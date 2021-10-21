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СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский. ДОКУМЕНТ

Спецслужба действует на основании письма замначальника главка "К" СБУ в Одесской области Конопацкого. Журналист предполагает, что именно СБУ и крышует контрабанду.

Об этом Евгений Плинский пишет в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Он напомнил, что весной СБУ уже пыталась таким же образом изъять 200 ящиков контрабандных сигарет, "но не выгорело". Сегодня, по словам журналиста, СБУ-шники опять приехали в порт для перехвата контейнера с контрабандой. С собой у них - фура и прицеп.

"Судя по тексту письма, СБУ расследует дело о финансировании терроризма, в рамках которого потребовались неотложные следственные действия в Одесском порту. Правда, вся борьба с терроризмом должна закончиться тихим вывозом контейнера с сигаретами и его последующим попаданием к получателю", - считает Плинский.

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Журналист называет эту схему "стандартной" и утверждает, что в итоге "задержанный" контрабандный груз правдами и неправдами попадает к получателю.

СБУ пытается перехватить в порту Одессы контейнер с контрабандными сигаретами, - журналист Плинский 01

Автор: 

контрабанда (2410) СБУ (19983) сигареты (867) таможня (1962) Плинский Евгений (39)


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Топ комментарии
+4
Заодно проверьте этот контейнер на предмет наличия внутри Саакашвили.
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21.10.2021 17:55
+3
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21.10.2021 19:05
+2
Идет охота на волков, идет охота
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21.10.2021 17:59
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Як це все вже набридло накуй! Коли вже це СБУ ліквідують!
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21.10.2021 17:52 Ответить
Курить народ конробанду,
матюками чехвостить владу,
Шмигаля мішає з лайном,
Вову Гройсмана не забуває.
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21.10.2021 18:00 Ответить
Якщо влада не може контролювати спецслужбу, її потрібно ліквідувати.
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21.10.2021 18:26 Ответить
Ліквідувати треба Офіс Президента. Натомість зробити тільки Приймальну Президента з двома секретарками і все
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21.10.2021 18:42 Ответить
вы все проспали - уже ликвидировали - название СБУ это прикрытие
- сейчас это мальчики-проституты по вызову, для обслуги и крышевания богатых дяденек и начальников
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21.10.2021 18:07 Ответить
Заодно проверьте этот контейнер на предмет наличия внутри Саакашвили.
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21.10.2021 17:55 Ответить
да и Чауса уже, че там )
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21.10.2021 18:11 Ответить
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21.10.2021 19:05 Ответить
Идет охота на волков, идет охота
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21.10.2021 17:59 Ответить
А кто керуют СБУ ? Правильно - офшорный Бакланов
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21.10.2021 18:15 Ответить
Сигарети загрожують нашій Державі. Не пахане поле для СБУ ...
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21.10.2021 18:20 Ответить
Колись СБУ кришувало нігерійський герич, а зараз сигарети, мельчають кровосіси
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21.10.2021 18:23 Ответить
видать курить сильно хочется...
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21.10.2021 18:35 Ответить
Аконтейнер на 40 ногах швидко тікає.
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21.10.2021 21:19 Ответить
 
 