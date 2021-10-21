РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9476 посетителей онлайн
Новости
2 443 53

"ЕС" требует от ОП прекратить давление на СМИ, не позволим вернуться во времена Януковича, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" считает недопустимыми факты цензуры в демократическом государстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко с трибуны парламента.

"В последние дни общество всколыхнуло количество резонансных заявлений о давлении Банковой на средства массовой информации, в частности на Общественное вещание - один из основных фундаментов независимого государства и демократии. Сразу несколько телеканалов заявили то, что уже и так очевидно. Именно на Банковой пишутся сценарии ток-шоу всех крупнейших телеканалов. Там утверждаются темники, по которым проводятся эти ток-шоу, списки угодных и неугодных. Именно это было при Медведчуке, когда ежедневно с Банковой приходили списки разрешенных и неразрешенных, "темы важные и актуальные, и просьба игнорировать". Я была журналистом тогда и ушла из журналистики именно из-за цензуры", - отметила Геращенко.

"Во власти и оппозиции мы боролись против цензуры и не дадим вам вернуться во времена Януковича. Вы пытаетесь нарушить ключевые принципы свободы слова и демократии, когда через Банковую-Офис Президента Зеленского давите на медиа", - добавила она.

Читайте: "ЕС" требует привлечь международных экспертов к отбору судей КС и прекратить блокаду конкурса в САП, - Порошенко

По словам нардепа, "ЕС" требует слушаний по вопросам свободы слова, а также возбуждения уголовных дел по статье 171 - препятствование журналистской деятельности.

"Мы требуем прекратить давление на независимого вещателя и выражаем солидарность с украинскими журналистами", - подытожила Геращенко.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Офис Президента ввел цензуру на телевидении, - Бутусов

Автор: 

