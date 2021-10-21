ОПЗЖ о якобы исключении Кивы: Циничная провокация, организаторы понесут партийную ответственность
Тезис об исключении нардепа Ильи Кивы из "Оппозиционной платформа – За жизнь" является абсолютно лживым, недостоверным и юридически безграмотным.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на заявление ОПЗЖ.
"Сегодня в информпространство Украины была запущена лживая и грязная информационная кампания, направленная против партии "Оппозиционная платформа – За жизнь". Заказчики этой циничной провокации и участники действа по дискредитации имиджа партии, используя смонтированное манипулятивное видео, попытались продвинуть абсолютно лживый, недостоверный и юридически безграмотный тезис о якобы исключении Ильи Кивы из "Оппозиционной платформа – За жизнь", - следует из заявления.
Также подчеркивается, что согласно уставу политсилы, за ряд нарушений на членов партии налагаются партийные взыскания в виде предупреждения либо общественного осуждения или исключения из членов партии.
"Решение о применении партийного взыскания к руководящему лицу Партии, члену руководящего органа Партии применяется исключительно Политическим Советом Партии. Решение об исключении из членов Партии принимается двумя третями голосов членов соответствующего органа", - подчеркивают в откровенно пророссийской партии.
"Заявляем, что действия организаторов этой провокации, направленной на раскол партии, получат надлежащую оценку руководства и членов нашей политической силы, а сами они понесут партийную ответственность", - следует далее.
"Очевидно, что подобная провокация была осуществлена в интересах действующей власти, которая, с помощью фальсификаций уголовных дел, политических репрессий, незаконного преследования оппозиции, а теперь еще и подобных грязных вбросов, не гнушаясь никакими методами пытается расправиться с "Оппозиционной платформа – За жизнь" как политической силой, преградившей им путь к установлению диктатуры власти Зеленского в Украине", - уверяют в ОПЗЖ.
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