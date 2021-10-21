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Украина предоставит международным организациям допуск к задержанному наемнику РФ Косяку, чтобы показать, кого Россия отправляет на Донбасс, - спикер МИД Николенко

Украина предоставит международным организациям допуск к задержанному наемнику РФ Косяку, чтобы показать, кого Россия отправляет на Донбасс, - спикер МИД Николенко

Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к арестованному пророссийскому боевику Андрею Косяку. Украинская сторона хочет, чтобы мировое сообщество увидело, кого Россия отправляет на войну с Украиной.

Об этом заявил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа. Задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и его задокументированное участие в боевых действиях в очередной раз иллюстрирует ответственность РФ за ведение международного вооруженного конфликта на территории нашего государства", - заявил он.

Николенко отметил, что МИД уже поручил украинским посольствам проинформировать иностранные правительства о доказательствах российской агрессии и грубых нарушениях Россией договоренностей "нормандской четверки".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": России предоставят доступ к задержанному наемнику РФ Косяку, - Кулеба

Напомним, 13 октября 2021 года непосредственно во время общего заседания ТКГ, российские вооруженные формирования прибегли к грубой провокации: около 10:45 группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ.

Оперативной группой ВСУ был задержан один наемник российских вооруженных формирований: гражданин РФ Косяк Андрей Валентинович, 1978 года рождения. У него изъяли оружие и боеприпасы.

ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе по соображениям безопасности, поскольку наблюдателей заблокировали в гостиницах в Донецке и Горловке.

На организованных оккупантами "пикетах" утверждают, что будут блокировать миссию ОБСЕ, пока Украина не освободит задержанного на прошлой неделе боевика "ЛНР".

Читайте: РФ официально признала участие российских граждан в войне на Донбассе, - украинская делегация в ТКГ

Сейчас Косяк находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда. Боевику сообщили о подозрении в участии в незаконных вооруженных формированиях.

Автор: 

карантин (16729) МИД (6986) Донбасс (26956) наемники рф (2090) COVID-19 (18608) Николенко Олег (301) коронавирус (17042) Косяк Андрей (16)


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Топ комментарии
+9
После того, как Цимаха бездарно отдали, хоть с паршивой овцы шерсти клок...
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21.10.2021 16:18
+7
Слишком много движухи из-за этой падали ,отправить его на пятнашку на нары и всего делов ...
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21.10.2021 16:09
+7
Если бы у нас был ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а не "ГОВНОкомандующий", то мы бы этих "кого россия посылает" предъявляли бы миру каждый месяц. А так, опять будут стандартные отмазки РФ: "случайно", "отпускник", "заблудился", "доброволец" и т.п.
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21.10.2021 16:36
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Слишком много движухи из-за этой падали ,отправить его на пятнашку на нары и всего делов ...
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21.10.2021 16:09 Ответить
После того, как Цимаха бездарно отдали, хоть с паршивой овцы шерсти клок...
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21.10.2021 16:18 Ответить
По сравнению с Цемахом, то даже не паршивая овца. то вообще глист той овцы. С Цемаха информациии можно было получить, столько что к примеру по запуск того же СП сейчас наверное бы не шло. А на этого просто "посмотреть", Ну и толку???
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21.10.2021 16:58 Ответить
как обезьянку будут показывать?
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21.10.2021 16:18 Ответить
Как фекальную горку в горшке, с призывом- "НЕ ВСТУПИ".
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21.10.2021 16:37 Ответить
Лучше бы на восстановление тех домов которые развалил да и плети давать три раза в день
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21.10.2021 16:18 Ответить
а вы батенька эстет
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21.10.2021 16:26 Ответить
Вот это правильно ! Нужно было это делать и с вывезенным предателем по Боингу.
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21.10.2021 16:20 Ответить
Так он местный, никто его не отправлял на Донбасс.
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21.10.2021 16:28 Ответить
Тут да, прокольчик в заявлении получился, алчевская абизяна... Да и рыло этого ****** на всех ресурсах висит... Зачем его заквадратили?
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21.10.2021 17:57 Ответить
Настораживает то, что Северодонецкий гор суд!!! Северодонецк, Лисичанск, Рубежное, там заседает ватно-сепарская кодла, вершащая судилища над добровольцами по-беспределу и беззаконию! чего только стоила, одна пингвиноподобная особь из Лисичанского горсуда,-ФАСТОВЕЦ, жена которого в розыске( за определенные, антиукраинские подвиги) и съе...алась в лугандон! Само, это трехподбородочное чмо, окопалосбь в Сумах, в какой-то адвокатской конторе и,по информации активистов, чувствует себя превосходно! Эта перхоть- фастовец, не так давно, постило в фейсбуке, что Донбасс-это временно оккупированная, Украиной территория!!! Даже акция ветеранов, под Лисичанским горсудом, по этому событию, была и пох-дым!Реакции, от СБУ-АУ, ни ка кой!!
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21.10.2021 16:35 Ответить
Если бы у нас был ГЛАВНОКОМАНДУЮЩИЙ, а не "ГОВНОкомандующий", то мы бы этих "кого россия посылает" предъявляли бы миру каждый месяц. А так, опять будут стандартные отмазки РФ: "случайно", "отпускник", "заблудился", "доброволец" и т.п.
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21.10.2021 16:36 Ответить
моя мрія була щоб з 2014 всіх цих впійманих окупантів показували світу
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21.10.2021 16:41 Ответить
Кого-то и показывали. Тут вопрос именно в количестве. Наша разведка говорит, что там около 3 000 военнослужащих регулярной российской армии. А ловим одного в пятилетку. Что позволяет РФ легко отмазываться от всех обвинений.
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21.10.2021 16:48 Ответить
Поліція прокоментувала інформацію щодо руйнування будинку ромів у Торчині(Волинь).

Поширюючи фейк, черговий раз хтось намагався спровокувати конфліктну ситуацію в суспільстві. Завдяки вчасному втручанню поліції і встановленню істини цьому вдалось запобігти.

https://volynua.com/posts/politsiya-prokomentuvala-informatsiu-schodo-ruynuvannya-budinku-romiv-u-torchini
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21.10.2021 16:40 Ответить
Кому вы что доказываете уже 7 лет? Вы доказываете только одно что вы терпилы и продолжаете лизать сраку кацапам. Хоть бы одного кацапа посадили на пожизненное или хоть на 20 лет вы бы показали что в Украине есть закон и справедливая проукраинская власть
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21.10.2021 16:57 Ответить
***** замазали смотрите какие мы гуманные.Морда лица этого поца должна висеть, а впрочем оно уже давно должно висеть.
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21.10.2021 16:57 Ответить
Відео із "Байрактара" було б більш переконливим
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21.10.2021 18:28 Ответить
 
 