Запрет на экспорт металлолома необходим не только промышленности, но и всей нашей экономике, - эксперт

Глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко отметил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий.

Временный запрет экспорта металлолома, который сейчас массово вывозят из Украины, поможет не только промышленности, но и всей экономике. Об этом заявил глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко.

"Эта тема важна для всей украинской металлургии и для нашего предприятия также. И в свете каких-либо изменений и мировых, когда все пытаются удержать свои внутренние ресурсы, и в свете такой проблемы в отношении экологических вещей", - пояснил Ткаченко.

Он напомнил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий, поэтому его наличие позволяет производить металлургическую продукцию в Украине без ущерба окружающей среде, а также позволяет экономить другие ресурсы, например, газ, которые в последнее время значительно подорожали.

"Чем больше мы используем собственного металлолома, тем меньше тратим других ресурсов, тем меньше идет других ресурсов на производство каждой тонны стали", - сказал Ткаченко.

По его мнению, власти необходимо ввести временный запрет на вывоз лома, чтобы дать возможность работать не только отечественной промышленности, но и предприятиям других отраслей.

"Надо ограничить временно, например, до весны. А потом ситуация сама покажет ... Исходя из здравого смысла и исходя из интересов страны, не только металлургической отрасли, это решение правильное ", - отметил Ткаченко.

Ранее запретить экспорт металлолома призвала правительство Федерация работодателей Украины: там заявили, что если не ввести мораторий, Украина ежегодно будет терять около 20 млрд гривен налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $ 1,4 млрд валютных поступлений.

Как известно, Минэкономики уже подготовило проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не распространяется на экспорт металлолома и отходов черных металлов в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, Израиль, Канаду, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Однако принятие этого проекта по неизвестным причинам отсрочили.