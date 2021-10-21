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Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет, - Стефанчук

Мне никто никогда не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет, - Стефанчук

Никто не влияет на решения спикера Руслана Стефанчука о том, на какие телеэфиры он может пойти.

Об этом, как сообщает парламентский корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал на брифинге в ВР.

"Мне никто никогда нигде не указывал, на какие эфиры ходить, на какие - нет. Я не часто появляюсь в эфирах, потому что считаю: рутинная работа депутата должна быть каждодневной. А ходить на эфиры - это такая дополнительная нагрузка для тех, кто больше любит эту "ярмарку тщеславия"", - отметил спикер.

Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться.

"А как проходят эти "кастинги" и так далее - мне это неизвестно. Потому что, еще раз говорю: я хожу или тогда, когда мне есть, что сказать, или когда меня пригласили", - подчеркнул Стефанчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Суспільне": Попытки любой политсилы влиять на состав участников ток-шоу недопустимы

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

Автор: 

свобода слова (1170) цензура (1337) Стефанчук Руслан (658) Офис Президента (1801)


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Топ комментарии
+21
Да ты со своей харей на телевидении по формату не проходишь
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21.10.2021 17:16
+16
У моего деда свиня по двору ходила и никто ей не говорил куда можно ходиь, а куда нельзя. А потом её решили зарезать, она во время казни умудрилась сбежать , так за ней по саду (50 соток) все с ружбайками бегали пробовали её остановить.
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21.10.2021 17:23
+12
Началась новая волна ЗЕленой забавы "Включи дурака"...
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21.10.2021 17:26
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Да ты со своей харей на телевидении по формату не проходишь
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21.10.2021 17:16 Ответить
Генію-юристу, аККадеміку, дійсно ніхто не вказує. Йому просто пишуть у Вайбер та What's up...
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21.10.2021 17:18 Ответить
ну может Стефанчуку и не указывал. а вот другие из стада точно под контролем
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21.10.2021 17:19 Ответить
Фсе под контролем...бабло в конвертах и компромат. Повязаны. ОПГ Зеленая плесень.
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21.10.2021 17:20 Ответить
Он ходит на эфиры тех каналов где стулья изготовлены с высокопрочной стали или морённого дуба
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21.10.2021 17:19 Ответить
где лавки садовые стоят..
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21.10.2021 17:42 Ответить
а че туда ходить? А то еще спросят как ты сам у себя квартиру арендовал
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21.10.2021 17:19 Ответить
Какой бы ширины не был экран...эта харя не поместится.
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21.10.2021 17:19 Ответить
если формат экрана 16х9 не поместится, а в формате 4х3 может и вместиться
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21.10.2021 17:21 Ответить
вистачить і 2х1
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21.10.2021 17:26 Ответить
2 телевізора на одну мордяку?
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21.10.2021 17:30 Ответить
Не хватит...этому нужно копать 2х2...ну 2х1.5 минимум ..иначе не влезет в яму..
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21.10.2021 18:01 Ответить
ну как бы...он не формат... прежде всего по формам (пардон за тавтологию)))
кресло-стулко-лавку и то надо специальные... и все знают - кинокамера полнит (хотя куда уж больше)))
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21.10.2021 17:23 Ответить
"ходить, на какие - нет..." А что, эта торба с жиром ещё ходить силы имеет?
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21.10.2021 17:23 Ответить
У моего деда свиня по двору ходила и никто ей не говорил куда можно ходиь, а куда нельзя. А потом её решили зарезать, она во время казни умудрилась сбежать , так за ней по саду (50 соток) все с ружбайками бегали пробовали её остановить.
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21.10.2021 17:23 Ответить
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21.10.2021 17:24 Ответить
это пять. почти гашек
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21.10.2021 17:28 Ответить
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21.10.2021 17:41 Ответить
не ображай свиней!! це корисні істоти , на відміну від цієї потвори(((
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21.10.2021 19:00 Ответить
На відміну від спікера Разумкова і віце-спікерки Кондратюк - на 5-му, Прямому та Еспресо він не приходив ні разу. Хоча запрошували, і не раз.
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21.10.2021 17:24 Ответить
Началась новая волна ЗЕленой забавы "Включи дурака"...
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21.10.2021 17:26 Ответить
увимкны. чай, патриоты
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21.10.2021 17:29 Ответить
ссучєна свиня захрюкала по мєтодічькє.
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21.10.2021 17:39 Ответить
2цнт харизми)
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21.10.2021 17:40 Ответить
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21.10.2021 17:43 Ответить
куда ходить ты 2х метров без задышки не пройдёшь
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21.10.2021 17:42 Ответить
Пройдет! У него форсаж есть(третья(пятая)-нижняя, давление-регулирующая) !
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21.10.2021 17:46 Ответить
А ты Стефанчук,часом не Тищенко юрист?
-Что?
-Чей юрист спрашиваю?
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21.10.2021 17:44 Ответить
ЧЬИХ!
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21.10.2021 17:47 Ответить
У свинарника такая рожа, что ему на хеллоун даже костюм не надо одевать - во мраке увидешь - можно от испуга усраться. А оно ******** хочет чтобы его на эфиры приглашали
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21.10.2021 18:11 Ответить
Праця ходить лише до корита, а на ефіри зась
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21.10.2021 18:15 Ответить
Кто бы сомневался что хрюкнет эта свинья?
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21.10.2021 18:43 Ответить
Вот и правильно, не надо Колывану на эфиры ходить. Колывану надо бенины хотелки выполнять. Бородатая бабушка зеледента сказала зебилу не ходить, значит не ходить. Каждый зерчок знай свой шесток...
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21.10.2021 18:44 Ответить
Ага, не указывали..., только гамбургер на ручку нужной двери вешали
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21.10.2021 18:44 Ответить
По ходу, тебе никто и никогда не говорил о здоровом образе жизни, диете и физической культуре !
Кусок смальца !
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21.10.2021 18:47 Ответить
Якщо щось виглядає як свиня,поступає як свиня,і говорить як свиня ,то ціла країна стає свинюшником! Правда,руля?
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21.10.2021 18:54 Ответить
ну тебе что укажут, то ты и будешь говорить, слуга урода
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21.10.2021 19:04 Ответить
"Я не часто появляюсь в эфирах"
Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться. Источник:

у вас еще есть вопросы к новому спикеру от команды КВН "Три толстяка"?)
сьели порохоботы?) вот он ИНТЕЛЕКТИЩЕ!)))))
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21.10.2021 19:49 Ответить
ну и покажите кто нить товарищу рекламу кресла с канала Прямой)
их не то что приглашают на опозиционный канал пообщаться, но уже от их трусости стебут как девок последних)
ходит он по приглашениям)
реклама кресла бомба) смотреть всем)
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21.10.2021 19:58 Ответить
В цього огидливого жыртрэсту щє й тьоща є?! Тобто , хтось його за чоловіка має?! Капець! Дружину в студію!
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21.10.2021 20:12 Ответить
-- "Он считает, что надо ходить на эфиры тогда, когда есть реальные результаты работы, о которых можно отчитаться."--- Правильно, а о ч'м он может отчитаться? о том, как ****** народное бабло со своею командою!?
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21.10.2021 23:06 Ответить
 
 