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Сергей Лещенко - Шустеру: Имею право на реплику, прошу пригласить меня в эфир

Сергей Лещенко - Шустеру: Имею право на реплику, прошу пригласить меня в эфир

Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко просит телеведущего Савика Шустера пригласить его в эфир своей программы.

Об этом Лещенко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.

Лещенко утверждает, что его имя вчера весь вечер упоминали в эфире телеканала "Украина 24".

Это теперь дает мне законное право на реплику. Так что обращаюсь к ведущему программы "Свобода слова" Савика Шустера пригласить меня для участия в эфире в эту пятницу для соблюдения баланса мнений и непредубежденности", - написал Лещенко.

Он подчеркнул, что имеет юридически гарантированное право на ответ.

"Отказ сочту полным пренебрежением базовых стандартов журналистики", - подытожил он.

Также читайте: Лещенко обвинил программу "Зворотний відлік" в ангажированности: Не пригласили ни "слуг народа", ни представителей власти

Автор: 

Лещенко Сергей (697) шоу Шустера (315) Шустер Савик (681)


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Топ комментарии
+29
Безудержное холуйство оральной медиашлюхи Лещенко, теперь называется - соблюдением баланса мнений.
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21.10.2021 18:54
+26
Імею право на реплику -

.
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21.10.2021 18:59
+14
наглядової ради Укрзалізниці ))в вашому реченні- зайві слова .
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21.10.2021 19:02
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Щоб ти там влаштував срач? Іди лісом
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21.10.2021 18:52 Ответить
я тоже хочу иметь право на реплику и... крепкую оплеуху для всех ЗЕ-льоных на собачьих боях Савки
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21.10.2021 20:42 Ответить
Безудержное холуйство оральной медиашлюхи Лещенко, теперь называется - соблюдением баланса мнений.
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21.10.2021 18:54 Ответить
чего он вылез. кругом его стало багато.
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21.10.2021 18:55 Ответить
Сірожа, твоє "право" на репліку для багатьох глядачів є тортурами, тому всунь свої репліки в анус.
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21.10.2021 18:56 Ответить
А текст реплики уже получил от хозяина?...
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21.10.2021 18:56 Ответить
Сирожа! Ви вже не журналіст, а член наглядової ради Укрзалізниці!
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21.10.2021 18:57 Ответить
наглядової ради Укрзалізниці ))в вашому реченні- зайві слова .
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21.10.2021 19:02 Ответить
Член? Краще було б роздовбаний анус?
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21.10.2021 19:05 Ответить
Імею право на реплику -

.
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21.10.2021 18:59 Ответить
Ну от мы и знакомы с его мнением. Спасибо ему. Пусть идёт...
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21.10.2021 19:11 Ответить
Млин. надо шоб тебя за клевету в суд пригласили... Там народные депутаты были? Были! А они не представители власти? Они от оппозиции? Какой такой оппозиции? Закон о оппозиции есть? Нету! Значит с точки зрения Закона и оппозиции нету, а ты брехло и клеветник!
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21.10.2021 19:00 Ответить
На панель его пригласите там тоже деньги платят
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21.10.2021 19:03 Ответить
Сирйожа ты кто такой? Давай досвидания.
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21.10.2021 19:04 Ответить
как гадюшник замотушився
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21.10.2021 19:06 Ответить
На ходу переобувающийсЯ кончений 3.14дор.Чмо.
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21.10.2021 19:10 Ответить
Сирожа виртуозно и с самозабвенно исполнит минет всей ОПе в прямом эфире... даже Мандель обзавидуется надо только детей от экранов убрать ...
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21.10.2021 19:11 Ответить
И звук убрать, чтобы похотливое плямканье "реплик" Серлеща дети не услышали.
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21.10.2021 19:15 Ответить
- бывший член Набсовета "Укрзализныци",
- экс-нардеп
- бывший журналист
- бывший борец с корупцией
Сергей Лещенко

Право не реплики у него тоже уже было. И Серлещ его просрал.
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21.10.2021 19:13 Ответить
Сірожа, таким темпом язик стреться.... роби трохи паузи у вилизуванні Зе 😃
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21.10.2021 19:34 Ответить
два лаптя пара. Нехай розбираються один з одним. Можуть навіть висратися один на одного, - як це було, я потім подивлюся в передачі "Час Ч"
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21.10.2021 19:38 Ответить
Лещ отрабатывает зарплату, хочет назад в наб совет на 300 штук зарплаты
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21.10.2021 19:52 Ответить
Призабута всіма бородата вульва дала про себе знати.))
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21.10.2021 19:56 Ответить
какая мерзкая рожа....
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21.10.2021 20:43 Ответить
Ну вот теперь мы и посмотрим, что значит "свобода слова" в понимании Саввы Шустрого!
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21.10.2021 20:46 Ответить
Убогий (чи навпаки)для українців ти ,продажна шлюха і твоє перше місце в альфатері за брехню,за лобізм злодіїв (може й нари з конфіскацією,що б іншим не хотілось-розвелось вас аферистів і пройдисвітів) ііііііііііі ще продовжує лизати-і йому-студію:нонсенс!
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21.10.2021 21:02 Ответить
На фото такі однакові, можливо не тільки на фото
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21.10.2021 21:33 Ответить
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21.10.2021 22:10 Ответить
никто Лещенка не пригласит
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22.10.2021 02:55 Ответить
"Корабєльний"сосьон,змовкни тварина-противно!
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22.10.2021 06:02 Ответить
Мені в цьому незрозуміло одне. Якщо серлеща обісрали на каналі "Україна 24", чому він не хоче на ньому ж у "жорсткій полеміці" довести свою правоту? Чому саме у Савіка? Може тому, що у Савіка вже підготована стовідсоткова підтримка аудиторії?
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22.10.2021 06:34 Ответить
 
 