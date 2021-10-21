СOVID-19 на Закарпатье: открыты два новых ковид-отделения, развернуты дополнительные койкоместа для инфицированных
На Закарпатье открыли еще два "ковидных" отделения и развернули 170 дополнительных койкомест для больных коронавирусом.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.
На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - следует из сообщения.
Подчеркивается, что дополнительные COVID-отделения заработали в:
- КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака", которая расположена по адресу г. Ужгород, вул. Капушанська, 22.
- КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета", которая расположена по адресу г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2.
Отмечается, что также развернули дополнительные койкоместа, а именно:
- в Областной больнице - 100 койкомест, среди которых 10 интенсивной/реанимационной терапии;
- в Береговской ЦРБ - 70 койкомест, среди которых 7 интенсивной / реанимационной терапии.
По состоянию на настоящий момент на Закарпатье работают 12 больниц для пациентов с коронавирусом и развернуто 1220 коек.
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а теперь они "открывают"...