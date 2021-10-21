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Запрет на экспорт металлолома необходим не только промышленности, но и всей нашей экономике, - эксперт

Запрет на экспорт металлолома необходим не только промышленности, но и всей нашей экономике, - эксперт

Глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко отметил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий.

Временный запрет экспорта металлолома, который сейчас массово вывозят из Украины, поможет не только промышленности, но и всей экономике. Об этом заявил глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко.

"Эта тема важна для всей украинской металлургии и для нашего предприятия также. И в свете каких-либо изменений и мировых, когда все пытаются удержать свои внутренние ресурсы, и в свете такой проблемы в отношении экологических вещей", - пояснил Ткаченко.

Он напомнил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий, поэтому его наличие позволяет производить металлургическую продукцию в Украине без ущерба окружающей среде, а также позволяет экономить другие ресурсы, например, газ, которые в последнее время значительно подорожали.

"Чем больше мы используем собственного металлолома, тем меньше тратим других ресурсов, тем меньше идет других ресурсов на производство каждой тонны стали", - сказал Ткаченко.

По его мнению, власти необходимо ввести временный запрет на вывоз лома, чтобы дать возможность работать не только отечественной промышленности, но и предприятиям других отраслей.

"Надо ограничить временно, например, до весны. А потом ситуация сама покажет ... Исходя из здравого смысла и исходя из интересов страны, не только металлургической отрасли, это решение правильное ", - отметил Ткаченко.

Ранее запретить экспорт металлолома призвала правительство Федерация работодателей Украины: там заявили, что если не ввести мораторий, Украина ежегодно будет терять около 20 млрд гривен налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $ 1,4 млрд валютных поступлений.

Как известно, Минэкономики уже подготовило проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не распространяется на экспорт металлолома и отходов черных металлов в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, Израиль, Канаду, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Однако принятие этого проекта по неизвестным причинам отсрочили.

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экспорт (878) металлолом (190)


