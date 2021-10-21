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Новости Коронавирус и карантин
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СOVID-19 на Закарпатье: открыты два новых ковид-отделения, развернуты дополнительные койкоместа для инфицированных

СOVID-19 на Закарпатье: открыты два новых ковид-отделения, развернуты дополнительные койкоместа для инфицированных

На Закарпатье открыли еще два "ковидных" отделения и развернули 170 дополнительных койкомест для больных коронавирусом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Закарпатской областной государственной администрации.

На Закарпатье обновили перечень коечного фонда для лечения больных COVID-19: теперь еще два учреждения здравоохранения из резервного фонда будут принимать инфицированных", - следует из сообщения.

Подчеркивается, что дополнительные COVID-отделения заработали в:

  • КНП "Закарпатская областная клиническая больница имени Андрея Новака", которая расположена по адресу г. Ужгород, вул. Капушанська, 22.
  • КНП "Береговская больница имени Бертолона Линнера Береговского городского совета", которая расположена по адресу г. Берегово, ул. Б. Линнера, 2.

Отмечается, что также развернули дополнительные койкоместа, а именно:

  • в Областной больнице - 100 койкомест, среди которых 10 интенсивной/реанимационной терапии;
  • в Береговской ЦРБ - 70 койкомест, среди которых 7 интенсивной / реанимационной терапии.

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По состоянию на настоящий момент на Закарпатье работают 12 больниц для пациентов с коронавирусом и развернуто 1220 коек.

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2603)


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расскажите и том, во сколько раз уменьшилось количество гос больниц в Украине с 1991 года
а теперь они "открывают"...
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21.10.2021 15:24 Ответить
Конституцию читают, "пабочки" у вакцины ищут. Шо скажешь, - свободный народ!
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21.10.2021 15:48 Ответить
В обласній інфекційній кілька тижнів тому було 40-50 ковідкойкомісць, то писали, що лікарня на 52% заповнена, треба в червону. Зараз 170+ місць, то можна знов в зелену)) оця їхня маніпуляція процентами бісить. Вкажіть скільки місць зайнято із загалтної кількості. Бо раз порахував, то вийшло, що 56.7 людини лежить)))
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21.10.2021 18:27 Ответить
1220 ковідмісць... Це 0,1% населення Закарпаття
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21.10.2021 18:30 Ответить
 
 