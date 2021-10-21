Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет, - Стефанчук
Никто не влияет на решения спикера Руслана Стефанчука о том, на какие телеэфиры он может пойти.
Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.
"Мне никто никогда нигде не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет. Я не часто появляюсь в эфирах, потому что считаю: рутинная работа депутата должна быть каждодневной. А ходить на эфиры - это такая дополнительная нагрузка для тех, кто больше любит эту "ярмарку тщеславия"", - отметил спикер.
Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться.
"А как проходят эти "кастинги" и так далее - мне это неизвестно. Потому что, еще раз говорю: я хожу или тогда, когда мне есть, что сказать, или когда меня пригласили", - подчеркнул Стефанчук.
Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.
После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".
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кресло-стулко-лавку и то надо специальные... и все знают - кинокамера полнит (хотя куда уж больше)))
-Что?
-Чей юрист спрашиваю?
Кусок смальца !
Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться. Источник:
у вас еще есть вопросы к новому спикеру от команды КВН "Три толстяка"?)
сьели порохоботы?) вот он ИНТЕЛЕКТИЩЕ!)))))
их не то что приглашают на опозиционный канал пообщаться, но уже от их трусости стебут как девок последних)
ходит он по приглашениям)
реклама кресла бомба) смотреть всем)