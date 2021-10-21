Министры энергетики стран ЕС на внеочередном совете обсудят рост цен на энергоносители

Министры энергетики стран Евросоюза проведут 26 октября внеочередное заседание, посвященное росту цен на энергоносители в Европейском Союзе.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министры энергетики стран ЕС проведут внеочередной Энергетический совет, чтобы обсудить тему роста цен на энергоносители в ЕС", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что, как ожидается, в ходе встречи министры обменяются мнениями относительно предложений Еврокомиссии о мерах реагирования на рост цен и обсудят возможные смягчающие меры, которые страны могут принять на национальном уровне, и на уровне ЕС.

Читайте также: Скачок цен на газ в Европе: Еврокомиссия пока не обсуждала, как "Северный поток-2" повлияет на ситуацию