Министры энергетики стран ЕС на внеочередном совете обсудят рост цен на энергоносители
Министры энергетики стран Евросоюза проведут 26 октября внеочередное заседание, посвященное росту цен на энергоносители в Европейском Союзе.
Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, распространенном в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министры энергетики стран ЕС проведут внеочередной Энергетический совет, чтобы обсудить тему роста цен на энергоносители в ЕС", - отмечается в документе.
В заявлении подчеркивается, что, как ожидается, в ходе встречи министры обменяются мнениями относительно предложений Еврокомиссии о мерах реагирования на рост цен и обсудят возможные смягчающие меры, которые страны могут принять на национальном уровне, и на уровне ЕС.
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Viktor Turchanikov
показать весь комментарий21.10.2021 13:17 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олег Петрович #320765
показать весь комментарий21.10.2021 13:22 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Александр Ивашин #418386
показать весь комментарий21.10.2021 15:50 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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