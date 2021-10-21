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ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

ЕСЧП установил нарушение Украиной прав при отказе в голосовании на местных выборах переселенцам из Крыма и Донбасса

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) установил, что Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года.

В пресс-релизе ЕСЧП сообщается, что суд вынес решение по делу "Селигененко и другие против Украины", установив факт нарушения прав человека, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Четверо заявителей, трое из которых - крымчанки (двое - из Севастополя, одна - из Алупки) и одна - из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. После отказа в праве проголосовать на местных выборах 2015 года заявительницы обратились в судебные инстанции Украины, в том числе и апелляционную, которые постановили, что право голоса на местных выборах в Украине предоставлено гражданам, которые проживают в соответствующих избирательных округах.

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В пресс-релизе отмечается, что в течение года заявительницы проживали в Киеве и платили налоги. В их паспортах граждан Украины местом прописки был указан Крым и Донецк, но власти Украины не учли обстоятельств, при которых заявительницы не могли реализовать свое право на волеизъявление в местных общинах и соответствующих округах.

"Суд установил, что, не приняв во внимание особую ситуацию заявителей, власти дискриминировали их в использовании права голоса при голосовании на местных выборах. Имело место нарушение ст.1 Протокола №12 к Конвенции (общий запрет дискриминации. - Ред.)", - говорится в пресс-релизе ЕСПЧ.

ЕСПЧ постановил выплатить заявительницам компенсацию морального ущерба в размере EUR4,5 тыс каждой.

Автор: 

голосование (1397) местные выборы (2752) права (182) Европейский суд по правам человека (812) переселенцы (531)


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Топ комментарии
+10
Так у якій громаді вині, золоті наші проживаючі, повинні голосувати. Зареєстровані вони на окупованих територіяї і реєстрацію змінювати категорично не бажають (може ще покличе їх "нова родіна"). Там голосування не проводиться, їх кандидатів в списках немає. То вини можуть голосувати де їм заманеться? Нехай змінять реєстрацію і все наладиться.
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21.10.2021 14:05
+9
Почему приезжие должны влиять на местную власть?
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21.10.2021 14:04
+3
Пішов у с...ку цей ЕСПЧ.
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21.10.2021 14:10
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Почему приезжие должны влиять на местную власть?
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21.10.2021 14:04 Ответить
Пройшло шість років, і суд прийняв рішення. Є на кого рівнятися нібито нашим суддям.
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21.10.2021 14:14 Ответить
Нарушение реальное.
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21.10.2021 14:04 Ответить
Так у якій громаді вині, золоті наші проживаючі, повинні голосувати. Зареєстровані вони на окупованих територіяї і реєстрацію змінювати категорично не бажають (може ще покличе їх "нова родіна"). Там голосування не проводиться, їх кандидатів в списках немає. То вини можуть голосувати де їм заманеться? Нехай змінять реєстрацію і все наладиться.
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21.10.2021 14:05 Ответить
ужос! для кого эта держава Украина работает? для донецких запроданцев?!
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21.10.2021 14:06 Ответить
Украина работает на дибилов которые принимают постановления нарушающие действующие законы.
Проведите через Верховную Раду закон о участии временных переселенцев в выборах.
Заявители - молодцы. Глупышей только бабками и лечат. Низкий поклон остальным переселенцам что не стали доить.
"Люди которые читают книги всегда будут управлять людьми смотрящими телевизор"
По понятиям - чии подписи стоят под постановлением - те и должны возместить ущерб.
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21.10.2021 14:36 Ответить
Если бы они нарушали законы, то не надо было бы принимать временных законов. Вы себе противоречите.
Какое постановление приняли и кто, чтобы нарушить их права?
Их права нарушили Россияне, не дав провести местные выборы в Крыму и Донецке.
То в ЕСПЧ немножко дебилы.
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22.10.2021 03:08 Ответить
Им отказали в праве принимать участие в выборах с справкой о временной регистрации. Но потом в 19 когда была нужна явка, переселенцам с временной регистрацией разрешили принимать участие в выборах
(двое - из Севастополя, одна - из Алупки) и одна - из Донецка после оккупации Крыма и военных действий на Донбассе переехали в Киев. Источник:
Украина нарушила общий запрет дискриминации, отказав внутренне перемещенным лицам в праве проголосовать на местных выборах 2015 года. Источник:
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22.10.2021 08:45 Ответить
Может запрещать Путину решать, что Украине делать - это тоже дискриминация Путина?

Он все-таки тоже человек.

У вас какаяф-то дебильная логика.

Они участвовали в выборах. Общеукраинских. А к местным выбора они не имели отношения ибо не местные.
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22.10.2021 15:24 Ответить
У нас вот ОСМД заседает, так там тоже только хозяева голосуют, не арендаторы.

Это дискриминация?
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22.10.2021 15:25 Ответить
Пішов у с...ку цей ЕСПЧ.
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21.10.2021 14:10 Ответить
избиральные карусели времен януковича получили одобрямс еспч. Бред какой-то
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21.10.2021 16:08 Ответить
«
ЕСЧП установил нарушение УкраинойИсточник:

ЕСПЧ !!!!!!
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21.10.2021 19:19 Ответить
 
 