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ОПЗЖ о якобы исключении Кивы: Циничная провокация, организаторы понесут партийную ответственность

ОПЗЖ о якобы исключении Кивы: Циничная провокация, организаторы понесут партийную ответственность

Тезис об исключении нардепа Ильи Кивы из "Оппозиционной платформа – За жизнь" является абсолютно лживым, недостоверным и юридически безграмотным.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ОПЗЖ.

"Сегодня в информпространство Украины была запущена лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации имиджа партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвинуть абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из "Оппозиционной платформа – За жизнь", - следует из заявления.

Также подчеркивается, что согласно уставу политсилы, за ряд нарушений на членов партии налагаются партийные взыскания в виде предупреждения либо общественного осуждения или исключения из членов партии.

"Решение о применении партийного взыскания к руководящему лицу Партии, члену руководящего органа Партии применяется исключительно Политическим Советом Партии. Решение об исключении из членов Партии принимается двумя третями голосов членов соответствующего органа", - подчеркивают в откровенно пророссийской партии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кива заявил, что его собираются исключить из партии ОПЗЖ: "Буду ждать решения Медведя, Рабиновича, Бойко". ВИДЕО

"Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность", - следует далее.

"Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах действующей власти, которая, с помощью фальсификаций уголовных дел, политических репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных вбросов, не гнушаясь никакими методами пытается расправиться с "Оппозиционной платформа – За жизнь" как политической силой, преградившей им путь к установлению диктатуры власти Зеленского в Украине", - уверяют в ОПЗЖ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рабинович опровергает исключение из партии Кивы: "Хрена лысого!". ВИДЕО

Автор: 

исключение (84) Кива Илья (398) Оппозиционная платформа - За жизнь (453)


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Топ комментарии
+22
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21.10.2021 14:56
+11
Ясное дело провокация, ведь Кива это жо..., простите лицо этой партии.
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21.10.2021 14:53
+11
Організацію Путінських Засраних Жополизів необхідно заборонити,і сраною мітлою гнати з Ради!
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21.10.2021 15:00
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Русские своих не бросают! Зато запросто кидают!
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21.10.2021 14:52 Ответить
- Чули новину? Наш директор йде!

- Звідки Ви знаєте?

- А він мене викликає і каже: "Ми з вами, Рабинович, напевно, не спрацьовуватимемо"
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21.10.2021 15:15 Ответить
Кива "Черта Лысого" пока тока дрочит!
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21.10.2021 15:42 Ответить
Та отож. Надо разобраться. Такого кадра нельзя терять.
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21.10.2021 14:53 Ответить
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21.10.2021 14:57 Ответить
Они понесут партийную ответственность. Их накажут однопартийцы.
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21.10.2021 16:39 Ответить
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21.10.2021 16:49 Ответить
Шалунішкі з блакитної вустріци.
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21.10.2021 16:52 Ответить
И обратите внимание, все, как один ОПЗЖоповци.
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21.10.2021 17:41 Ответить
Ясное дело провокация, ведь Кива это жо..., простите лицо этой партии.
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21.10.2021 14:53 Ответить
Скорее член
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21.10.2021 17:31 Ответить
В этой партии не просто члены, а настоящие члены.
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21.10.2021 18:39 Ответить
Краснопузые Шариковы не сдаюцца...
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21.10.2021 14:54 Ответить
А что подарил Кива опзжопинцам - сказку или встряску ?
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21.10.2021 16:38 Ответить
а где отряды кивы на защиту лысого от волосатого
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21.10.2021 14:55 Ответить
Зажопцы, берегите Киву! Он - ваше фсе!
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21.10.2021 14:55 Ответить
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21.10.2021 14:56 Ответить
Киви -троянский конь, ну или просто конь сами решайте
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21.10.2021 14:56 Ответить
Кива почесал свой затылок, но ум не поддался на циничную провокацию!
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21.10.2021 14:57 Ответить
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21.10.2021 14:58 Ответить
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21.10.2021 14:59 Ответить
- Рабинович, за вами рубль!
- Де ?!
- Я маю на увазі, що ви повинні мені рубль!
- Тоді візьміть той, що за мною!
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21.10.2021 15:06 Ответить
Тищенко позвонил
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21.10.2021 15:00 Ответить
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21.10.2021 15:02 Ответить
- Чули новину? Наш директор йде!

- Звідки Ви знаєте?

