"Слуга народа" Тищенко о работе его помощником сына его бизнес-партнера Ситака: "Когда Саша был маленьким, я растил его юристом, как старший брат"

Народный депутат "Слуги народа" Николай Тищенко не видит конфликта интересов в том, что его помощником является сын его бизнес-партнёра Александр Ситак.

Об этом он сказал в интервью парламентскому корреспонденту Цензор.НЕТ.

По словам Тищенко его бизнес-партнёром был отец Александра Владимир Ситак. "Мне было 18 лет, когда мы вместе начали делать бизнес. Я считаю, это нормально. Мы работали, развивали. У нас с ним была компания, в которой работали более 1600 человек. Сейчас ее нет. Его сын является моим помощником, который получает официальную зарплату, которая предусмотрена законом Украины. Я не вижу в этом проблемы", - подчеркнул нардеп.

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Он рассказал, что Александр Ситак - профессиональный юрист, у которого есть соответствующий опыт работы. "Когда я пришёл сюда (в ВР. - Ред.), у меня не было большого опыта. Он для меня в этом плане стал проводником. Плюс, он отвечает за комитет инфраструктуры, в котором у меня тоже работают помощники", - заявил политик и добавил: "Я вам больше скажу: когда Саша был маленьким, я растил его юристом, как старший брат. Когда меня его отец спросил: "Как ты думаешь, в каком направлении ему развиваться?". Я сказал: "Нужно идти в юриспруденцию и быть тут специалистом". Он таким и является".

Отвечая на вопрос, соответствует ли действительности информация "Bihus.info" о том, что Александр Ситак совместно с женой Тищенко Аллой Барановской является совладельцем ресторана "Ришелье", народный депутат заявил: "Вам нужно у него спросить. Я не лезу в эти вопросы. Но Владимир Ситак точно остался собственником этого предприятия".

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Тищенко подтвердил, что квартира, в которой он живёт, записана на брата Ситака Виталия: "Это было и до моего прихода в парламент. Я сейчас там нахожусь в аренде. Меня это устраивает. Я показал это в декларации… Меня удивляет, почему вы все вместе (журналисты. - Ред.) показываете дом Владимира (Ситака. - Ред.)?! Это его частный дом, где мы в течение 30 лет собирались на барбекю, как в любой нормальной семье. Причём все программы рассказывают об одном и том же вот уже два года. Я там не живу. Это дом другого человека. Я живу в квартире, которая находится в аренде, и которую я указал в декларации".