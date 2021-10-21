Запрет на экспорт металлолома необходим не только промышленности, но и всей нашей экономике, - эксперт
Глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко отметил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий.
Временный запрет экспорта металлолома, который сейчас массово вывозят из Украины, поможет не только промышленности, но и всей экономике. Об этом заявил глава представительства "АрселорМиттал Кривой Рог" в Киеве Владимир Ткаченко.
"Эта тема важна для всей украинской металлургии и для нашего предприятия также. И в свете каких-либо изменений и мировых, когда все пытаются удержать свои внутренние ресурсы, и в свете такой проблемы в отношении экологических вещей", - пояснил Ткаченко.
Он напомнил, что металлолом является экологическим сырьем для металлургических предприятий, поэтому его наличие позволяет производить металлургическую продукцию в Украине без ущерба окружающей среде, а также позволяет экономить другие ресурсы, например, газ, которые в последнее время значительно подорожали.
"Чем больше мы используем собственного металлолома, тем меньше тратим других ресурсов, тем меньше идет других ресурсов на производство каждой тонны стали", - сказал Ткаченко.
По его мнению, власти необходимо ввести временный запрет на вывоз лома, чтобы дать возможность работать не только отечественной промышленности, но и предприятиям других отраслей.
"Надо ограничить временно, например, до весны. А потом ситуация сама покажет ... Исходя из здравого смысла и исходя из интересов страны, не только металлургической отрасли, это решение правильное ", - отметил Ткаченко.
Ранее запретить экспорт металлолома призвала правительство Федерация работодателей Украины: там заявили, что если не ввести мораторий, Украина ежегодно будет терять около 20 млрд гривен налоговых поступлений, 5 млн т в производстве стали, 2,4% ВВП Украины и $ 1,4 млрд валютных поступлений.
Как известно, Минэкономики уже подготовило проект постановления об ограничении экспорта металлолома по декабрь 2023 года. В постановлении указано, что действие этого положения не распространяется на экспорт металлолома и отходов черных металлов в страны ЕС, Великобританию и Северную Ирландию, Израиль, Канаду, Черногорию, Исландию, Лихтенштейн, Норвегию и Швейцарию. Однако принятие этого проекта по неизвестным причинам отсрочили.
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Да занесите уже денег Ермаку-и весь вопрос
Искренне.
Круглую заготовку в Англию грузили (сдуру, для завоевания рынков). Мало того что её (заготовку чуть ли не на токарном станке обдирали от окалины). Так 69 тонн каждую штуку в промасленную бумагу, и в вагон погрузить, не нарушив обвёртку. Раздолбаные контроллеры на кране. Миллиметр ходу, бумага порвана. Выгружайте, перематывать. Рекорд - 6 часов вагон. Сдыхались заказа. Дальше, в Ильичёвск и Китай.
Но хоЦЦа-то за даром!
Чули, чули. Рынок всё порешает. А кто пал - тот в рынок не вписался. Так и
братЧубайс с Гайдаром говорили.
Вы морковку, на полянке посадите, и не пропалывайте. Рынок, эволюция - он сами порешают быть или нет урожаю. Все страны преференции создают своим производителям.
Ахметов хоть платит белую зарплату, а Пинчук, кроме большой пиписьки в ничем положительном не замечен.
Сплюнуть, газовую трубу ещё не разбирают. Откуда там того металлолома, в супер объёмах. Основную массу металлолома дают металлургические заводы которые его же и перерабатывают. А народ за 30 лет все легко доступные залежи лома уже сдал.
Раз нам оружие привозили на утилизацию. Охрана сама грузила в мульды, крановщик отправлял в печь. Раз документы, тонны папок в мартен привозили. В ЭСПЦ не весь лом идёт.
Второе. Я бы ввел индикативные цены на закупку лома черных металлов, приравняв их к биржевым. Той же LME. Нечего тут мудрить. Стоит сегодня на бирже тонна подготовленного или нет лома столько то, вот по этой цене его и должны покупать. Соответственно налог на прибыль продавцы лома должны платить исходя и биржевых котировок, а не того, что они покажут или по чем там их наклонят.