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Топ комментарии
+12
Надо заносить не Ермаку, а брату Ермака (ранее убиенному). А вообще никакого запрета на экспорт металлолома не надо. Хватит уже Ахметову создавать условия для процветания. То шахты ему по гривне, то сталелитейные предприятия почти даром, потом простить долги на несколько десятков миллиардлв гривен, потом Роттердам+, потом Амстердам + и т.д. и т.п.
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21.10.2021 15:13
+12
Та хто ж его за кордон повезёт если вы начнёте его покупать по рыночной цене?
Но хоЦЦа-то за даром!
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21.10.2021 15:27
+11
Можна для цієї джинси якусь окрему колонку зробити на пару з бідуючими гозовидобувниками і хай там змагаться у словесній еквілібристиці, для чого вони в стрічці
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21.10.2021 15:15
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каждый день об этом пишут..
Да занесите уже денег Ермаку-и весь вопрос
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21.10.2021 15:09 Ответить
+++++++++
Искренне.
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21.10.2021 15:54 Ответить
Забороняти потрібно не експорт металобрухту, а експорт дешевого прокату, який експортується за кордон і продається по цінам нижче металобрухту тільки щоб отримати відшкодування ПДВ від України! Відшкодування ПДВ сягнуло вже 200 млрд. грн на рік, потрібно прикривати цю металургійну вакханалію! Або меткомбінати починають виробляти справжню продукцію з високою доданою вартістю, або їм потрібно перекривати експорт. Як так металобрухт не можна експортувати а сляби можна! А сляби це хіба не сировина? Що за накуй?
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21.10.2021 17:48 Ответить
Плавали, знаем.
Круглую заготовку в Англию грузили (сдуру, для завоевания рынков). Мало того что её (заготовку чуть ли не на токарном станке обдирали от окалины). Так 69 тонн каждую штуку в промасленную бумагу, и в вагон погрузить, не нарушив обвёртку. Раздолбаные контроллеры на кране. Миллиметр ходу, бумага порвана. Выгружайте, перематывать. Рекорд - 6 часов вагон. Сдыхались заказа. Дальше, в Ильичёвск и Китай.
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21.10.2021 18:27 Ответить
Мабуть там не все так просто,більшість лома йде в Туреччину,а вона поставляє нам беспілотники та інше....
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21.10.2021 15:13 Ответить
Да и платят там за лом несоизмеримо больше, чем наши великие бизнесмены.
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21.10.2021 15:28 Ответить
Надо заносить не Ермаку, а брату Ермака (ранее убиенному). А вообще никакого запрета на экспорт металлолома не надо. Хватит уже Ахметову создавать условия для процветания. То шахты ему по гривне, то сталелитейные предприятия почти даром, потом простить долги на несколько десятков миллиардлв гривен, потом Роттердам+, потом Амстердам + и т.д. и т.п.
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21.10.2021 15:13 Ответить
Можна для цієї джинси якусь окрему колонку зробити на пару з бідуючими гозовидобувниками і хай там змагаться у словесній еквілібристиці, для чого вони в стрічці
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21.10.2021 15:15 Ответить
Та хто ж его за кордон повезёт если вы начнёте его покупать по рыночной цене?
Но хоЦЦа-то за даром!
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21.10.2021 15:27 Ответить
Ну а как татарин стал самым богатым человеком в Украине? Именно так.
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21.10.2021 15:29 Ответить
так отожтож!
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21.10.2021 15:33 Ответить
Легше заплатити експердам, ніж підвищити ціни на метало брухт. Звикли наживати статки на державній підтримці. Про капіталізм: ні, не чули. Нам заборони потрібні. Хай почекає до вступу в дію поправок до ПДР та повернення техогляду. Там збирачі метало брухту будуть змагатися з тими хто видає довідки про техогляд, а металурги і далі будуть скиглити.
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21.10.2021 15:28 Ответить
Про капіталізм: ні, не чули.
Чули, чули. Рынок всё порешает. А кто пал - тот в рынок не вписался. Так и брат Чубайс с Гайдаром говорили.
Вы морковку, на полянке посадите, и не пропалывайте. Рынок, эволюция - он сами порешают быть или нет урожаю. Все страны преференции создают своим производителям.
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21.10.2021 16:34 Ответить
Та не вопрос. Нужно сделать преференции производителям металлолома.
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21.10.2021 18:33 Ответить
Так зміни в ПДР вже прийняли. Це, теж підтримка місцевих колекторів металолому і виписувачів маляв на техогляд.
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22.10.2021 10:04 Ответить
Так ніхто ж не ставить питання існування корупції навіть в Німеччині та США. Питання тільки в розмірах.
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22.10.2021 10:06 Ответить
Пинчук с Ахметовым никак не нажрутся дармовщины.
Ахметов хоть платит белую зарплату, а Пинчук, кроме большой пиписьки в ничем положительном не замечен.
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21.10.2021 15:30 Ответить
Это "эксперд" Ахметова.
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21.10.2021 15:30 Ответить
