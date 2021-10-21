Блокирование судебной реформы: В Окружной админсуд Киева подали иск об остановке отбора в Этический совет по квоте Совета судей

Окружной админсуд Киева (ОАСК) просят приостановить действие положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов по квоте Совета судей Украины.

Об этом говорится на сайте суда, передает Цензор.НЕТ.

"Окружной административный суд города Киева просят приостановить действие Положения о проведении отбора на должность члена Этического совета для формирования списка кандидатов в первый состав Этического по квоте Совета судей Украины, утвержденного решением Совета судей Украины № 46 от 21 сентября 2021 года. Такое требование содержится в заявлении об обеспечении иска, поступившего в суд с подачей самого иска, как это предусмотрено положениями Кодекса административного судопроизводства Украины", - отмечается там.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Блокирование судебной реформы: Совет судей 23 октября проведет заседание по рассмотрению кандидатов в Этический совет

Заявителем указан Олег Ткачук, ответчиком - Совет судей Украины.

Отмечается, что сейчас ОАСК решает вопрос о наличии правовых оснований принятия мер обеспечения иска.

Напомним, Совет судей не выбрал трех членов Этического совета, который должен взяться за проверку состава Высшего совета правосудия. Двое из шести кандидатов сами направили письма с просьбой не рассматривать их заявления на членство. Из остальных не удалось выбрать ни одного. 16 членов Совета судей вообще не голосовали.

В первый состав Этического совета будут входить три лица из числа судей или судей в отставке, определенные Советом судей Украины, и три лица, которых выберут международные организации, предоставляющие Украине в течение последних пяти лет международную техническую помощь в сфере судебной реформы и предотвращения коррупции в соответствии с международными или межгосударственными соглашениями. Такие международные и иностранные организации согласовывают предложение общего списка кандидатов. В дальнейшем в состав Этического совета будут входить три человека из числа судей или судей в отставке, предложенные Советом судей Украины, один человек, предложенный Советом прокуроров Украины, один - по предложению Совета адвокатов Украины и ещё один - предложенный Национальной академией правовых наук Украины в лице президиума. Без комиссии не произойдет очистки Высшего совета правосудия.

1 октября послы стран "Большой семерки" (G7) заявили о поддержке процесса всесторонней судебной реформы в Украине и призвали Совет судей ускорить выдвижение кандидатов в Этический совет ВСП.