Фон дер Ляйен о миграционном кризисе: Мы вместе дадим сильный и единый ответ на действия Беларуси

Лидеры ЕС дадут сильный ответ на действия Беларуси, которую в Европе обвиняют в провоцировании миграционного кризиса на границе с Евросоюзом.

Об этом заявила в четверг председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы вместе дадим очень сильный, единый ответ на действия Беларуси. Она должна прекратить так действовать", - сказала фон дер Ляйен журналистам перед стартом саммита лидеров ЕС.

В свою очередь глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в очередной раз обвинил Минск в использовании следующих через Беларусь нелегалов в качестве "оружия" для гибридной войны.

"Мы видим, как миграцию используют как оружие, мигрантов используют как оружие, чтобы подтолкнуть их к границам Польши и стран Балтии. Нам нужно привлечь к ответственности за эти действия белорусские власти", - заявил он журналистам в Брюсселе.

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Польша, Литва и Латвия в последние месяцы фиксируют усилившийся поток нелегалов, пытающихся через Беларусь попасть на территорию ЕС. В Евросоюзе обвиняют Беларусь в том, что именно она создала хаос близ границ ЕС, поскольку не пускает обратно нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Африки, которые пытаются попасть в ЕС, но получают отказ.

Страны Балтии обвиняют власти Беларуси в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.