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Рада рассмотрит отставку Абрамовского на следующей пленарной неделе. На его место обсуждается кандидатура "слуги народа" Жупанина, - Верещук

Рада рассмотрит отставку Абрамовского на следующей пленарной неделе. На его место обсуждается кандидатура

На следующей пленарной неделе парламент может рассмотреть вопрос отставки министра защиты окружающей среды Романа Абрамовского.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, рассказала в интервью журналистам в кулуарах Верховной Рады народный депутат "Слуги народа" Ирина Верещук.

"Я видела сегодня, что министр Абрамовский был в парламенте и даже хотел отчитываться, но как вы знаете, так сложилось – правки оппозиции (к проекту Госбюджтеу-2022. – Ред.) этому помешали", - отметила она.

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Верещук предполагает, что в парламенте наберется достаточное количество голосов за отставку министра защиты окружающей среды, так как он сам написал заявление об увольнении. Нардеп рассказала, что "Слуга народа" обсуждает кандидатуры, кто может занять место Абрамовского, в частности нардепа "СН" Андрея Жупанина.

"Жупанин – мой коллега, недалеко от меня сидит. Я его спрашивала об этом и он ответил, что готов, что разговаривал с руководством фракции, а с руководством в Офисе Президента и в правительстве разговоров не было", - отметила политик и добавила, что "слуги народа" будут советоваться с президентом Владимиром Зеленским, кого назначить министром экологии, так как он – их лидер.

Нардеп напомнила, что у монобольшинства есть вопросы и к работе других министров, в частности, к главе Минобороны Андрею Тарану.

"У нас есть вопросы по завершению календарного года – все ли мы закупили, что должны были, в соответствии с планом, выполнены ли все программы государственных гарантий (а там 20 млрд и, по состоянию на сегодня, они не выполнены, мы это знаем), Государственный оборонный заказ тоже "хромает на две ноги", то есть это те вопросы, которые догонят нас уже в декабре. Поэтому я искренне желаю Тарану активизироваться и сделать все от него зависящее, чтобы армия не осталась без оружия", - отметила Верещук.

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Отвечая на уточняющий вопрос, означают ли ее слова, что Таран может остаться на должности министра обороны, она заявила: "Вы же видите, сейчас вопрос его отставки не обсуждается, поэтому мы не будем предполагать, а будем работать. Пусть Таран и все те, кто с ним работают, активизируются".

Автор: 

Кабмин (14033) Верещук Ирина (505) Абрамовский Роман (50) Жупанин Андрей (3)


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Абрамовский, Жупанин, Жопанин-какая разница.
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21.10.2021 16:31 Ответить
На місце міністра екології потрібно призначити відомого вченого біолога та активіста-природоохоронця, екс директора найкращого в Україні Національного Природного Парка Тузлівські лимани, непримиримого борця з мафією та браконьєрами - Івана Русєва, який неодноразово вступав в фізичне протистояння з мафією та браконьєрами, якого одеська мафія (зять Гриневецького Одеського губернатора) намагалась вбити, викрадали його сина, теж природоохоронця, намагались втопити
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21.10.2021 17:44 Ответить
Как же как же.Тем более, что Ваши познания в энергетике на Вашем заводе реализованы уникальной продукцией, которую не осилила ни одна страна мира: В мене є завод.... Ми виробляємо пальники потужністю до 300 МВт
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21.10.2021 18:28 Ответить
Пальники великої потужності можна робити будь якого розміру.
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21.10.2021 19:13 Ответить
Пальники великої потужності можна робити будь якого розміру.-Вам можно всё. Потому что, по- Вашему, Чем больше мощность ветровых и солнечных электростанций , тем больше нужно угля для ТЭС и тем больше выбросы углерода. При этом: углерод (графит , алмазы) или углекислый газ-а какая Вам разница.
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21.10.2021 20:48 Ответить
Цікаво, а в тому "уряді" хоч один українець є? Чи одні кацапи та Абрамовькі?
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21.10.2021 16:42 Ответить
Почему? Кто знает?
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21.10.2021 16:46 Ответить
прибарахлился. Следующий.
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21.10.2021 17:32 Ответить
 
 