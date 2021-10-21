С начала суток войска РФ осуществили два обстрела на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС
Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава воинов ООС нет.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.
В районе Луганского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.
Возле Пивденного оккупанты осуществили обстрел из стрелкового оружия.
Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Украинские защитники открывали огонь и заставили наемников РФ прекратить огневую активность.
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