Геращенко Ирина (1630) СМИ (3840) цензура (1337) Европейская Солидарность (1059)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+14
На Пороха наезжали все кому не лень за 5 лет каденции,все эти Бигусы,Гнапы,Лещенки и прочие бараны,и заканчивая телекАналом Г+Г...где Мосейчучка стала Ольгой **********... Крысы,вам до Пороха что до Луны на самокате Гончарука...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:02
+12
Вы хоть фамилии меняйте подолякивские собаки. Совсем обленились
показать весь комментарий
21.10.2021 17:52
+10
Хунта Кучмистов...вам осталось недолго...билеты на Ростов РАБссия не продает...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:06
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
не оправдываю криворожских гопников, но помнится пеця тоже от журналистов бегал и рот им затыкал. особенно в разрезе свинарчуков...
показать весь комментарий
21.10.2021 17:41 Ответить
Вы хоть фамилии меняйте подолякивские собаки. Совсем обленились
показать весь комментарий
21.10.2021 17:52 Ответить
Позвольте поинтересоваться, у кого это у вас? У горловских любителей *****? Или макеевских?
показать весь комментарий
21.10.2021 18:49 Ответить
Через сколько дней после скандала были уволены "Свинарчуки"?
От "журналистов" Шария "бегал"?
показать весь комментарий
21.10.2021 17:46 Ответить
Один титушка-подололянчик на "братьев" Васечкиных?
показать весь комментарий
21.10.2021 17:50 Ответить
Тоже васечкин? Амьерыканьский
показать весь комментарий
21.10.2021 17:53 Ответить
бот касапський під проксі, нагадай хоч пару деактивованих своїх логінів, пліз
показать весь комментарий
21.10.2021 18:18 Ответить
К примеру -токарь токарь😂😂😂
показать весь комментарий
21.10.2021 18:21 Ответить
видать, ти вгадав, раз адміни його вже знесли
показать весь комментарий
21.10.2021 18:26 Ответить
А ось і шарієвець проклюнувся.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:31 Ответить
Ты третий,или второй брат васечкин? Сколько вас имбицилов янукоид наделал тем чем зеленский на головах играет у своих избирателей?
показать весь комментарий
21.10.2021 17:56 Ответить
Старичек Фрейд просто обрыдался бы над твоим комменом. В нем есть все
показать весь комментарий
21.10.2021 18:07 Ответить
Я таких гнид как ты специально пренципиально не спамлю--пусть народ читает и видит ваши продажные рыла во всей красе. Вы лучшая артиреклама этой обосравшейся власти-ноющие неудачники по жизни.😁
показать весь комментарий
22.10.2021 02:08 Ответить
Это жена того васечкина
показать весь комментарий
21.10.2021 18:50 Ответить
Так і є.
https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc
показать весь комментарий
21.10.2021 22:28 Ответить
" лишь на на словах есть великая цель , нас за флажки хотят загнать как зверей, в стране героев и воров награбленное грабят вновь и сводят совесть на нет .."
показать весь комментарий
21.10.2021 17:43 Ответить
Вы- олигарх?
показать весь комментарий
21.10.2021 18:02 Ответить
Что она может не позволить.. Аж интересно...
показать весь комментарий
21.10.2021 17:46 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2021 17:56 Ответить
На Пороха наезжали все кому не лень за 5 лет каденции,все эти Бигусы,Гнапы,Лещенки и прочие бараны,и заканчивая телекАналом Г+Г...где Мосейчучка стала Ольгой **********... Крысы,вам до Пороха что до Луны на самокате Гончарука...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:02 Ответить
Хунта Кучмистов...вам осталось недолго...билеты на Ростов РАБссия не продает...
показать весь комментарий
21.10.2021 18:06 Ответить
показать весь комментарий
21.10.2021 18:07 Ответить
Ну, не надо пугать Порошенко "временами Януковича"! Не самое плохое время было для Петра Алексеевича - был министром в правительстве Азарова.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:12 Ответить
Від опозиції, кацапчику. Займався питанням євроінтеграції України.
А тепер ковтай, мала, воно полєзне.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:33 Ответить
Гадаєш -він це усвідомить ?
показать весь комментарий
21.10.2021 18:38 Ответить
Не надо ля-ля, пресмыкающееся! Порошенко занимал пост министра экономического развития и торговли. А в это время, лидеры оппозиции, Тимошенко и Луценко, уже отбывали или готовились отбывать срок
показать весь комментарий
21.10.2021 20:25 Ответить
Так. Але Олексійович вирішив, що міністерське крісло для нього вже занизьке, треба пересідати у вище. Тому і поліз на бульдозер на майдані...
показать весь комментарий
22.10.2021 19:25 Ответить
Помню... А потом Фирташ одобрил его кандидатуру...
показать весь комментарий
22.10.2021 19:30 Ответить
На личных телеканалах олигархов Президента Зеленского поливают грязью на чём свет стоит. Потом смотрят - Зеленский не реагирует. А давай говорят скажем что на нас давят ? Ну и сказали .
показать весь комментарий
21.10.2021 18:15 Ответить
цензура і брехня - це суть поняття різні
показать весь комментарий
21.10.2021 18:27 Ответить
В кожного своя правда. Ви ж вірите, що ваш гетьман - святий і непогрішимий і найкращий за всю історію України президент, але ж це - нахабна брехня. Щоправда, з тим, що Порошенко - найкращий вибір українського народу був згоден навіть пуйло. Значить, так і є.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:56 Ответить
показать весь комментарий
22.10.2021 02:49 Ответить
Тобто, куйло збрехав, що Порошенко - найкращий вибір українського народу? Тут я з тобою згоден. Далеко не найкращий...
показать весь комментарий
22.10.2021 19:22 Ответить
Не нужно путать правила гигиены и цензуру.
показать весь комментарий
21.10.2021 18:30 Ответить
..
показать весь комментарий
21.10.2021 18:36 Ответить
Заточку ей в руку.
показать весь комментарий
21.10.2021 19:05 Ответить
Петебесие. Несёт пургу.
показать весь комментарий
21.10.2021 20:03 Ответить
Реально секта.
https://www.youtube.com/watch?v=l2rU31fOkGc
показать весь комментарий
21.10.2021 22:29 Ответить
 
 