"ЕС" требует от ОП прекратить давление на СМИ, не позволим вернуться во времена Януковича, - Ирина Геращенко

"Европейская Солидарность" считает недопустимыми факты цензуры в демократическом государстве.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу политсилы, об этом заявила сопредседатель фракции "ЕС" Ирина Геращенко с трибуны парламента.

"В последние дни общество всколыхнуло количество резонансных заявлений о давлении Банковой на средства массовой информации, в частности на Общественное вещание - один из основных фундаментов независимого государства и демократии. Сразу несколько телеканалов заявили то, что уже и так очевидно. Именно на Банковой пишутся сценарии ток-шоу всех крупнейших телеканалов. Там утверждаются темники, по которым проводятся эти ток-шоу, списки угодных и неугодных. Именно это было при Медведчуке, когда ежедневно с Банковой приходили списки разрешенных и неразрешенных, "темы важные и актуальные, и просьба игнорировать". Я была журналистом тогда и ушла из журналистики именно из-за цензуры", - отметила Геращенко.

"Во власти и оппозиции мы боролись против цензуры и не дадим вам вернуться во времена Януковича. Вы пытаетесь нарушить ключевые принципы свободы слова и демократии, когда через Банковую-Офис Президента Зеленского давите на медиа", - добавила она.

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По словам нардепа, "ЕС" требует слушаний по вопросам свободы слова, а также возбуждения уголовных дел по статье 171 - препятствование журналистской деятельности.

"Мы требуем прекратить давление на независимого вещателя и выражаем солидарность с украинскими журналистами", - подытожила Геращенко.

Как сообщалось, 20 октября "UA: Перший" заявил о давлении со стороны Офиса Президента. Согласно обнародованной информации, ОП выдвигает журналистам условия и ставит ультиматумы о присутствии "слуг народа" в эфире.

После этого о давлении Банковой заявила Редакция "Свободы слова Савика Шустера".

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