В Греции задержали ветерана АТО Радкевича, заочно осужденного в Литве за военные преступления 1991 года, - Решетилова. ФОТО
В Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.
Об этом в Facebook написала правозащитница, координатор Медийной инициативы за права человека Ольга Решетилова, передает Цензор.НЕТ.
"14 сентября во время пересечения границы в Греции был задержан гражданин Украины, ветеран АТО Александр Радкевич. Как оказалось впоследствии, был задержан по запросу Литвы, где Александр был заочно приговорен по так называемому делу 13 января ", - написала она.
По ее словам, 20 октября министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис подтвердил, что Литва выдала европейский ордер на арест Радкевича и теперь просит Грецию выдать гражданина Украины ей для отбывания наказания.
13 января 1991 советская власть пыталась силой свергнуть законную власть в Литве, которая 11 марта 1990 года объявила о независимости от СССР. При захвате советскими воинскими частями и спецподразделениями Вильнюсской телебашни и здания Литовского радио и ТВ погибли 14 человек, более тысячи безоружных людей пострадали.
В марте 2019 года Вильнюсский окружной суд приговорил 67 человек за совершение военных преступлений во время печально известных событий в январе 1991 года. В частности заочно к 10 годам лишения осудили бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова.
"Но среди осужденных оказался и гражданин Украины Александр Радкевич, который в начале 1991 года служил в 107 мотострелковой дивизии Вооруженных сил СССР, 11 января 1991 был назначен водителем-механиком танка, который находился рядом с Домом печати в Вильнюсе, за который шла борьба. О приговоре Александр не знал, хотя добровольно сотрудничал со следствием и был допрошен в 2014 году в качестве свидетеля украинской прокуратурой в рамках международной правовой помощи, которую Украина предоставляла Литве. Впоследствии Александр из свидетеля превратился в обвиняемого", - сообщила Решетилова.
"Радкевича обвиняют в тяжких военных преступлениях (убийство, бесчеловечное обращение, использование запрещенных методов ведения войны) фактически только за то, что он присутствовал в Вильнюсе в январе 1991 года как военный советской армии. Действия Радкевича не повлекли вреда какому-либо человеку, четко видно из самого приговора ", - добавила она.
В Литве решение суда вступило в законную силу. Предоставленный Литвой адвокат Радкевича оспаривал приговор в апелляционном суде, но получил отказ. Адвокаты, привлеченные Украинским Хельсинкским союзом по правам человека, рассматривают возможность обращения в Европейский суд по правам человека.
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найдешь то что фото с десантником сделано не в горловке в 2014 году - я принесу тебе извенения
а пока - нахер
У нас например обжалование указов президента проводится в Верховном суде, как в первой инстанции, а Большая Палата ВСУ служит апелляцией.
И ЕГО СОСТАВ
Статья 1. Верховный Суд Литвы является кассационной инстанцией:
1) по делам Апелляционного суда;
2) в отношении решений, приговоров, определений и постановлений окружных судов, принятых в суде первой инстанции и в апелляционном порядке;
3) в отношении решений, приговоров, определений и постановлений апилинковых судов, рассмотренных окружным судом в кассационном порядке, - только в установленных законом случаях.
Верховный Суд, формируя единообразную судебную практику применения законодательства:
1) оглашает апробированные Сенатом судей решения коллегий Верховного Суда и других судов, разъяснения которых должны учитываться судами, государственными и иными институциями, а также другими субъектами при применении тех же законов;
2) анализирует судебную практику по вопросам применения законодательства, публикует методические материалы по вопросам практики применения законодательства, одобренной Сенатом судей;
3) при ознакомлении с работой окружных судов и Апелляционного суда на местах, а также иными способами консультирует судей этих судов, а также судей апилинковых судов по вопросам применения законодательства.
Верховный Суд в пределах своих полномочий решает вопросы, возникающие в связи с международными договорами.
Верховный Суд вправе высказывать свои замечания и предложения относительно подготавливаемых законопроектов.
Статья 2. Верховный Суд состоит из председателя Верховного Суда, председателей его отделов и судей. В Верховном Суде имеются Отдел по гражданским делам, Отдел по уголовным делам и Сенат судей.
При Верховном Суде действует Генеральная прокуратура. Ее деятельность регламентируется Конституцией Литовской Республики, Законом Литовской Республики о судах, Законом Литовской Республики о прокуратуре и другими законами.
Но в 2014 один из первых был в АТО , брал Саур-Могилу и т.д.
Давно не видел его , но это было давно и судить о тех событиях сейчас - дело неблагодарное.
Найбільший контингент - Афган.
В будь-якому разі потрібно йому їхати, а дипломатам організовувати захист.
