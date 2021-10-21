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Новости Агрессия России против Украины Война
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С начала суток войска РФ осуществили два обстрела на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

С начала суток войска РФ осуществили два обстрела на Донбассе, потерь нет, - штаб ООС

Российско-оккупационные войска с начала суток дважды открывали огонь на Донбассе. Потерь среди личного состава воинов ООС нет.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ООС.

В районе Луганского оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов.

Возле Пивденного оккупанты осуществили обстрел из стрелкового оружия.

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Украинские защитники открывали огонь и заставили наемников РФ прекратить огневую активность.

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Автор: 

обстрел (27652) Донбасс (26956) наемники рф (2090) операция Объединенных сил (6766)


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"Зелена тиша"
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21.10.2021 17:24 Ответить
Но согласитесь, это гораздо лучше 2015.
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21.10.2021 20:01 Ответить
Ні, не погоджусь.
"Зелена тиша" вбиває і калічить українських захисників риди неіснуючого.
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21.10.2021 20:14 Ответить
Шкода що свого часу Україна позбавилась ядерної зброї. ***** б на нас ніколи не напав, бо 2 хвилини і рохляндії немає, разом з бункером ***********...
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21.10.2021 17:43 Ответить
Вы всерьёз думаете что было бы применено яо из за локального конфликта?
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21.10.2021 19:59 Ответить
Ми впевнені, що ніхто б не поліз.
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21.10.2021 20:15 Ответить
Ядерное оружие - оружие сдержевания
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21.10.2021 20:19 Ответить
тихого полювання і спокійної ночки, синочки !

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21.10.2021 19:31 Ответить
 
 