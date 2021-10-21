"Слуги народа" не обсуждали вопрос запрета посещения телеэфиров, каждый имеет право выбора, - Кравчук

Фракция "Слуга народа" на заседаниях не обсуждала вопрос запрета посещения телеэфиров ее депутатами.

Об этом в комментарии корреспонденту Цензор.НЕТ сказала заместитель главы фракции "Слуга народа" Евгения Кравчук.

"Каждый человек имеет право выбора - идти на эфир, который он считает не просто несбалансированным, а партийным телевидением, или нет", - отметила она.

Кравчук рассказала, что она продолжает посещать телеэфиры, хоть и реже, чем раньше.

"Когда можно нормально дискутировать, донести свою позицию, а не весь эфир доказывать, что ты - не верблюд, тогда хожу, даю комментарии. Кстати, у меня сейчас должно быть включение на том же Общественном", - подчеркнула нардеп.

Также читайте: Рада в четверг может отправить в отставку главу Минприроды Абрамовского, - "слуга народа" Кравчук