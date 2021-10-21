СOVID-19 на Закарпатье: открыты два новых ковид-отделения, развернуты дополнительные койкоместа для инфицированных

На Закарпатье открыли еще два "ковидных" отделения и развернули 170 дополнительных койкомест для больных коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.

На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что дополнительные COVID-отделения заработали в:

КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака", которая расположена по адресу г. Ужгород, вул. Капушанська, 22.

КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета", которая расположена по адресу г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2.

Отмечается, что также развернули дополнительные койкоместа, а именно:

в Областной больнице - 100 койкомест, среди которых 10 интенсивной/реанимационной терапии;

в Береговской ЦРБ - 70 койкомест, среди которых 7 интенсивной / реанимационной терапии.

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По состоянию на настоящий момент на Закарпатье работают 12 больниц для пациентов с коронавирусом и развернуто 1220 коек.