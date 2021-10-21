Сергей Лещенко - Шустеру: Имею право на реплику, прошу пригласить меня в эфир
Бывший член Набсовета "Укрзализныци", экс-нардеп Сергей Лещенко просит телеведущего Савика Шустера пригласить его в эфир своей программы.
Об этом Лещенко написал в Фейсбуке, сообщает Цензор.НЕТ.
Лещенко утверждает, что его имя вчера весь вечер упоминали в эфире телеканала "Украина 24".
Это теперь дает мне законное право на реплику. Так что обращаюсь к ведущему программы "Свобода слова" Савика Шустера пригласить меня для участия в эфире в эту пятницу для соблюдения баланса мнений и непредубежденности", - написал Лещенко.
Он подчеркнул, что имеет юридически гарантированное право на ответ.
"Отказ сочту полным пренебрежением базовых стандартов журналистики", - подытожил он.
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- экс-нардеп
- бывший журналист
- бывший борец с корупцией
Сергей Лещенко
Право не реплики у него тоже уже было. И Серлещ его просрал.