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"Слуги народа" не обсуждали вопрос запрета посещения телеэфиров, каждый имеет право выбора, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" на заседаниях не обсуждала вопрос запрета посещения телеэфиров ее депутатами.

Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Каждый человек имеет право выбора - идти на эфир, который он считает не просто несбалансированным, а партийным телевидением, или нет", - отметила она.

Кравчук рассказала, что она продолжает посещать телеэфиры, хоть и реже, чем раньше.

"Когда можно нормально дискутировать, донести свою позицию, а не весь эфир доказывать, что ты - не верблюд, тогда хожу, даю комментарии. Кстати, у меня сейчас должно быть включение на том же Общественном", - подчеркнула нардеп.

Также читайте: Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, - "слуга народа" Кравчук

Автор: 

телевидение (900) Слуга народа (2633) Кравчук Евгения (368)


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Топ комментарии
+14
понятное дело что не обсуждали - кто же им позволит что то там обсуждать?
- зеленые овцы должны слушаться приказов ЗеЕрмака и его офиса.. - и выполнять эти приказы бегом, без обсуждений..
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21.10.2021 18:00
+12
А чего тут обсуждать? Дерьмак скомандовал - слуги исполняют.
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21.10.2021 17:58
+7
Обсуждали?! Вы твари рабы и ничтожества! За бабло все продали...Вам е Потураев сказал что вы Черви!
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21.10.2021 17:56
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"АвидАкАжите". Когось вони мені нагадують.
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21.10.2021 17:55 Ответить
Обсуждали?! Вы твари рабы и ничтожества! За бабло все продали...Вам е Потураев сказал что вы Черви!
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21.10.2021 17:56 Ответить
это повторение от бубочки каким я ветром к критике и запретам и темникам на телеканалы --это какой то хайп... ага поверим в очередной раз ....СЛУГИ...вы даже в туалет без разерешения Вовы не можете пойти и сделать это лии что то по своей хотелке....
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21.10.2021 18:11 Ответить
А чего тут обсуждать? Дерьмак скомандовал - слуги исполняют.
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21.10.2021 17:58 Ответить
понятное дело что не обсуждали - кто же им позволит что то там обсуждать?
- зеленые овцы должны слушаться приказов ЗеЕрмака и его офиса.. - и выполнять эти приказы бегом, без обсуждений..
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21.10.2021 18:00 Ответить
Так депутаты ходят на телеэфиры .
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21.10.2021 18:01 Ответить
Да кто тебе поверит, ЗЕлёный ушлёпок?
Впрочем упоротые избиратели вас и Зеленского ещё существуют. Но их всё меньше остаётся и меньше. Скоро начнётся их массовый отлов с посадкой в клетку, и их, ЗЕлёных, в Красную книгу Украины впишут.
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21.10.2021 18:05 Ответить
Мдє, вочевидь, ти вже дуже старий зольдат: Євгенія Кравчук - жінка, а не ушльопок чоловічого роду
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21.10.2021 18:14 Ответить
Ушлёпок женского рода?
Ушлёпиха? Ушлепиха? Ушлепуха?
Как говорит из *****, пардон, типа лидер
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21.10.2021 18:34 Ответить
Пардонче за опечатку не из а ИХ.
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21.10.2021 18:36 Ответить
А до чого тут "слуги"? Єрмак з Татаровим самі вирішують, куди кому з тих "слуг" іти...
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21.10.2021 18:12 Ответить
Ну да. Просто все "слуги" стали телевизора бояться . Просто как очередной зе-баран появится в эфире, сразу рейтинг Зеленого тю-тю
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21.10.2021 18:13 Ответить
А коля-котлєта каже, що рейтинг пріпіздєнта росте, як на дріжджах
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21.10.2021 18:16 Ответить
у цих істот і дріжджі, і слуги, і приЗЕдент - все з лайна.
тому і росте, і служить, і приЗЕдячить однаково
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21.10.2021 19:15 Ответить
Верим!
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21.10.2021 18:14 Ответить
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21.10.2021 18:15 Ответить
ноги тяжелые, отрубить нужно. За одно после окончания каденции не убежит
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21.10.2021 18:17 Ответить
По поводу запретов. Приглашаете в эфире слугу народа и смотрим как они придут. Хочу фотографа послушать или еще какого-нибудь поднявшегося на социальном лифте.
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21.10.2021 18:16 Ответить
Конечно верим.
В партии, в которой перднуть не могут без одобрения из ОП ЗЕ, каждый сам выбирает на какие эфиры ему ходить и что говорить.
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21.10.2021 18:18 Ответить
Всі мають таке право , окрім зебільних депутатів.
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21.10.2021 18:19 Ответить
как вы задолбали...
чем больше оправданий - тем больше сомнений в правдивости ваших слов... идиёты
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21.10.2021 18:21 Ответить
Це не може довго продовжуватись. ЗекаМанде приходить кінець. Як і Ослу.
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21.10.2021 18:41 Ответить
(аминь)
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21.10.2021 18:50 Ответить
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21.10.2021 18:26 Ответить
да,право имеют,но кто им разрешит...
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21.10.2021 18:33 Ответить
Ага, помним мы депутата Полякова, тот много обсуждал. Поэтому отправили его в ад, чтобы не звиздел больше. А другим зебилам была наука не обсуждать приказы главклоуна
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21.10.2021 18:33 Ответить
а єто не вы, буквально пару дней тому, какую-то овцу из фракции исключали?
За отличное от хазяйского мнение?
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21.10.2021 18:42 Ответить
А я їм вірю що не обговорювали. Ще чого не вистачало. Вказівка надійшла від САМОГО і кнопки виконують.
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21.10.2021 18:43 Ответить
і я вірю. А те, що недоговрила - можна списати на дівочу забудькуватість!, ну не пам'ятає, кому і як
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21.10.2021 19:48 Ответить
если зеленые открывают рот - значит уже в чем то зашквар и теперь будут врать отмазываясь
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21.10.2021 18:47 Ответить
это также правда, как на стрелке в Черновцах,"зе слуги" обсуждали "офшорный - вагнергейт" преза и не обсуждали (продавливали) снятие Разумкова...
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21.10.2021 19:33 Ответить
так питання-проблема в тому, що це Подоляк з офісу вами командує, і такі питання в вашій фракції взагалі не обговорюються!
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21.10.2021 19:46 Ответить
Буймістр вже скористалася своїм правом вибору, нажавши при голосуванні іншу кнопку. Гидко слухати цей "жалкій лєпєт оправдання".
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22.10.2021 06:43 Ответить
 
 