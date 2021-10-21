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Новости Агрессия России против Украины
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Задержанного в Греции ветерана АТО Радкевича посетят украинские консулы: МИД настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела

Задержанного в Греции ветерана АТО Радкевича посетят украинские консулы: МИД настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела

Украина настаивает на объективном и беспристрастном рассмотрении дела задержанного в Греции ветерана АТО Александр Радкевич.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил спикер МИД Олег Николенко.

"25 октября арестованного также должны посетить украинские консулы. МИД Украины задействовало и другие контакты с греческой стороной, в частности через правоохранительные органы и офис уполномоченного по правам человека. Мы настаиваем на объективном и беспристрастном рассмотрении дела с соблюдением законных прав украинского гражданина", - говорится в сообщении.

Консульство Украины в Салониках занимается делом арестованного по запросу другого европейского государства.

"Консулы поддерживают с украинцем регулярную связь, он обеспечен украинскими и греческими адвокатами, условия его содержания приемлемы. 22 октября адвокат планирует приехать в Афины для защиты интересов нашего гражданина при рассмотрении прокуратурой Верховного суда Греции апелляционной жалобы на решение окружного прокурора региона Фракия. По нашим оценкам, рассмотрение апелляции может длиться несколько месяцев", - добавил спикер МИД.

Напомним, ранее сообщалось, что в Греции по запросу Литвы при пересечении границы задержали гражданина Украины, ветерана АТО Александра Радкевича, заочно осужденного литовским судом по делу о событиях 1991 года.

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Автор: 

ветераны (1114) Греция (728) задержание (6686) Литва (2496) Николенко Олег (301) Радкевич Александр (3)


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Если он осужден, значит расследование уже провели.
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21.10.2021 17:08 Ответить
То есть, сейчас афганские талибы подадут в Интерпол запрос на всех военнослужащих срочной службы Советской Армии, проходивших службу в ДРА.

И что? Нас всех выдадут?
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21.10.2021 18:06 Ответить
Ні, вони делекі від цього, як від балету. Крім того, вони зайняті відрізанням голів, повішаннями, розтрілами та забиттями каміннями свох громадян. СРСР амністував всіх військовослужбовців контенгенту.
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21.10.2021 18:29 Ответить
СРСР амністував всіх військовослужбовців контенгенту

Мене ніхто не амністовував
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21.10.2021 19:44 Ответить
Йди здавайся.
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21.10.2021 20:00 Ответить
Первое. Он служил в армии, был на гос. службе и выполнял приказ (иначе трибунал) на территории тогда еще общего государства ( по сути) Второе , прошло 20 лет, на сколько там были зверские преступления что не истек срок давности. Я например не слышал что бы поголовно даже все солдаты германского вермахта после 1945 были бы объявлены преступниками без срока давности, хотя они то действовали вообще в других странах. Или где привлеченные из рядов ВС СССР за подавление восстаний в Венгрии и Чехословакии, или там жертв было меньше...И таких примеров бесконечно. Ну уж не знаю, на сколько тогда это логично.
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21.10.2021 19:10 Ответить
 
 