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Фон дер Ляйен о миграционном кризисе: Мы вместе дадим сильный и единый ответ на действия Беларуси

Фон дер Ляйен о миграционном кризисе: Мы вместе дадим сильный и единый ответ на действия Беларуси

Лидеры ЕС дадут сильный ответ на действия Беларуси, которую в Европе обвиняют в провоцировании миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе дадим очень сильный, единый ответ на действия Беларуси. Она должна прекратить так действовать", - сказала фон дер Ляйен журналистам перед стартом саммита лидеров ЕС.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в очередной раз обвинил Минск в использовании следующих через Беларусь нелегалов в качестве "оружия" для гибридной войны.

"Мы видим, как миграцию используют как оружие, мигрантов используют как оружие, чтобы подтолкнуть их к границам Польши и стран Балтии. Нам нужно привлечь к ответственности за эти действия белорусские власти", - заявил он журналистам в Брюсселе.

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Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

Автор: 

Беларусь (7914) граница (5297) Латвия (1346) Литва (2496) мигранты (985) Польша (8496) Урсула фон дер Ляйен (537)


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Топ комментарии
+7
Фон дер Ляйен, ты только ноги можешь широко расставить. Европа и сильный ответ вещи несовместимые.
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21.10.2021 16:59
+5
Серьезная озабоченность? Если очень сильный ответ, то, наверное, "очень серьезная озабоченность".
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21.10.2021 17:40
+4
Сильный ответ даёт только Испания и Италия. При помощи палок и слезоточивого газа. По другому социальные мигранты не понимают.
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21.10.2021 17:07
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Фон дер Ляйен, ты только ноги можешь широко расставить. Европа и сильный ответ вещи несовместимые.
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21.10.2021 16:59 Ответить
Сильный ответ даёт только Испания и Италия. При помощи палок и слезоточивого газа. По другому социальные мигранты не понимают.
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21.10.2021 17:07 Ответить
U nas tak sobaki dlia etogo imejetsia, im vet zakoni nepysani i nikto ix neposadit jesli tam ciut pokusajet
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21.10.2021 17:36 Ответить
Та не Білорусі, а рашкИ.
Хто такий Лука без Футіна ?
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21.10.2021 17:15 Ответить
Білорусь зовсім ні до чого.
Лука да ***** - два злочинця.
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21.10.2021 18:58 Ответить
Те саме буде і в нас, якщо вчасно не позбудемось неЛоха.
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21.10.2021 19:09 Ответить
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21.10.2021 17:29 Ответить
Хай виразять дуже глибоке озабочення.
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21.10.2021 17:38 Ответить
Серьезная озабоченность? Если очень сильный ответ, то, наверное, "очень серьезная озабоченность".
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21.10.2021 17:40 Ответить
просто стреляйте на поражение
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21.10.2021 17:45 Ответить
сколько лет "сирийские беженцы" баламутили Европу?
выводы сделаны?
ага )
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21.10.2021 17:46 Ответить
вы вместе можете только меркешу в зад поцеловать.....
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21.10.2021 18:05 Ответить
"Лидеры ЕС дадут сильный ответ" - смешно))))
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21.10.2021 18:28 Ответить
Фон дер Ляєн висловить дуже-дуже велику стурбованість. Навіть не одну стурбованість, а у кубі!
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21.10.2021 19:09 Ответить
А колючкой и тсо хер помогли ************, даже на 1/3..предложили совместно обустроить свою с Польшей где 50% польских..хотя макаки прут именно к ним
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21.10.2021 19:37 Ответить
Дайте лучше сильный ответ московии за повышение цены на газ. Легко маленьких обижать.
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21.10.2021 20:02 Ответить
ЫВот как возьмут... Соберуться всместе... Да-а-а как выразят самую -самую, большую- большую озабоченность! Вот так бульбофюреру и надо!
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21.10.2021 20:10 Ответить
ша, спокуха, а то возмущалка напухнет!
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21.10.2021 22:36 Ответить
 
 