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Новости Коронавирус и карантин
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Новые правила поездок: с начала суток на поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды вызывали полицию, - "Укрзализныця"

Новые правила поездок: с начала суток на поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды вызывали полицию, -

Вследствие введения новых правил перевозок, в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.

Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".

Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:

  • сертификата о вакцинации;
  • документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата;
  • отрицательного теста на обнаружение коронавируса.

Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.

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Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда:

  • № 18 Ужгород - Харьков - 5 пассажиров;
  • № 81 Ужгород - Харьков-1 пассажир;
  • № 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира;
  • № 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира;
  • № 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир;
  • № 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.

Автор: 

карантин (16729) Нацполиция (16546) сертификат (227) Укрзализныця (2758) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+18
чему радуетесь то убогие пройдет пару лет и те кого сегодня и завтра и до конца маразма не пускали в поезда автобусы и самолеты будут с нашего бюджета получать нехилые суммы компенсаций...за АНТИ КОНСТИТУЦИОННЫЕ РЕШЕНИЯ ДЕБИЛЬНУВАТОЙ власти...
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21.10.2021 16:45
+18
У тебя есть право не вакцинироваться. У перевозчика есть право тебя не перевозить, как потенциальный источник опасности. Так что не ной. Каждый имеет право, а не только ты.
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21.10.2021 17:07
+18
Шановна, ніхто не обмежує ваше вільне пересування, вам відмовляють у наданні транспортних послуг. Це різні речи, а те про що ви пишете це підміна понятій. Ми ж не дурні. Держава готова надати вам вакцину безкоштовно. Не бажаєте? Держава готова провести ваше тестування. Однак, держава не готова дозволяти вам розностити заразу по вагонах і салонах. Держава має захисти не тільки ваші хворі забаганки, а і інших громадян від ваших свідомих дій по розповсюдженню смертельної інфекції. Навіть при цьому ви можете пересуватись на власному чи орендованому транспорті та на кінець ходити пішки. Ніхто вас не зупинеть і не поверне назад. Ваші права захищені і забезпечуються. А ваше право їхати в поїзді не прописано у Конституції. Нехай щастить.
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21.10.2021 17:32
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А, там или вакцину или тест можно сдать.... за 300 рубасов. Жэдэшники нашли еще одну статью по доходам)
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21.10.2021 22:45 Ответить
Идите на..й со своим бета тестом вакцины , быть подопытной крысой я не подписывался , знакомые которые кололи себе эту дрянь почти месяц ходили с температурой 38-39 ,слабостью и сонливостью и очень зреновым видом . Чёт не препоминаю чтоб после других прививок так таращило
Поэтому хз что вы там колите но идите на@уй
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22.10.2021 13:43 Ответить
Маразм крепчает. Геноцид против своего же народа. Ждём выборов)
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23.10.2021 11:17 Ответить
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