Мининфраструктуры поддержало законопроект, который разблокирует транзитные перевозки в Балтию и Скандинавию

Мининфраструктуры поддержало законопроект №0060, который позволит разблокировать международные автоперевозки из Украины в государства Балтии и Скандинавии, в частности Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня международные автомобильные перевозки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию через территорию Беларуси осуществляют более 1,6 тыс. украинских перевозчиков. Перевозчики уже в августе исчерпали годовую квоту разрешений Беларуси: потребность в дополнительных разрешениях до конца года составляет для двусторонних перевозок - 20 тыс., транзитных - 10 тыс. разрешений.

В Мининфраструктуры отметили, что общего ежегодного количества разрешений на перевозки недостаточно для удовлетворения даже базовых потребностей украинских экспортеров и перевозчиков.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, принятие законопроекта №0060 позволит перевозчикам беспрепятственно использовать для транзита белорусскую территорию, а Украине - сохранить рабочие места и привлечь дополнительные грузо- и пассажиропотоки на балтийском и скандинавском направлениях.

Сейчас украинские экспортеры оказались отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии из-за отсутствия необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси и дополнительных условий для транзитного проезда через Россию.

"Поэтому перевозчики теряют заказы, украинские производители - рынки сбыта, а экономика - рабочие места. Например, из-за отсутствия белорусских разрешений потери перевозчиков за октябрь-декабрь этого года составят около 1,5 млрд грн. Фактические же потери для страны - еще больше", - отметил заместитель министра инфраструктуры.

Законопрект №0060 предусматривает либерализацию грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освобождение нерегулярных пассажирских автоперевозок от разрешительной системы, а также разблокирование работы украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.