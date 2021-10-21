ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года.
В пресс-релизе ЕСЧП сообщается, что суд вынес решение по делу "Селигененко и другие против Украины", установив факт нарушения прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Четверо заявителей, трое из которых - крымчанки (двое - из Севастополя, одна - из Алупки) и одна - из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. После отказа в праве проголосовать на местных выборах 2015 года заявительницы обратились в судебные инстанции Украины, в том числе и апелляционную, которые постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам, которые проживают в соответствующих избирательных округах.
В пресс-релизе отмечается, что в течение года заявительницы проживали в Киеве и платили налоги. В их паспортах граждан Украины местом прописки был указан Крым и Донецк, но власти Украины не учли обстоятельств, при которых заявительницы не могли реализовать свое право на волеизъявление в местных общинах и соответствующих округах.
"Суд установил, что, не приняв во внимание особую ситуацию заявителей, власти дискриминировали их в использовании права голоса при голосовании на местных выборах. Имело место нарушение ст.1 Протокола №12 к Конвенции (общий запрет дискриминации. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.
ЕСПЧ постановил выплатить заявительницам компенсацию морального ущерба в размере EUR4,5 тыс каждой.
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Заявители - молодцы. Глупышей только бабками и лечат. Низкий поклон остальным переселенцам что не стали доить.
"Люди которые читают книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
По понятиям - чии подписи стоят под постановлением - те и должны возместить ущерб.
Какое постановление приняли и кто, чтобы нарушить их права?
Их права нарушили Россияне, не дав провести местные выборы в Крыму и Донецке.
То в ЕСПЧ немножко дебилы.
(двое - из Севастополя, одна - из Алупки) и одна - из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. Источник:
Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года. Источник:
Он все-таки тоже человек.
У вас какаяф-то дебильная логика.
Они участвовали в выборах. Общеукраинских. А к местным выбора они не имели отношения ибо не местные.
Это дискриминация?
ЕСЧП установил нарушение УкраинойИсточник:
ЕСПЧ !!!!!!