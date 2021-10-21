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Новые правила поездок: с начала суток на поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды вызывали полицию, - "Укрзализныця"
Вследствие введения новых правил перевозок, в течение первой половины суток, на поезда УЗ не пустили 18 человек. Дважды пришлось вызывать правоохранителей.
Об этом пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал "Укрзализныци".
Отмечается, что 18 человек не допустили к поездке из-за отсутствия одного из документов:
- сертификата о вакцинации;
- документа, подтверждающего получение хотя бы одной дозы препарата;
- отрицательного теста на обнаружение коронавируса.
Дважды пришлось вызывать представителей Национальной полиции.
Людей, которые не имели надлежащие документы не пустили в поезда:
- № 18 Ужгород - Харьков - 5 пассажиров;
- № 81 Ужгород - Харьков-1 пассажир;
- № 252 Николаев - Харьков - 3 пассажира;
- № 150 Ворохта - Полтава - 2 пассажира;
- № 45 Лисичанск - Ужгород - 1 пассажир;
- № 724 Киев - Харьков - 6 пассажиров.
Топ комментарии
+18 VOLVO XC 70
показать весь комментарий21.10.2021 16:45 Ссылка
+18 Омерзительный
показать весь комментарий21.10.2021 17:07 Ссылка
+18 Игорь Горобец #201911
показать весь комментарий21.10.2021 17:32 Ссылка
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