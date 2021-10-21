РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9663 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
1 495 6

Уже в понедельник Черкасщина может перейти в "красную" зону, - глава ОГА Скичко

Уже в понедельник Черкасщина может перейти в

В связи со сложной ситуацией с распространением COVID-19 на территории Черкасской области регион может перейти в "красную" зону уже с 25 октября.

Об этом сообщил на своей странице в соцсети Фейсбук глава Черкасской ОГА Александр Скичко, информирует Цензор.НЕТ.

"За последние две недели у нас в Черкасской области заболели около 6 тысяч человек, 142 человека умерли от коронавируса", - отметил он.

По его словам, в регионе уже заняты свыше половины коек в больницах.

"С такими темпами мы уверенно шагаем в "красную" зону. И, скорее всего, "красная" зона может быть уже в этот понедельник", - отметил Скичко.

Он уточнил, что в "красной" зоне запретят работу ТРЦ, ресторанов, но только для тех, кто не вакцинирован от COVID.

Кроме того, Скичко призвал население области и города Черкассы успеть до понедельника вакцинироваться, поскольку, как показывается опыт других областей, уже в первый день "красной" зоны на пунктах вакцинации формируются огромные очереди.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СOVID-19 на Закарпатье: открыты два новых ковид-отделения, развернуты дополнительные койкоместа для инфицированных

Автор: 

карантин (16729) Скичко Александр (41) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Черниговская область (1152)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Глава ОГА...Смешно. Выгодно женившийся комик...зятек Юрошева, который лезет в министры экологии.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:45 Ответить
Вся власть зеленых такая, понабирали всех кого попало.
показать весь комментарий
21.10.2021 15:46 Ответить
Рассчитывали на то, что в стране живут сознательные люди. А в итоге оказалось - не народ, а стадо баранов. И провокаторы кацапские с рассказами о "пабочках" и Конституции. Страна дебилов, ***....
показать весь комментарий
21.10.2021 15:51 Ответить
а кто там был недавно ?
показать весь комментарий
21.10.2021 16:06 Ответить
Наш перзидент...
показать весь комментарий
21.10.2021 16:08 Ответить
Уже продлили каникулы в школах до 31 октября.
показать весь комментарий
21.10.2021 16:24 Ответить
 
 