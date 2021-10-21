10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУ
Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривен.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.
"В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области. Средства выплачивались "мертвым душам", то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.
Сотрудники Службы установили, что это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных "властей" воспользовались этим.
Таким образом пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "чиновники ЛНР".
"Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов". Сейчас благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки "переселенцев", которые умерли - аннулировали", - добавили в СБУ.
Разоблаченные факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются органами внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.
Работа по выявлению подобных фактов продолжается.
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ОЧЕНЬ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ .
откуда вернули ? Забрали у сепаратистов ? Или забрали ПОВТОРНО У УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы? Их закрыли? Дали в иплище? Или наградили премией?
я выше тоже возмутилась такому тексту
это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев Источник:
Бюрократия - она такая. Пока нет справки из ЗАГСа о смерти (только не ржать) вы живой.
Пока система "Аркан" и Ощад не подали в пенсионный фонд списки не прошедших идентификацию жителю Украины назначаются выплаты.
Потом "наши" СБУ-шники говорят "Та ладно, пацаны, это жирновато будет, перебор. И нам надо отчитаться типа. Давайте возвращайте взад 10 лимонов. Шоб всем было по кайфу. Потом надолужите. За нами не заржавеет. Вы ж нас знаете. Свои люди - сочтемся".
Как то так.
И слова нет о возвращении. Тут вопрос либо к первоисточнику (СБУ) либо к редакторам ЦН.