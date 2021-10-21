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Министры энергетики стран ЕС на внеочередном совете обсудят рост цен на энергоносители

Министры энергетики стран ЕС на внеочередном совете обсудят рост цен на энергоносители

Министры энергетики стран Евросоюза проведут 26 октября внеочередное заседание, посвященное росту цен на энергоносители в Европейском Союзе.

Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министры энергетики стран ЕС проведут внеочередной Энергетический совет, чтобы обсудить тему роста цен на энергоносители в ЕС", - отмечается в документе.

В заявлении подчеркивается, что, как ожидается, в ходе встречи министры обменяются мнениями относительно предложений Еврокомиссии о мерах реагирования на рост цен и обсудят возможные смягчающие меры, которые страны могут принять на национальном уровне, и на уровне ЕС.

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Автор: 

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За чаем или за вискарём ?
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21.10.2021 13:17 Ответить
Шустрые такие
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21.10.2021 13:22 Ответить
Обсуждать нужно єнергобезопасность ЕС , комплексно. И оттрахать Венгрию , для начала.
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21.10.2021 15:50 Ответить
 
 