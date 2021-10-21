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10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУ

10 млн грн, которые выплатили

Пенсионному фонду и Фонду социального страхования Украины в Луганской области возвращено более 10 млн гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

"В 2021 году Служба безопасности Украины установила более тысячи фактов неправомерного начисления пенсионных и социальных выплат гражданам, зарегистрированным на временно оккупированных территориях Луганской области. Средства выплачивались "мертвым душам", то есть людям, которые умерли во время пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Сотрудники Службы установили, что это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев. Представители оккупационных "властей" воспользовались этим.

Таким образом пенсии и соцвыплаты умерших получали их родственники, среди которых и представители незаконных формирований и "чиновники ЛНР".

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"Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов". Сейчас благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки "переселенцев", которые умерли - аннулировали", - добавили в СБУ.

Разоблаченные факты незаконного получения и присвоения пенсионных и социальных выплат квалифицированы как мошенничество и расследуются органами внутренних дел в пределах открытых уголовных производств.

Работа по выявлению подобных фактов продолжается.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Контрразведчики СБУ задержали на Луганщине наемника РФ, который пытался оформить пенсию. ФОТО

Автор: 

выплаты (655) пенсия (2161) СБУ (19985) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+14
10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУИсточник:

ОЧЕНЬ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ .

откуда вернули ? Забрали у сепаратистов ? Или забрали ПОВТОРНО У УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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21.10.2021 13:21
+14
Какая то бодяга. Как вернули? Откуда? У боевиков вытрясли из панталон?
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы? Их закрыли? Дали в иплище? Или наградили премией?
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21.10.2021 13:22
+13
кто что " возвратил" ????? просто перестали начислять. назівайте вещи своими именами.
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21.10.2021 13:23
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Як літінант повернув у бюджет бабло, забрав у ОРДЛЬІ?
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21.10.2021 13:20 Ответить
10 млн грн, которые выплатили "мертвым душам" из ОРЛО, вернули в бюджет, - СБУИсточник:

ОЧЕНЬ СТРАННОЕ НАЗВАНИЕ .

откуда вернули ? Забрали у сепаратистов ? Или забрали ПОВТОРНО У УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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21.10.2021 13:21 Ответить
Если средства отналогоплательщика , то надо писать ВОСПОЛНИЛИ ПОТЕРИ ПЕНСИОННОГО ФОНДА ЗА СЧЁТ УКРАИНСКОГО НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА
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21.10.2021 13:23 Ответить
Повернути можна при бажанні. Зменшити виплати в ОРДЛУ на 10 мільйонів, а там нехай розбираються самі.
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21.10.2021 13:30 Ответить
Це так не працює. Там же особові рахунки. Пенсії ж не гамузом дають ...
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21.10.2021 16:21 Ответить
То така гра слів. Начебто результат є, а грошей немає, але вони повернуті, бо довідки ануліровані, а гроші. Та до якого біса тут гроші.
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21.10.2021 13:49 Ответить
Правильно написать, сперва лоханулись и спонсировали террористов, а сейчас прекратили начисление.
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21.10.2021 14:06 Ответить
Лугандон понятно, хочет наших пенсий и остальных соцвыплат, повоевав с нами предварительно и это действительно интересный феномен для психиатров, но на нашей стороне кто участвует в этом дербане бюджета, где посаженные? Может быть тем же военным и полицейским перенаправить деньги, профукиваемые на "тоже наших граждан, взятых в заложники террористами и которые не виноваты"?
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21.10.2021 13:22 Ответить
Зеліни кореша ще і кредити дать в ОРДЛУ. Про які посадки може бути мова?
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21.10.2021 13:25 Ответить
Багатьом шкода сепарню. Багато хто хоче їм допомогти. І це природно. Ось тільки може вираховувати з них вартість наших набоїв. Полетів до них снаряд - мінус вартість. Це теж природно.
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21.10.2021 13:53 Ответить
Какая то бодяга. Как вернули? Откуда? У боевиков вытрясли из панталон?
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы? Их закрыли? Дали в иплище? Или наградили премией?
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21.10.2021 13:22 Ответить
Нет редактора - вот и пишут бред .

