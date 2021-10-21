Блокирование судебной реформы: Совет судей 23 октября проведет заседание по рассмотрению кандидатов в Этический совет

Заседание Совета судей Украины, на котором будут рассмотрены предложения по кандидатам в состав Этического совета по квоте Совета судей, состоится 23 октября.

"23 октября 2021 года в 10 часов состоится заседание Совета судей Украины. На заседании будет рассмотрен один вопрос повестки дня: о предоставлении предложений относительно кандидатов в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины", - говорится в сообщении Совета судей Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Кандидаты в первый состав Этического совета по квоте Совета судей Украины могут принимать участие в собеседовании по видеоконференцсвязи на платформе Zoom. Неявка кандидата на собеседование не будет препятствовать рассмотрению вопроса о включении его в список кандидатов", - отмечается в сообщении.

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Напомним, Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

1 октября послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.