Української версiї немає.
Приємного спiлкування й Вам
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 Шапошников Матвій Кузьмович
"З травня 1960-го року був першим заступником командувача і членом Військової ради https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 Північно-Кавказького військового округу .
Під час https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%BE%D0%B7%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%BB повстання робітників у Новочеркаську https://uk.wikipedia.org/wiki/1962 1962 року, перебуваючи на посаді заступника командувача https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D1%96%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B3 ПКВО , отримав наказ командувача округу, керівника операції генерала https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D1%96%D1%94%D0%B2_%D0%86%D1%81%D1%81%D0%B0_%D0%9E%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87 І. О. Плієва кинути на народ танки. Однак він відмовився придушувати демонстрантів, відповівши: «Не бачу перед собою такого противника, якого варто було б атакувати нашими танками».https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-shkolazhizni-4 [4] На питання, що було б, якби він підкорився наказу, і танки, які стояли на мосту, атакували демонстрантів, генерал Шапошников відповів: «Загинули б тисячі»https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2_%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B2%D1%96%D0%B9_%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87#cite_note-shkolazhizni-4 [4]
1966 року https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB-%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%82 генерал-лейтенант Шапошников відправлений у відставку. У січні 1967 року він був виключений з https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%9F%D0%A0%D0%A1 КПРС . 26 серпня 1967 Управлінням https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%97_%D0%B1%D0%B5%D0%B7%D0%BF%D0%B5%D0%BA%D0%B8_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 КДБ при https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%BC%D1%96%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%80%D1%96%D0%B2_%D0%A1%D0%A0%D0%A1%D0%A0 Раді Міністрів СРСР по Ростовській області було порушено кримінальну справу за звинуваченням М. К. Шапошникова в https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0 антирадянській пропаганді (ст.70 Кримінального кодексу РРФСР), підставою для якої стали вилучені в нього при обшуку чернетки листів і проект листа-звернення з приводу новочеркасського розстрілу. Через кілька місяців, 23 грудня 1967 року кримінальну справу було припинено з огляду фронтових заслуг генерала, але фактично він виявився в опалі."
Разве власть не представляет народ? Знаю, что дорвавшись до власти приоритеты меняются.
Тогда кто решает кому, когда и как использовать армию. Были ли вообще случаи когда народ что либо решал?
Це не одна тисяча потенційних з/к.
2. В Афгані дійсно, деякі солдати були тільки присутні, але багато хто із кількох тисяч литовців-інтернаціоналістів не тільки дерева садив.
До того ж, є, так би мовити, "дискусійні ролі" солдатів у війні. Наприклад, артилерист, який підносить міни до міномета, що веде вогонь по кишлаку - він хто?
Зенітник ЗУ-23-2, який за наказом обстілює нічний вогник у кишлаку під заставою - він хто?
А заряджаючий цієї зенітної установки?
2. Україна повинна переслідувати іноземців, які на нашій території чинили беззаконня?
Іще деталь - у січні 1991 року і у мешканців ЛитРСР, і у мешканців УРСР було одне громадянство - совєцьке.
А щодо громадянства - Литва відновила незалежність в 1990 році, майже за рік до вказаних подій.
Станом на січень 1991 р. жодна іноземна держава Незалежність Литви не визнала.
Але засуджений Литвою колишній військовий СА у січні 1991 р. юридично служив у Литовській РСР як складовій сересера.
Але спілкування із нашими суддями протягом рівно трьох десятиліть навчило мене не довіряти жодному судді, жодному написаному чи сказаному суддею слову.
И что? Нас всех выдадут?
Яку нах - сільодку ? Шо ти дурня клеїш ? Ти забалакав про Марківа , я тобі ПРО НЬОГО ж і пояснюю .
Ти пишеш так , немов би звинувачуєш Порошенка в тому що він мовляв - не хотів повернути Марківа . Але це неправда , і маніпуляція . При Порошенку , до справи Марківа піключався навіть МЗС ,, і ти це напевно ж знаєш , але вперто продовжуєш сипати свої дурні звинувачення .
Радкевіча арештували за нібито злочини скоєні ще за радянської влади і так як Україна та Литва на одному боці за сприяння нормального лідера, ця справа могла вирішитись сама собою, тоді як приклад із Марківом - ні, тому що там була агресивна дія ворожих спецслужб, а тут старі справи 30 річної давнини.
Ну і не Аваков один врятував Марківа, а загальні зусилля України де і він і Порох доклали своїх зусиль.
https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc
Треба розбиратися.
Якщо за стільки років не вийшло.
Хотілося б, щоб якось висвітлювалося, що буде далі.
не чув.