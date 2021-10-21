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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте 12-18 лет, - исследование

COVID-вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте 12-18 лет, - исследование

Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В том числе, против штамма "Дельта".

Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Согласно крупному исследованию израильской компании Clalit, Гарвардского университета и Бостонской детской больницы, основанном на анализе данных почти 200 000 подростков, у тех, кто получил прививку, вероятность заражения коронавирусом ниже на 90%

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Вакцина Pfizer против COVID-19 на 93% предотвращает госпитализацию детей в возрасте 12-18 лет, - исследование

Исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле. Это также привело исследователей к выводу о том, что вакцина так же эффективна против мутаций, как и против более ранних версий.

"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании.

Согласно анализу, подростки, вакцинированные в период с 8 июня по 14 сентября, имели на 59% меньше шансов заразиться коронавирусом, чем подростки из непривитой контрольной группы, через две недели после получения первой дозы и на 57% реже проявляли симптомы COVID-19. А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно.

Автор: 

вакцина (3815) дети (6553) карантин (16729) подростки (459) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Pfizer (180)


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Топ комментарии
+6
Чому не рекомендують вакцинуватися раз у два тижні.....
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21.10.2021 16:48
+5
Я еще вот это писал..
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...

Да и делать выводы об эффективности...при заболевании в первой группе 0.012%..а во второй примерно 0.17%...это равносильно гаданию на кофейной гуще....
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21.10.2021 17:12
+5
Это случайно не тот Pfizer который в 2009г https://www.bbc.com/russian/business/2009/09/090902_pfizer_settlement был оштрафован на 2.3 млрд.дол . за то, что что незаконно рекламировал свои медикаменты, утверждая, что они помогают при болезнях, на которых не тестировались и, соответственно, на лечение которых не имели лицензий, а в 2012 на 60 млн.дол. за https://focus.ua/economics/241240 подкуп медицинских работников по всему миру?
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21.10.2021 20:59
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Ой, сейчас в новости будет разорванные жопы антиваксеров рассказывать как хорошо лежать под аппаратом ивл в реанимации
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21.10.2021 16:12 Ответить
А шо, есть принципиальные антиваксеры? Кто хочет, тот колется. Кто не - тот не.
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21.10.2021 16:15 Ответить
Принципових антиваксерів нема. Вони вже давно вакциновані, а тут просто заробляють гроші, як звичайні повії.
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21.10.2021 16:39 Ответить
Та шо б моє дітятко вкололи не Спутніком В , звісно коли воно народиться, нізащо, а поки 5 банок рево щодня. Профілактіка.
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21.10.2021 16:44 Ответить
Навіщо напружуватися у цій фразі вся суть проведеного дослідження.
"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании. Источник:
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21.10.2021 16:20 Ответить
Чому не рекомендують вакцинуватися раз у два тижні.....
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21.10.2021 16:48 Ответить
Это в твоём высере вся суть умения читать.

"А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно".
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21.10.2021 16:59 Ответить
Я розумію у Вас антивакцинальна агресія, але уважно перечитайте виділений текст і можливо зрозумієте суть проведеного дослідження:
"Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного COVID-19 з "Дельта"-варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років".

ПС видирати шматки цитат з контексту - моветон і маніпуляція.
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21.10.2021 18:51 Ответить
мається на увазі "ВЖЕ через кілька тижнів ефективна...."
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22.10.2021 00:54 Ответить
Проведення дослідження через 2 тижні може свідчити тільки про наявність антитіл через 2 тижні, а не через 5 чи 6 місяців. Тому ВЖЕ це лише припущення, яке Ви зробили.
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22.10.2021 05:56 Ответить
Новина про вакцину. Розумні - праворуч, красиві - ліворуч.
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21.10.2021 16:22 Ответить
-А ти, мавпо, чого стоїш сама по собі?
-А я розумна та красива
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21.10.2021 20:43 Ответить
Доведено що вакцина від COVID викликає тяжкі ускладнення для психічного стану здоров'я. Особливо серед антиваксерів. Без будь якого щеплення.
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21.10.2021 16:34 Ответить
Боже! Що щас будєт!

Антиваксеруни! Хвас!
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21.10.2021 16:40 Ответить
Ні просто вакциновані більші альтруїсти. Для порятунку від смерті тих кому за 60 вони готові ризикувати здоровям не тільки своїм, а і свїх дітей.
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21.10.2021 16:41 Ответить
Исследователи, анализирующие данные Клалит о более 94000 вакцинированных подростков и такое же количество непривиты

Лица, получавшие вакцины, были сопоставлены с невакцинированной контрольной группой на основе возраста, пола, расы или принадлежности к сообществу, географического положения и различных медицинских факторов риска. Из почти 95000 исследованных вакцинированных подростков только у 11 были симптомы COVID-19 через неделю или три недели после приема второй дозы, по сравнению со 151 в когорте невакцинированных.

Только три госпитализации были зарегистрированы среди всей группы из более чем 188000 исследованных, включая одного полностью вакцинированного человека, и не было никаких серьезных заболеваний или смертей.

Итого..
Из 94000 вакцинированных подростков....у 11 появились симптомы...
Из 94000 не вакцинированных подростков у 151 появились симптомы...
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...

Откуда взяты выводы о эффективности в 90 процентов??
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21.10.2021 16:52 Ответить
Ты ж сам писал "Из почти 95000 исследованных вакцинированных подростков только у 11 были симптомы COVID-19 через неделю или три недели после приема второй дозы, по сравнению со 151 в когорте невакцинированных." Итого в группе вакцинированных защищено 151-11-140 из 151.
140*100/151=92.7%.
Ты что, много болел в школе?
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21.10.2021 17:09 Ответить
Я еще вот это писал..
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...