- А він мене викликає і каже: "Ми з вами, Рабинович, напевно, не спрацьовуватимемо"
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21.10.2021 15:07 Ответить
Хм) Случай из моей старой работы) Наш директор любил на работе держать алкашей и все время им, и нам руководящему составу, выносить за этих алкашей мозг, мол не умеем работать с персоналом)))) Ну один достал даже его) Ну и при толпе такой диалог: "Наверное, Саша, будем мы с тобой прощаться" И почти мгновенно такой ответ: "Виктор Николаевич, а вы что от нас уходите?" Всеобщий ржач, директор махает рукой, разворачивается и уходит)))
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21.10.2021 17:27 Ответить
кожен випадок попадає у анекдот з підтекстом
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22.10.2021 09:09 Ответить
Організацію Путінських Засраних Жополизів необхідно заборонити,і сраною мітлою гнати з Ради!
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21.10.2021 15:00 Ответить
Чиста по-малански!!! Один орет что его увольняют, а руководство ему в ответ - это провокация и все равно увольняют Это как рабинович выходил из партии - Я ухожу но пусть меня уволят, до сих пор увольняют!!!! Это называется еврейский цирк!!!!
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21.10.2021 15:01 Ответить
- Сьома, ти сказав про мене, що я осел? Це правда?
- Звичайно правда. Але я цього не говорив ...
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21.10.2021 15:03 Ответить
- Рабинович, дай сотню борг.
- Як тільки повернуся з Парижа.
- Ти їдеш до Франції?
- І не збираюсь.
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21.10.2021 15:02 Ответить
Доньку Киви звуть Марією, але хто її мама - загадка.
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21.10.2021 15:07 Ответить
Какая ответственность? ежели свести нет и не пахнут деьги москалями.
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21.10.2021 15:15 Ответить
совiсть - совковe поняття. забудь про нього!
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21.10.2021 15:28 Ответить
примiтний момeнт: коли такi "чутки" кидають про iнших то просто пeрeтирається iнфа . як тiльки тронeш русскоe говно то одразу "лживая и грязная информационная кампания
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21.10.2021 15:27 Ответить
а дарма. підняли б собі рейтинг. а якщо б ще й придушили
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21.10.2021 15:29 Ответить
Зачем ОПЗЭ исключать Киву? Зажоперам дураки тоже нужны. Вы Рабиновича в буденовке представляете ? Вот для этого и есть жомовый "олигарх" Тем более что на Рашке тоже есть такой дегенерат в ушанке
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21.10.2021 15:30 Ответить
що це за передаст с красной харей и красной звездой во лбу?
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21.10.2021 15:46 Ответить
При чому передаст в прямому і переносному сенсах цього слова.
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21.10.2021 16:43 Ответить
Реальна пята колона путлера - ОПЗЖ. Після путінської рф це -найбільша загроза державності України. ЇЇ треба прикрити як компартію.А Мертвечука , жону та всіх лідерів - в буцегарню. Мураєва , Шарія - також.
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21.10.2021 15:44 Ответить
рабинович, кива, новинский, немчинов, медведчук... - костяк из дерьма в зажопно-лехаемской банде.
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21.10.2021 15:50 Ответить
Ківа знатний др...
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21.10.2021 16:03 Ответить
Друг ? Чи друкар ?
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21.10.2021 16:44 Ответить
Стара Нацрада

Можна діставати старий затертий жарт про вигнання з борделю за ********?
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21.10.2021 16:14 Ответить
Виключити треба не Киву , а всю цю партію зрадників, агентів ФСБ РФ і колаборантів !
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21.10.2021 16:34 Ответить
Крепко не в масть бэкнул вадик-гадик фразой *чёрта лысого* по части неандертальца! Вот же гнусь и позор страны собрался в этой зажопинской банде! Вставай Саша Белый---ну некому глушить тут мразь залётную!
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21.10.2021 16:50 Ответить
І ось це сидить під куполом.

Лисий лисим лисого буде карати. Тьху, кончені.
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21.10.2021 16:55 Ответить
Исключить как то бы всю ту шоблу под названием опзж из жизни Украины, может бы и жизнь наладилась....
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21.10.2021 18:10 Ответить
Ну, да, як же ці потвори такого "цінного" кадра позбудуться ...

Я прочитала на фб: подумала - та невже ...
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22.10.2021 08:10 Ответить
Как можно искючить такого редкосного ублюдка, в этой с ердячей партии, это главный критерий.
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22.10.2021 08:38 Ответить
 
 