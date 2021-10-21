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Кулеба о перспективе членства Украины в ЕС: Нужен четкий сигнал, что наши амбиции и стремления приветствуются

Кулеба о перспективе членства Украины в ЕС: Нужен четкий сигнал, что наши амбиции и стремления приветствуются

Украина выполняет все необходимые для евроинтеграции реформы и ожидает, что Евросоюз предоставит ей перспективу членства, поскольку Украине нужен сигнал от ЕС, что ее амбиции имеют значение.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на IV Форуме ассоциаций в Киеве в четверг, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерафакс-Украина".

"Нам нужен четкий сигнал, что наши амбиции имеют значение, что наши европейские стремления приветствуются, что наши реформы являются системными в том смысле, что они способствуют общеевропейскому правопорядку", - сказал Кулеба.

По словам министра, Украина имплементирует амбициозные реформы во всех более сложных обстоятельствах, но главное в этом процессе – видеть цель.

Он отметил, что во-первых, перспектива членства в ЕС будет большой мотивирующей силой для Украины для достижения ею успеха в начинаниях.

"Во-вторых, это принесет много определенности в нашу часть Европы. Эта часть Европы разделяет европейские ценности и считает, что, в конечном счете, будет частью европейской семьи. ЕС должен действовать активно и амбициозно, чтобы избежать ситуации, когда другие силы ступят эту землю", - сказал Кулеба.

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Также он заявил, что определение перспективы положит конец бессмысленным попыткам Кремля переменить европейский выбор Украины и убедить украинцев, что ЕС не нуждается в них.

"Мы должны работать вместе, чтобы люди сохраняли веру в факт, что цель членства в Европе обозрима", - добавил глава ведомства.

Автор: 

евроинтеграция (2124) Евросоюз (17258) Кулеба Дмитрий (2880)


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Топ комментарии
+7
який пгезидент, такий і кулєба.
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21.10.2021 13:41
+5
А безвіз від ненавісного Петра вам не сигнал?
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21.10.2021 13:35
+5
Амбиции офшорных клоунов - грабить страну. А такие амбиции не найдут поддержку в цивилизованном мире - никогда
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21.10.2021 13:54
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Правила форума Совет форумчан
А безвіз від ненавісного Петра вам не сигнал?
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21.10.2021 13:35 Ответить
Його на хліб не намажеш.
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21.10.2021 13:51 Ответить
Ой курва. Який ти сигнал маєшь бажання намазати? Не все то що мажеться можна вживати, але це точно сигнал.
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21.10.2021 13:56 Ответить
Я нічого не вигадую. Так писали зебіли про безвіз, я лише повторюю їхні слова.
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21.10.2021 14:00 Ответить
Нужен сигнал, а они не сигналят. То ли светофор у них сломался, то ли нам надо на пересдачу прав?..
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21.10.2021 13:35 Ответить
Сигнал відбувся словами Рабіновича про Ківу. " ... Хрєна лисого вам , а не ЄС".
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21.10.2021 14:16 Ответить
Нужно посадить какого не будь члена Кабинета Министров за коррупцию
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21.10.2021 13:37 Ответить
По тундре, по железной дороге,Где мчится курьерский «Воркута - Ленинград»,Мы бежали в ЕС, ожидая тревоги,Ожидая погони и криков солдат / Украинское еврейство станет тем локомотивом, который приведет Украину в ЕС.- Коломойский .02.12.10
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21.10.2021 13:40 Ответить
який пгезидент, такий і кулєба.
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21.10.2021 13:41 Ответить
ЕС через 2 года не будет в принципе))) КОМУ ЭТИ СКАЗКИ?)))
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21.10.2021 13:43 Ответить
хватит уже, вступление в евросоюз созвучно с гиперлупом через год по всей стране
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21.10.2021 13:45 Ответить
Жалко звучит. От почему мы не в Европе до дайте нам сигнал. От антикрупционных реформ до способствия мировому правоворядку. Жалкие...
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21.10.2021 13:46 Ответить
Пачіму ми нє в НАТЄ і я вам ничего не должен. Ось ваші амбіції.
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21.10.2021 13:49 Ответить
Отвлекают народ на второстепенные вопросы.
Украинцам сейчас намного более важно, чтобы олигархи и политики их не обкрадывали, а не перспектива ЕС.
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21.10.2021 13:50 Ответить
Шлях до ЄС як при совку був шлях до комунізму.
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21.10.2021 13:53 Ответить
Так наші ж політики вийшли з комуняцької номенклатури СССР. Тоді вони говорили що ми йдемо в комунізм, тепер в ЄС і НАТО. Технології як тримати людей в узді. А в цей час самі обкрадають народ.
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21.10.2021 14:10 Ответить
Досвід сесере не проп"єш.
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21.10.2021 14:22 Ответить
Амбиции офшорных клоунов - грабить страну. А такие амбиции не найдут поддержку в цивилизованном мире - никогда
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21.10.2021 13:54 Ответить
Вот только не надо ,зеленое чувырло ваши амбиции ,стремления,реформы (черт бы их побрал вместе с вами) ассоциировать с Украиной.Не надо Украиной прикрывать свою гнусную и подлую сущность!!!Твари
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21.10.2021 13:54 Ответить
Почему такая европейская страна как великобритания
Вошла в ЕС сохранив свою валюту
Посмотрев на половину членов которые кроме помощи себе
ничего ЕС не приносят
Подумав решили забота о народе страны -- это забота страны
А некоторые страны переложили. на ЕС
Великобритания решила сама заботится о своём народе
Польша получила от ЕС что хотела -- и назад
Мы ничего не получили кроме безвиз вывоз зерна кругляка
экспорт деловой рабочей силы /кто же будет клуб нику /
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21.10.2021 14:15 Ответить
И какой толк от этих сигналов?
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21.10.2021 14:16 Ответить
Может сигналы не той системы?
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21.10.2021 14:21 Ответить
ЕС,получив "четкий" офшорно-"вагнергейтный" сигнал от "зеленых" в Украине ,решило на него не отвечать (пущай сигналят")
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21.10.2021 14:46 Ответить
Открьівают тем , кто стучится. Кулеба прав , респект !
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21.10.2021 15:53 Ответить
Стучаться надо реальной борьбой с коррупцией, олигархией.
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21.10.2021 15:55 Ответить
Так что у нас бьіло с 2014г по 2019г ?
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21.10.2021 16:11 Ответить
Все остальные, о перспективе членства Украины в ЕС:
Нужен четкий сигнал, что борьба с олигархами идет, а не ФЭЙКовые закончики "о деолигирхации".
Например, можно посадить Коломойского и Зеленского за разграбление ПриватБанка на 15 лет с конфискацией...
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21.10.2021 16:09 Ответить
Какие ещё сигналы? Власть Узеленского ни одной просьбы Запада не выполнила. Посмотрите как двигается судовая реформа- вообще никак.
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21.10.2021 18:26 Ответить
 
 