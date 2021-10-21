Украина предоставит международным организациям допуск к задержанному наемнику РФ Косяку, чтобы показать, кого Россия отправляет на Донбасс, - спикер МИД Николенко
Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к арестованному пророссийскому боевику Андрею Косяку. Украинская сторона хочет, чтобы мировое сообщество увидело, кого Россия отправляет на войну с Украиной.
Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства", - заявил он.
Николенко отметил, что МИД уже поручил украинским посольствам проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей "нормандской четверки".
Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.
Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.
ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.
На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".
Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.
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Поширюючи фейк, черговий раз хтось намагався спровокувати конфліктну ситуацію в суспільстві. Завдяки вчасному втручанню поліції і встановленню істини цьому вдалось запобігти.
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