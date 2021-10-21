Дело Прохнича, угрожавшего взорвать гранату в Кабмине, передано в суд, - прокуратура

Направлен в суд обвинительный акт в отношении 43-летнего Владимира Прохнича, который угрожал взрывом гранаты в помещении Кабинета Министров Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу столичной прокуратуры.

"Во время досудебного расследования подозреваемый объяснил свои действия острой реакцией на сложные жизненные обстоятельства и искренне раскаялся", - говорится в сообщении.

По результатам стационарной судебно-психиатрической экспертизы мужчина признан вменяемым. Сейчас он находится под стражей.



Обвинительный акт по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы с применением оружия), ст. 341 (Захват государственной здания) и ч. 1 ст. 263 (Незаконное хранение боеприпасов) направлен в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, в августа 2021 неизвестный мужчина зашел в здание Кабмина и угрожал взорвать в помещении гранату. Позже стало известно, что его задержали. Как оказалось, угрожавшим взорвать гранату в Кабмине оказался экс-воин "Айдара" Прохнич.

По словам главы Нацполиции Игоря Клименко, у Прохнича в руках была боевая граната. Вместе с тем, он не выдвигал никаких требований. По данному факту, будет открыто уголовное производство по четырем статьям, одна из них – самая тяжкая, 147 – захват заложников, до 15 лет. Однако Клименко уточнил, что предварительно двух сотрудников Управления госохраны и одного сотрудника Кабмина, которые пытались вести переговоры с Прохничем, заложниками пока называть нельзя.

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