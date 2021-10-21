COVID-вакцина Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте 12-18 лет, - исследование
Вакцина от коронавируса американской компании Pfizer на 90% эффективна среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет. В том числе, против штамма "Дельта".
Об этом пишет The Times of Israel, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Согласно крупному исследованию израильской компании Clalit, Гарвардского университета и Бостонской детской больницы, основанном на анализе данных почти 200 000 подростков, у тех, кто получил прививку, вероятность заражения коронавирусом ниже на 90%
Исследование проводилось в то время, когда вариант "Дельта" был доминирующим штаммом коронавируса в Израиле. Это также привело исследователей к выводу о том, что вакцина так же эффективна против мутаций, как и против более ранних версий.
"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании.
Согласно анализу, подростки, вакцинированные в период с 8 июня по 14 сентября, имели на 59% меньше шансов заразиться коронавирусом, чем подростки из непривитой контрольной группы, через две недели после получения первой дозы и на 57% реже проявляли симптомы COVID-19. А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно.
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"Наши результаты показывают, что вакцина мРНК BNT162b2 была высокоэффективной в первые несколько недель после вакцинации как против инфекции, так и против симптоматического COVID-19 с "Дельта"-вариантом среди подростков в возрасте от 12 до 18 лет", - говорится в исследовании. Источник:
"А через неделю после второй дозы эти цифры выросли до 90% и 93% соответственно".
"Наші результати показують, що вакцина мРНК BNT162b2 була високоефективною в перші кілька тижнів після вакцинації як проти інфекції, так і проти симптоматичного COVID-19 з "Дельта"-варіантом серед підлітків у віці від 12 до 18 років".
ПС видирати шматки цитат з контексту - моветон і маніпуляція.
-А я розумна та красива
Антиваксеруни! Хвас!
Лица, получавшие вакцины, были сопоставлены с невакцинированной контрольной группой на основе возраста, пола, расы или принадлежности к сообществу, географического положения и различных медицинских факторов риска. Из почти 95000 исследованных вакцинированных подростков только у 11 были симптомы COVID-19 через неделю или три недели после приема второй дозы, по сравнению со 151 в когорте невакцинированных.
Только три госпитализации были зарегистрированы среди всей группы из более чем 188000 исследованных, включая одного полностью вакцинированного человека, и не было никаких серьезных заболеваний или смертей.
Итого..
Из 94000 вакцинированных подростков....у 11 появились симптомы...
Из 94000 не вакцинированных подростков у 151 появились симптомы...
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...
Откуда взяты выводы о эффективности в 90 процентов??
140*100/151=92.7%.
Ты что, много болел в школе?
Из всей группы и вакцинированных и не вакцинированных....было ТРИ госпитализации...причем один из трех был вакцинирован...
Да и делать выводы об эффективности...при заболевании в первой группе 0.012%..а во второй примерно 0.17%...это равносильно гаданию на кофейной гуще....
Но одна из трех госпитализаций...это не 90 процентов.....так что увы и ах...
Да это можно списать на погрешность...потому как абсолютно одинаковых условий жизни для 188000 человек сделать не возможно...
НО как агитация конечно пойдет....тут спору нет....
Потому и берут большие группы для исследований, что там все эти условия сопоставимы.
Эй чувак, ты ещё не уколот?!
Наша вакцина,бьёт вирус как молот!
Пфайзер поднимет на тёлок твой хобот
Вирус боится,когда ты уколот!Йо
то ли за рыжего.... - знакомая **************.... :