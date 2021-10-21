10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУ

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области. Средства выплачивались "мертвым душам", то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Сотрудники Службы установили, что это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных "властей" воспользовались этим.

Таким образом пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "чиновники ЛНР".

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"Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов". Сейчас благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки "переселенцев", которые умерли - аннулировали", - добавили в СБУ.

Разоблаченные факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются органами внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.

Работа по выявлению подобных фактов продолжается.

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