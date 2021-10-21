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Резников о выводах Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде: Комиссия признала, что выборы в ОРДЛО должны проходить после восстановления контроля Украины над границей

Резников о выводах Венецианской комиссии по законопроекту о переходном периоде: Комиссия признала, что выборы в ОРДЛО должны проходить после восстановления контроля Украины над границей

В Минреинтеграции положительно оценили выводы Венецианской комиссии (ВК) по законопроекту о переходном периоде для временно оккупированных регионов Донбасса и Крыма.

Об этом сообщил в комментарии LIGA.net министр по вопросам реинтеграции Алексей Резников, передает Цензор.НЕТ.

Он заявил, что комиссия поддерживает разработку законопроекта и отмечает, что он основывается на принципах международного права и учитывает потребности уязвимых групп общества.

Резников подчеркнул, что в выводах ВК минские договоренности упоминаются не как источник права, а как условия, в которых вынуждена действовать Украина. Также комиссия отмечает, что местные выборы на временно оккупированных территориях должны состоятся после восстановления контроля Украины над восточной границей.

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Вице-премьер добавил, что комиссия прямо указывает: Россия осуществляет эффективный контроль в ОРДЛО через свои оккупационные администрации в Луганске и Донецке.

Замечания комиссии касаются только того, что законопроект диктует только украинский взгляд на события в регионе и терминологию в международном публичном праве, добавил Резников.

Также ВК подчеркивает, что законопроект сводит суть конфликта лишь в межгосударственное измерение (то есть к российскому вмешательству), напомнил он.

"Мы согласны с тем, что законопроект является украиноцентричным – не зря же документы такого вида называются "закон Украины", – заявил министр.

ВК отмечает, что терминология законопроекта отражает "украинское понимание международного права". Об этом Резников говорит, что некоторые термины действительно определены именно для этого закона, но они не отрицают международные обязательства Украины.

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По словам министра, рекомендации комиссии касаются больше доработки текста и установления лучших гарантий прав человека.

"В общем вывод Венецианской комиссии мы оцениваем как положительный – он действительно указывает на те места, которые требуют доработки, но и отмечает сильные (стороны. – Ред.)", – подытожил Резников.

В январе 2021-го Минреинтеграции опубликовало черновик законопроекта о переходном периоде для Крыма и Донбасса. В июле законопроект отправили на оценку Венецианской комиссии, а в августе зарегистрировали в Раде под номером 5844. В октябре ВК рекомендовала внести правки в законопроект.

Автор: 

Венецианская комиссия (423) Крым (26419) Донбасс (26956) деоккупация (847) Резников Алексей (1170)


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Топ комментарии
+6
- Соломон, у меня есть план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере...

Майже як вибори
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21.10.2021 15:01
+5
Ніяких виборів в ОРДЛО не може бути!
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21.10.2021 14:50
+5
Вьіборьі в ОРДЛО пройдут без шума и пьіли , когда там будут украинские ВСУ и МВД , а на границе - украинские пограничники.
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21.10.2021 16:04
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Ніяких виборів в ОРДЛО не може бути!
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21.10.2021 14:50 Ответить
- Соломон, у меня есть план: давайте вместе откроем ювелирный магазин где-нибудь на Пятой авеню.
- Нет, давайте лучше так: вы будете открывать, а я постою на шухере...

Майже як вибори
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21.10.2021 15:01 Ответить
Вьіборьі в ОРДЛО пройдут без шума и пьіли , когда там будут украинские ВСУ и МВД , а на границе - украинские пограничники.
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21.10.2021 16:04 Ответить
Венецианская комиссия консультативный орган всего лишь. Но в этот раз она сделала позитивный вывод.
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21.10.2021 16:37 Ответить
Позитивный и не лишний. Но РФ, как всегда, срать на него хотела. Считаю, что освобождение ОРДЛО возможно только военным методом. А если "освобождение" и "военным", то какие, нах, "выборы"? Выбирать можно будет только кандидатов на посадки.
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21.10.2021 16:53 Ответить
Согласен. С этими выборами на территории ОРДЛО, Украину втягивают в большую аферу. Эрефия сделает всё для того чтоб после выборов, присоединять эту территорию. Именно ради этого ***** и начал войну
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21.10.2021 18:47 Ответить
Никакие выборы в ОРДЛО не могут проходить. Провести там выборы - фактически отдать эту территорию крыссии!
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21.10.2021 17:18 Ответить
якщо, як записано в нормандських угодах і в мінських домовленостях, на тій території діятиме українське право (без українських силовиків і українських судів цього не досягнути), а разом з тим якщо відповідно до висновків венеційської комісії кордон з ворогом буде під нашим контролем - то нічого не заважатиме виборчому процесу по ураїнському законодавству.
Інша справа, хто буде обраний... якщо вибори провести негайно, а не після відповідного періоду декасапізації... Нагадаю, що в Західній Німеччині перші вибори пройшли в 1949-му році, після 4-річної денацифікації..
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21.10.2021 18:11 Ответить
Я думаю, що в нашому випадку 4 років буде замало, судячи з того наскільки російський зомбоящик промив їм мізки. Відповідний період декасапізації триватиме не менше 20-30 років...
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21.10.2021 18:22 Ответить
Только государство Украина имеет право решать судьбу ОРДЛО, а не местная вата и сепары населяющие эту территорию!
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21.10.2021 17:19 Ответить
Вибори після контролю над кордоном автоматично означають, що на місця будуть назначені українські, або принаймні лояльні до Києва кандидати. За зеленського ніяких вільних виборів вже нема.
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21.10.2021 18:47 Ответить
Ніяких виборів нема до вигнання окупанта незалежно від прізвищ. Я думаю що, за цей час зміниться не один президент в Україні і скоріше всього, що найменше один чи два на Московії.
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22.10.2021 10:02 Ответить
Контроль за кордоном автоматично означає, що ніяких окупаційних сил на донбасі більше нема
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22.10.2021 14:21 Ответить
Для тих хто погано зв'язує літери в словах: Вибори в ОРДЛО мають відбутися після звільнення окупованої території. Так сказала Венеціанська комісія. Більше говорити нема про що.
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22.10.2021 09:59 Ответить
 
 