Да и делать выводы об эффективности...при заболевании в первой группе 0.012%..а во второй примерно 0.17%...это равносильно гаданию на кофейной гуще....
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21.10.2021 17:12 Ответить
Ну это всё равно,шо лечить СПИД,заражая СПИДОМ.Пока вакцинация выглядит именно так
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21.10.2021 17:18 Ответить
Это как-то отменяет мои расчеты? Ты задал вопрос - я ответил. Ты считаешь, что неправильно считали - пиши исследователям в Израиль, со ссылками на научные работы, а то могут не поверить.
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21.10.2021 17:32 Ответить
Мне больше делать нефиг как им писать...
Но одна из трех госпитализаций...это не 90 процентов.....так что увы и ах...
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21.10.2021 17:34 Ответить
Когда просто говорят "эффективность вакцины", то имеется в виду ее эффективность от заражения и считают так, как я показал. А когда говорят "эффективность вакцины от госпитализации", тогда берут во внимание данные по госпитализации. Так что можешт увыкать и ахать хоть до посинения.
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21.10.2021 17:45 Ответить
Эффективность вакцины...при заражениях от общего числа менее одного процента...??
Да это можно списать на погрешность...потому как абсолютно одинаковых условий жизни для 188000 человек сделать не возможно...
НО как агитация конечно пойдет....тут спору нет....
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21.10.2021 17:49 Ответить
Никому не нужны цифры, кто не хочет вакцинироваться и так не будет без крайнего принуждения, а кто уже сделал вдруг резко должен всем доказывать как это хорошо, никакая статистика и расчеты не нужны.
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21.10.2021 18:02 Ответить
А ты уже забыл, как сам писал это "Лица, получавшие вакцины, были сопоставлены с невакцинированной контрольной группой на основе возраста, пола, расы или принадлежности к сообществу, географического положения и различных медицинских факторов риска."?
Потому и берут большие группы для исследований, что там все эти условия сопоставимы.
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21.10.2021 18:32 Ответить
0,16%
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21.10.2021 20:49 Ответить
Симптомы ковида это фигня. Вакцина защищает от воспаления легких и смерти. Вот в этом эффективна на 90%. До 10% с вакциной могут легко переболеть. Знакомая училка рассказывала что дети даже больными идут на уроки, считая что у них простуда. У них нет пневмонии и нехватки кислорода, ощущают легкую простуду. А контактные учителя потом ковидом болеют если не привиты.
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21.10.2021 20:40 Ответить
"Ефективність" "вакцини" нижча, ніж відсоток одужання. І не лише в цій віковій групі.
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21.10.2021 21:12 Ответить
Скоро вже будут рэп читать о вакцинах.Зарождение молодёжного тренда прям.
Эй чувак, ты ещё не уколот?!
Наша вакцина,бьёт вирус как молот!
Пфайзер поднимет на тёлок твой хобот
Вирус боится,когда ты уколот!Йо
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21.10.2021 17:14 Ответить
в этой теме боты говорят с друг с другом, им никто не противоречит, но они все равно брызжут слюнями от ненависти
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21.10.2021 17:24 Ответить
Зачем ругаться и оскорблять друг друга. Не будете вакцинироваться ,будете болеть, это100%, а может быть и умрёте...
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21.10.2021 19:05 Ответить
Как говорил один врач: вакцинировать во время пандемии - это высший пилотаж!
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21.10.2021 19:06 Ответить
Это случайно не тот Pfizer который в 2009г https://www.bbc.com/russian/business/2009/09/090902_pfizer_settlement был оштрафован на 2.3 млрд.дол . за то, что что незаконно рекламировал свои медикаменты, утверждая, что они помогают при болезнях, на которых не тестировались и, соответственно, на лечение которых не имели лицензий, а в 2012 на 60 млн.дол. за https://focus.ua/economics/241240 подкуп медицинских работников по всему миру?
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21.10.2021 20:59 Ответить
Той.
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21.10.2021 21:13 Ответить
тетка метается в сумнивах - то ли перчаточки в урну,
то ли за рыжего.... - знакомая **************.... :
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22.10.2021 01:30 Ответить
Любители уколоться, трясущиеся за свои никчемные жизни , первые бросаются гавкать , на тех кто не боится Ковида! Прям все медики! Хоть повесьтесь, только других не уговаривайте вешаться! Выбор и ответственность каждого!
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21.10.2021 22:19 Ответить
сегодня знакомую девочку 17 лет госпитализировали от побочки после 2ой привики пфайзера. Конечно, чисто случайно совпало
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21.10.2021 22:36 Ответить
що за побочка?
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22.10.2021 00:58 Ответить
боли в суставах и тяжелые отеки. Причина неизвестна. На 3й день от 2ой прививки.
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22.10.2021 01:03 Ответить
Артрит.
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22.10.2021 01:18 Ответить
еще один автобус в очереди на сжечь.
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22.10.2021 01:24 Ответить
женя, не прививайся, делов то..
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22.10.2021 01:22 Ответить
схоже вакцина провокує автоімунні захворювання у деяких випадках
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22.10.2021 19:10 Ответить
Вообще-то в Украине с 18 лет от ковида вакцинируют. от 12 до 18 только если за границу надо на соревнования или на воссоединение с семьей, и там ворох справок от врача надо, что нет противопоказаний
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23.10.2021 15:01 Ответить
 
 