответить
А хто їх перевіре, може Національна поліція)))
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23.10.2021 00:10 Ответить
Спорт люблю,спортсменов уважаю.Спорт не должен быть агрессивным.Он должен побуждать к чему-то человечному и доброму,ведь зла ,агрессии и всего неадекватного сейчас через меру.Бои без правил и вот такое тупое побоище-вне моего понимания.
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21.10.2021 12:39 Ответить
бычество процветает
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21.10.2021 12:41 Ответить
Хай краще там , а не на вулиці, хлопцям треба скинути агресію))
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23.10.2021 00:11 Ответить
так то воно так, але бидло з вулиці бере це за приклад...
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23.10.2021 14:31 Ответить
Конкурсний відбір тітушок.
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21.10.2021 12:49 Ответить
Такие бои проходят регулярно в киевских супермаркетах и на автостоянках.
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21.10.2021 12:57 Ответить
И не только в киевских...
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21.10.2021 13:51 Ответить
Мда, хрен с ним с перчатками, но маски где? О здоровье спортсменов не заботятся....
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21.10.2021 13:11 Ответить
чисто английская тема уже много лет... сплагиатили
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21.10.2021 13:15 Ответить
Да уж. Говорите 21 век? В конце боя нужно выбрасывать нож на ринг чтобы побежденному перерезать горло. Не охота видеть етих дикарей на улицах города
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21.10.2021 13:35 Ответить
Единоборство,где присутствует НАСИЛИЕ надо запретить на государственном уроне . Это не спорт!!!
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21.10.2021 13:49 Ответить
в музее экскурсовод показывает древнюю статую без ног, без руки, с отбитым носом и оторванным ухом:
- эта скульптура называется "Победитель".
один из посетителей с толпы замечает:
- представляю, как тогда выглядит побежденный.
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21.10.2021 13:49 Ответить
Адреналиновые наркоманы
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21.10.2021 13:57 Ответить
Не совсем, те лазят по кранам, кришам пригают с парашюта
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23.10.2021 00:13 Ответить
Вообще,такие махачи популярные в странах третьего мира.Не спорю в этом есть определённый колорит и азарт,но в странах цивилизованных такие клубы уже никого не впечатляют,как старое,чёрно-белое безголосое кино
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21.10.2021 14:02 Ответить
в цивилизованных странах есть подобное, например рестлеры в США и Канаде, но там это идет как шоу и представление - участники "бьются" показушно и без травм.
никто серьезно не убивается, потому что в развитых странах люди умеют считать деньги и понимают, что убиваться очень не выгодно.
лечение и потеря трудоспособности намного дороже чем любые возможные выигрыши.
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21.10.2021 18:33 Ответить
А бокс или юфс, не то, такое било есть и будет, просто не афишируется
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23.10.2021 00:15 Ответить
А чому не в масках ?
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21.10.2021 14:38 Ответить
Там одного депутата постоянно пистют.Только ради этого стоит посмотреть
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21.10.2021 16:49 Ответить
Деградація українців іде повним ходом... Американські бої без правил - це театр.
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21.10.2021 18:23 Ответить
 
 