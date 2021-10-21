Новые правила поездок: с начала суток на поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды вызывали полицию, - "Укрзализныця"

Вследствие введения новых правил перевозок, в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:

сертификата о вакцинации;

документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата;

отрицательного теста на обнаружение коронавируса.

Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.

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Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда: