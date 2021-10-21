"Слуги народа" не обсуждали вопрос запрета посещения телеэфиров, каждый имеет право выбора, - Кравчук
Фракция "Слуга народа" на заседаниях не обсуждала вопрос запрета посещения телеэфиров ее депутатами.
Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.
"Каждый человек имеет право выбора - идти на эфир, который он считает не просто несбалансированным, а партийным телевидением, или нет", - отметила она.
Кравчук рассказала, что она продолжает посещать телеэфиры, хоть и реже, чем раньше.
"Когда можно нормально дискутировать, донести свою позицию, а не весь эфир доказывать, что ты - не верблюд, тогда хожу, даю комментарии. Кстати, у меня сейчас должно быть включение на том же Общественном", - подчеркнула нардеп.
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+14 Volodymyr Volodymyr #490180
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+12 Сергей Трофимов #428890
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+7 Колыван Спикер
показать весь комментарий21.10.2021 17:56 Ссылка
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- зеленые овцы должны слушаться приказов ЗеЕрмака и его офиса.. - и выполнять эти приказы бегом, без обсуждений..
Впрочем упоротые избиратели вас и Зеленского ещё существуют. Но их всё меньше остаётся и меньше. Скоро начнётся их массовый отлов с посадкой в клетку, и их, ЗЕлёных, в Красную книгу Украины впишут.
Ушлёпиха? Ушлепиха? Ушлепуха?
Как говорит из *****, пардон, типа лидер
тому і росте, і служить, і приЗЕдячить однаково
В партии, в которой перднуть не могут без одобрения из ОП ЗЕ, каждый сам выбирает на какие эфиры ему ходить и что говорить.
чем больше оправданий - тем больше сомнений в правдивости ваших слов... идиёты
За отличное от хазяйского мнение?