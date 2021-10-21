Железняк прогнозирует, что Рада проголосует в первом чтении за Бюджет-2022 уже в ноябре
Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что парламент сможет проголосовать бюджет на следующий год в первом чтении уже в ноябре.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.
"Сегодня парламент поработал "плодотворно". Ничего не изменилось - мы на том же этапе (рассмотрения проекта бюджета. - Ред.), на котором были утром. И я предполагаю, что завтра, когда парламент точно так же "плодотворно" подработает, мы будем на том же этапе. И на следующей (пленарной. - Ред.) неделе будет происходить то же самое", - подчеркнул нардеп.
По словам Железняка, депутаты рассмотрели приблизительно половину правок к документу из 3287.
"Более того, есть коллеги, которые хотят ставить на подтверждение некоторые правки.
То есть, это еще один "заход". Будут ли ставить все - не знаю", - отметил он и добавил: "Честно говоря, за историю украинского парламента я не помню, чтобы бюджет в первом чтении голосовали три дня. Это прецедент".
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- Вова! Все, я більше так не можу! У нас стільки квартир в Нью-Йорку, Лондоні, Москві, Криму ...
Мені набридло їздити по світу і мити всюди підлоги!
А ти при цьому взагалі нічого не робиш.
Ти хоч раз ворушив гроші?
Адже вони гниють вже знизу!