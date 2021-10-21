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Новости Бюджет-2022
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Железняк прогнозирует, что Рада проголосует в первом чтении за Бюджет-2022 уже в ноябре

Железняк прогнозирует, что Рада проголосует в первом чтении за Бюджет-2022 уже в ноябре

Лидер фракции "Голос" Ярослав Железняк считает, что парламент сможет проголосовать бюджет на следующий год в первом чтении уже в ноябре.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам в Верховной Раде.

"Сегодня парламент поработал "плодотворно". Ничего не изменилось - мы на том же этапе (рассмотрения проекта бюджета. - Ред.), на котором были утром. И я предполагаю, что завтра, когда парламент точно так же "плодотворно" подработает, мы будем на том же этапе. И на следующей (пленарной. - Ред.) неделе будет происходить то же самое", - подчеркнул нардеп.

По словам Железняка, депутаты рассмотрели приблизительно половину правок к документу из 3287.

"Более того, есть коллеги, которые хотят ставить на подтверждение некоторые правки.

То есть, это еще один "заход". Будут ли ставить все - не знаю", - отметил он и добавил: "Честно говоря, за историю украинского парламента я не помню, чтобы бюджет в первом чтении голосовали три дня. Это прецедент".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада сегодня должна рассмотреть налоговый законопроект 5600: он нужен Кабмину для верстки Госбюджета, - "слуга народа" Гетманцев

Автор: 

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вы там определитесь кто у вас лидер кира или ты или вы вообще голос вакара из сортира
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21.10.2021 15:29 Ответить
там есть один-единственный лидер. Виктор Михайлович Пинчук
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21.10.2021 15:38 Ответить
Моносброд в парламенте - это тоже прецедент
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21.10.2021 15:34 Ответить
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21.10.2021 15:35 Ответить
Сварка в родині Зеленських.
Дружина скаржиться:
- Вова! Все, я більше так не можу! У нас стільки квартир в Нью-Йорку, Лондоні, Москві, Криму ...
Мені набридло їздити по світу і мити всюди підлоги!
А ти при цьому взагалі нічого не робиш.
Ти хоч раз ворушив гроші?
Адже вони гниють вже знизу!
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21.10.2021 15:35 Ответить
"Сегодня парламент поработал "плодотворно". Ничего не изменилось - мы на том же этапе (рассмотрения проекта бюджета. - Ред.), на котором были утром. И я предполагаю, что завтра, когда парламент точно так же "плодотворно" подработает, мы будем на том же этапе. И на следующей (пленарной. - Ред.) неделе будет происходить то же самое", - подчеркнул нардеп. Источник:
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21.10.2021 15:43 Ответить
Могу сразу сказать, что на оборону и на здравохранение денег не хватит. Пока олигархи и корупционеры не начнут платить 50 и 40 % подоходного налога, и перестанут уклоняться от общих для всех 18%, то так и будет.
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21.10.2021 15:44 Ответить
 
 