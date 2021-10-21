Уже в понедельник Черкасщина может перейти в "красную" зону, - глава ОГА Скичко

В связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19 на территории Черкасской области регион может перейти в "красную" зону уже с 25 октября.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние две недели у нас в Черкасской области заболели около 6 тысяч человек, 142 человека умерли от коронавируса", - отметил он.

По его словам, в регионе уже заняты свыше половины коек в больницах.

"С такими темпами мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в этот понедельник", - отметил Скичко.

Он уточнил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Кроме того, Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

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