я выше тоже возмутилась такому тексту
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21.10.2021 13:24 Ответить
Це для Зе!читачів. Не переймайтесь. Ніхто, нічого не повертав.
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21.10.2021 13:36 Ответить
И как то забыли указать, что стало с начисляющими эти суммы
это стало возможным, поскольку в период пандемии украинская власть автоматически продолжала действие банковских карточек и отменила на этот период идентификацию переселенцев Источник:
Бюрократия - она такая. Пока нет справки из ЗАГСа о смерти (только не ржать) вы живой.
Пока система "Аркан" и Ощад не подали в пенсионный фонд списки не прошедших идентификацию жителю Украины назначаются выплаты.
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21.10.2021 13:43 Ответить
кто что " возвратил" ????? просто перестали начислять. назівайте вещи своими именами.
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21.10.2021 13:23 Ответить
Цензор , поменяйте человека , который придумывает названия к статьям , на грамотного .
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21.10.2021 13:26 Ответить
Наверное, дело было так. Выплатили ордыловским "мёртвым тушам" в 2 или 3 раза больше.
Потом "наши" СБУ-шники говорят "Та ладно, пацаны, это жирновато будет, перебор. И нам надо отчитаться типа. Давайте возвращайте взад 10 лимонов. Шоб всем было по кайфу. Потом надолужите. За нами не заржавеет. Вы ж нас знаете. Свои люди - сочтемся".
Как то так.
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21.10.2021 13:27 Ответить
бред сивойь кобылы от слуг народа!! Кухарки и посудомойщицы даже объяснить толком не могут !!Что ? откуда? куда! И с Кого удержали!! Тупой Набар слов?
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21.10.2021 13:27 Ответить
беспредел, а тут пугают - не дадим пенсию, нет стажа... от падлы!
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21.10.2021 13:28 Ответить
"Средства, которые начислялись "мертвым душам" на карточки, они переводили в наличные через так называемые "финансовые центры". Значительный процент от этих незаконных операций поступал в "бюджет" оккупационной власти в виде "налогов". Сейчас благодаря мерам СБУ, отменено начисление незаконных выплат этим гражданам, справки "переселенцев", которые умерли - аннулировали", - добавили в СБУ. Источник:

И слова нет о возвращении. Тут вопрос либо к первоисточнику (СБУ) либо к редакторам ЦН.
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21.10.2021 13:28 Ответить
А Ощадбанкинг отключить на карточки пенсионные в ОРДЛО не пробовали? Ну что бы лично получали..и тем самым хоть как то идентифицировались А иак из 3 млр в месяц от 7 до 10 % в ,,финансовые центры" за обнал..посчитайте до 300 000 000 грн не жирновато ли на финансирование терроризма через финансовые центры
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21.10.2021 14:39 Ответить
Так выявили или все же вернули? Интересен механизм возврата. Пушилин к линии разграничения мешок с наличкой привез?
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21.10.2021 13:31 Ответить
Аа, по
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21.10.2021 13:33 Ответить
Представляю, как "наши люди" из ОРДИЛО ржут над лохами украинцами, которые налоги платят и содержат уже не только живых пенсионеров, но и мертвецов.
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21.10.2021 13:33 Ответить
Від цієї заяви баканівцев тхне співпрацею зеленої влади із окупаційною владою ОРДЛО.
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21.10.2021 13:42 Ответить
Абсолютно! Вже й думати лінуються. Тупо себе видали. Втім, ніякого ризику.
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21.10.2021 13:43 Ответить
Так кто вернул 10 млн?
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21.10.2021 13:45 Ответить
СБУ повернула петіну валізку з готівкою з лугандону, що сама СБУ відвезла за часів наливайченка ?
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21.10.2021 13:49 Ответить
Може припинили не законні виплати,а не повернули? Бо по всій україні крадуть міліарди а повертають штраф у 50крб. А тутзабрали у сєпарів 10млн-брехня.
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21.10.2021 13:52 Ответить
журнашлюхи! вы хоть не позортесь. туда милларды ушли в самой Украине ******* со скоростью 100 лимонов в секунду
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21.10.2021 14:14 Ответить
Якийсь "мутняк" - СБУшники "геройськи" відібрали в сепарів кеш, яким їх спонсорували починаючи від Пєці і продовжуючи до сьогодні.
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21.10.2021 15:13 Ответить
Якийсь сумбур в тексті статті. Одне зрозуміло, що "плакали" ті грошенята.
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21.10.2021 16:33 Ответить
 
 