Почему этого эксперДа цензор как по расписанию транслирует?
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21.10.2021 16:26 Ответить
Просто крупные трейдеры хотят за бесценок скупать металлолом у мелких скупщиков внутри страны, переплавлять его и продавать за границу с огромной накруткой, вот и все.
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21.10.2021 15:37 Ответить
отсосинвик ахметовский вылез совкодрочер сразу закрыть запретить ! а цену реальную за лом платить нахрен надо! лучше за копейки у населения скупить самому затулить по нормальной цене и глядишь очередная яхта на подходе
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21.10.2021 15:41 Ответить
Опыт мне подсказывает что проблема где то рядом. Но не в этом. Разве страна на подъёме? Металлообрабатывающие заводы сотни тысяч тонн металла на стружку переводят?
Сплюнуть, газовую трубу ещё не разбирают. Откуда там того металлолома, в супер объёмах. Основную массу металлолома дают металлургические заводы которые его же и перерабатывают. А народ за 30 лет все легко доступные залежи лома уже сдал.
Раз нам оружие привозили на утилизацию. Охрана сама грузила в мульды, крановщик отправлял в печь. Раз документы, тонны папок в мартен привозили. В ЭСПЦ не весь лом идёт.
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21.10.2021 16:07 Ответить
Для начала надо понимать причины того, что лом заготовители предпочитают отгружать на экспорт, а не продавать собственным производителям металла. Тут все просто, внутри страны его закупают гораздо дешевле, чем на экспорте. Металлурги платят с отсрочкой платежа. Если запретить экспорт лома, что в их интересах, то они вообще начнут диктовать свои условия заготовителям лома. Такое уже было и не раз. Пусть конкурируют с покупателями лома в Турции, ЕС и др. странах. Это логично и справедливо.
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21.10.2021 15:49 Ответить
"логично и справедливо" - это не наш путь.
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21.10.2021 18:36 Ответить
походу ахметка заказывает танцы и здесь
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21.10.2021 15:53 Ответить
Кожен день чи через день тут на ЦН вилазить подібний "іксперд " із своїми "висновками" . Аткуда дравішкі - от Ахмєта ,вєстімо .
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21.10.2021 16:15 Ответить
Хто зна .у яку ціну приймають металобрухт від населення у європейських країнах, та у Турції, якщо з логістикою і прибутком це вигодно вивозить з України - от і вся відповіть а тепер лірика старі коментарі;ПРоодне і теж пишуть -про однеі теж коменткілька місяців до цього;Головний пендреж про металолом має одну мету- грабувать народ країни монополіями на збір металобрухту.Як тількизаборонять вивіз за кордон зразу ціну на збір металобрухту опустять до 2-3 грн за кіло,а не 7-8 як кой де зараз, апо скільки збір- мільйони тон за рік,а здають брухт не самі багаті порахуйте масштаби грабунку. і далі ЦІНА НА СТАЛЬ ОДНА У СВІТІ ВИРОБЛЯЮТЬ УСІ ,АЛЕ ЗАРПЛАТИ ТА НАЛОГИ НАЙ НИЖЧІ У НАШІЙ КРАЇНІ. ХОЧА наші хазяйни заводів володіють як у нас так і за кордоном,де платять зарплати налоги і БЕРЕЖУТЬ ПРИРОДУ-НЕ ТАК ЯК У НАС ЗВЕРТАЮСЬ до Вас зпитання класіка-" где деньги-брат"(різниця у кількасот дол, тут і дрібному куркулю і іншим зрозуміло,до речі укожному дворі є негодне залізо,я думаю,коли Ви писали про бомжів які здають металобрухт то пошуткували До речі неодноразово бував на підприємствах де приймаютьлом і торгують неліквідом. то зовсім нормальні люди сдають- купують, такі як я, як Ви ,як інші, Частина коментів -відповідь дуже переживальним та сердобольним
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21.10.2021 19:34 Ответить
Для начала я бы запретил сбор лома населением и покупку его (именно лома) у населения. Уже оградки с кладбищ воруют и на лом сдают.
Второе. Я бы ввел индикативные цены на закупку лома черных металлов, приравняв их к биржевым. Той же LME. Нечего тут мудрить. Стоит сегодня на бирже тонна подготовленного или нет лома столько то, вот по этой цене его и должны покупать. Соответственно налог на прибыль продавцы лома должны платить исходя и биржевых котировок, а не того, что они покажут или по чем там их наклонят.
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21.10.2021 22:23 Ответить
"я бы запретил сбор лома населением и покупку его (именно лома) у населения" так заводи у нас вже давно порізали. Де ви будете брати брухт? Думаєте держслужбовці будуть лазити по розвалинам?
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22.10.2021 10:10 Ответить
Вы наверняка не в теме, ну не в полном объёме. Лом от населения это по ходу капля в море. Прекратить приём от него надо только для того, чтобы те тупо не крысили металл с кладбищ, люки и т.п.
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22.10.2021 13:04 Ответить
Дошло до того, что на полигонах снаряды собирают и пилят. Дурачьё по трансформаторным будкам лазит, а после их в виде пепла пылесосами собирают. С вагонов на ходу тупо тырят тот же лом и ферросплавы. С отвалов воруют чушки, хотя отвалы это не ничейное барахло. Сколько их покалечила охрана и собаки порвали? Опять же, мусарне кормушка.
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22.10.2021 13:08 Ответить
може зразу знову сухий закон ,шоб люди не пропивали гроші деб їх не заробили?
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22.10.2021 09:41 Ответить
 
 