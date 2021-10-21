СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Об этом Евгений Плинский пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский.

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Журналист называет эту схему "стандартной" и утверждает, что в итоге "задержанный" контрабандный груз правдами и неправдами попадает к получателю.