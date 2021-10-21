Кулеба о перспективе членства Украины в ЕС: Нужен четкий сигнал, что наши амбиции и стремления приветствуются
Украина выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства, поскольку Украине нужен сигнал от ЕС, что ее амбиции имеют значение.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерафакс-Украина".
"Нам нужен четкий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку", - сказал Кулеба.
По словам министра, Украина имплементирует амбициозные реформы во всех более сложных обстоятельствах, но главное в этом процессе – видеть цель.
Он отметил, что во-первых, перспектива членства в ЕС будет большой мотивирующей силой для Украины для достижения ею успеха в начинаниях.
"Во-вторых, это принесет много определенности в нашу часть Европы. Эта часть Европы разделяет европейские ценности и считает, что, в конечном счете, будет частью европейской семьи. ЕС должен действовать активно и амбициозно, чтобы избежать ситуации, когда другие силы ступят эту землю", - сказал Кулеба.
Также он заявил, что определение перспективы положит конец бессмысленным попыткам Кремля переменить европейский выбор Украины и убедить украинцев, что ЕС не нуждается в них.
"Мы должны работать вместе, чтобы люди сохраняли веру в факт, что цель членства в Европе обозрима", - добавил глава ведомства.
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Украинцам сейчас намного более важно, чтобы олигархи и политики их не обкрадывали, а не перспектива ЕС.
Вошла в ЕС сохранив свою валюту
Посмотрев на половину членов которые кроме помощи себе
ничего ЕС не приносят
Подумав решили забота о народе страны -- это забота страны
А некоторые страны переложили. на ЕС
Великобритания решила сама заботится о своём народе
Польша получила от ЕС что хотела -- и назад
Мы ничего не получили кроме безвиз вывоз зерна кругляка
экспорт деловой рабочей силы /кто же будет клуб нику /
Нужен четкий сигнал, что борьба с олигархами идет, а не ФЭЙКовые закончики "о деолигирхации".
Например, можно посадить Коломойского и Зеленского за разграбление ПриватБанка на 15 лет с конфискацией...