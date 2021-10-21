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Мининфраструктуры поддержало законопроект, который разблокирует транзитные перевозки в Балтию и Скандинавию

Мининфраструктуры поддержало законопроект, который разблокирует транзитные перевозки в Балтию и Скандинавию

Мининфраструктуры поддержало законопроект №0060, который позволит разблокировать международные автоперевозки из Украины в государства Балтии и Скандинавии, в частности Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию.

Об этом сообщает пресс-служба министерства, передает Цензор.НЕТ.

Сегодня международные автомобильные перевозки в Литву, Латвию, Эстонию и Финляндию через территорию Беларуси осуществляют более 1,6 тыс. украинских перевозчиков. Перевозчики уже в августе исчерпали годовую квоту разрешений Беларуси: потребность в дополнительных разрешениях до конца года составляет для двусторонних перевозок - 20 тыс., транзитных - 10 тыс. разрешений.

В Мининфраструктуры отметили, что общего ежегодного количества разрешений на перевозки недостаточно для удовлетворения даже базовых потребностей украинских экспортеров и перевозчиков.

По словам заместителя министра инфраструктуры Мустафы Найема, принятие законопроекта №0060 позволит перевозчикам беспрепятственно использовать для транзита белорусскую территорию, а Украине - сохранить рабочие места и привлечь дополнительные грузо- и пассажиропотоки на балтийском и скандинавском направлениях.

Сейчас украинские экспортеры оказались отрезанными от рынков Литвы, Латвии, Эстонии и Финляндии из-за отсутствия необходимого количества разрешений от Польши и Беларуси и дополнительных условий для транзитного проезда через Россию.

"Поэтому перевозчики теряют заказы, украинские производители - рынки сбыта, а экономика - рабочие места. Например, из-за отсутствия белорусских разрешений потери перевозчиков за октябрь-декабрь этого года составят около 1,5 млрд грн. Фактические же потери для страны - еще больше", - отметил заместитель министра инфраструктуры.

Законопрект №0060 предусматривает либерализацию грузовых перевозок между Украиной и Беларусью, освобождение нерегулярных пассажирских автоперевозок от разрешительной системы, а также разблокирование работы украинских автоперевозчиков на балтийском и скандинавском направлениях.

Мининфраструктуры поддержало законопроект, который разблокирует транзитные перевозки в Балтию и Скандинавию 01

Автор: 

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А возить в Балтийские страны через Польшу не пробовали ?
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21.10.2021 14:31 Ответить
читай уважно " відсутність необхідної кількості дозволів від Польщі і Білорусі"
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21.10.2021 14:45 Ответить
Причому польскі друзі кожен рік квоту (дозволи) для україньских перевізників скорочують. Як би не скорочували постійно - вовзили би через поляндію, хоч і значно далі з центральної частини Україні возити через Польшу. Про східну Україну промовчу. Це, мабудь тількі із західної частини немає особої різниці як возити - через Беларусь чи Польшу.
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21.10.2021 14:50 Ответить
А ты карту видел?
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21.10.2021 18:58 Ответить
Ну тогда рано говорить о союзе Украины, Польши и стран Балтии, если дырка из Польши в Литву слишком узкая.https://rus.ozodi.org/a/31235945.html
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21.10.2021 15:08 Ответить
Если предположить, что Лука не подчиняется украинским законам, то получение от него разрешений на транзит может быть связано только с тем, что новый украинский закон отменит какие либо дурацкие ущемления Беларуси и в ответ Украина получит дополнительные квоты. Однако, правильный журналист не должен разъяснять путь получения дополнительных благ для Украины.
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21.10.2021 15:34 Ответить
 
 