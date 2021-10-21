Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет, - Стефанчук

Никто не влияет на решения спикера Руслана Стефанчука о том, на какие телеэфиры он может пойти.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.

"Мне никто никогда нигде не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет. Я не часто появляюсь в эфирах, потому что считаю: рутинная работа депутата должна быть каждодневной. А ходить на эфиры - это такая дополнительная нагрузка для тех, кто больше любит эту "ярмарку тщеславия"", - отметил спикер.

Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться.

"А как проходят эти "кастинги" и так далее - мне это неизвестно. Потому что, еще раз говорю: я хожу или тогда, когда мне есть, что сказать, или когда меня пригласили", - подчеркнул Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне": Попытки любой политсилы влиять на состав участников ток-шоу недопустимы

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".