Украина предоставит международным организациям допуск к задержанному наемнику РФ Косяку, чтобы показать, кого Россия отправляет на Донбасс, - спикер МИД Николенко

Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к арестованному пророссийскому боевику Андрею Косяку. Украинская сторона хочет, чтобы мировое сообщество увидело, кого Россия отправляет на войну с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства", - заявил он.

Николенко отметил, что МИД уже поручил украинским посольствам проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей "нормандской четверки".

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Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

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Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.