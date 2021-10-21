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Новости Борьба с коррупцией
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Антикоррупционный суд отказал САП в применении гражданской конфискации к нардепу Волынцу

Антикоррупционный суд отказал САП в применении гражданской конфискации к нардепу Волынцу

Коллегия судей Высшего антикорупционного суда Украины в четверг отказала в удовлетворении иска прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении гражданской конфискации имущества народного депутата из фракции "Батькивщина" Михаила Волынца.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.

"21 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении гражданского иска прокурора САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взысканию ее в доход государства", - говорится в сообщении.

В нем не уточняется имя нардепа, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Михаиле Волынце.

"Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет объявлено 1 ноября 2021 года", - отмечают в САП.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нардеп от "Батькивщины" Волынец не указал в декларации, откуда деньги на приобретение элитного жилья в Киеве, - СМИ. ФОТО

Там уточняют, что ранее прокурорами ведомства при содействии сотрудников Государственного бюро расследований и с учетом сообщенной в СМИ информации был сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве не предоставив сведений о том, откуда у него взялось около 3 млн гривень, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.

"В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскано в доход государства", - подчеркивают в САП.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Подан иск о гражданской конфискации у нардепа необоснованных активов стоимостью более 7 млн грн, - САП

Автор: 

Волынец Михаил (158) депутат (3320) юстиция (758) САП (2077) Антикоррупционный суд (1218)


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Топ комментарии
+6
Волинець це той чесний і бідний захисник шахтарів? Тут про нього гарно писали.
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21.10.2021 19:34
+4
Парятся в одной бане и смеются с нас лохов.
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21.10.2021 19:37
+3
Наколядовал или мама бизнес-вумен подарила. Не трогайте мальчика !!!
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21.10.2021 19:33
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Наколядовал или мама бизнес-вумен подарила. Не трогайте мальчика !!!
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21.10.2021 19:33 Ответить
Профсоюзные взносы помогли, осталось чутка.
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21.10.2021 19:35 Ответить
Всё непосильным "трудом".
Или вы думаете, что глава профсоюзов задницы олигархам за бесплатно вылизывает?
И вот ксени Руф вовремя про взносы сказала.
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21.10.2021 19:55 Ответить
Из всех этих уродов членские взносы только Кива сдаёт.
Причём прямо в Верховной Раде.
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21.10.2021 23:50 Ответить
Радетель за шахтёрские интересы. Разьденьте гниду.
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21.10.2021 19:34 Ответить
так самый главный шахтер и подогрел бедного
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21.10.2021 19:45 Ответить
Волинець це той чесний і бідний захисник шахтарів? Тут про нього гарно писали.
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21.10.2021 19:34 Ответить
То посада , на яку самі шахтарі обирають й ніхто їх не змушує сплачувати внески й вступати в незалежну провспілку .

Типове постсофкоїдне уявлення , що людина яку обирають 500 тисяч працівників повинен мати меньші статки ніж якись начальник зміни .

За три копійки можно захищати виключно трьохкопійочні права й здовувати двукопійочні преференції
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21.10.2021 21:22 Ответить
Волинець і є чесний шахтар, багато років працював на шахті і заслужив на квартиру в Києві. А ось такі, як деякі інші депутати та журнашлюхи мають по кілька квартир -- з чого? Він все життя працює в шахтарській галузі, а деякі жуліки від політики за два роки нахапали біля корита.
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22.10.2021 09:37 Ответить
Нет там не чесних не бiдних.
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21.10.2021 19:36 Ответить
Один козак Гаврилюк після прольота таксувати пішов, а решта....
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21.10.2021 19:59 Ответить
Парятся в одной бане и смеются с нас лохов.
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21.10.2021 19:37 Ответить
вот кто еще кроме прокуроров САП не знает откуда у нардепа деньги..Вы б еще у судейских спрашивать стали..
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21.10.2021 19:39 Ответить
Разницу покрыл г-н Ахметов !
Всё очень просто....
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21.10.2021 19:56 Ответить
Розумово Ахмєтов !
Вважаючи на те , що "Батьківщина" й її лідерка мабуть єдині політичні сили , які дійсно наступали на хвіст майже усім олігархам й наносили їм реальні збитки .
Нагадайте , дядечку, хто був до "Мітала" володарєм "Кріворіжсталі" , хто відібрав трубу й Фірташки , хто відібрав чорноморьский шельф у Бойка з Ахметовим ?!
То не вже ж Фофка з Кріворіжжя , чи Пєтя з Віниці ?!
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21.10.2021 21:28 Ответить
Журналісту Лещенку так "подруга" купила елітну квартиру в центрі Києва...
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22.10.2021 09:41 Ответить
І в чому проблема? Презумпція невинуватості це базовий принцип правосуддя. Якщо довів, що гроші легальні і все зроблено законно, то проблем у Волинця немає. А от у ботів проблеми є - дуже важко обмазати пропагандонським гівном невинну людину. Бо при усій корумпованості судової системи України довіри до ней все одно набагато більше, ніж якійсь ботській пустопопрожній брехні
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21.10.2021 20:06 Ответить
Есть еще родители и родственники, которые могли откладывать деньги, при чем очень продолжительное время. Что блдь за бред. Как суд может доказать, что он и его родители, не могли отложить такую сумму из официальных источников прибыли???? Меня больше беспокоит тот факт, что скоро начнут кошмарить обычных среднестатистических украинцев при покупке недвижимости или автомобиля. Шатать олигархов очко жим-жим.
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21.10.2021 20:20 Ответить
Я йще нагадаю , що той Волинець з 2006 року був більше 10 років депутатом . Й йще 20 років очолює незалежну шахтарську провспілку . Посада вибірна , але не на волонтерських засадах , а за конкретну зарплатню , яка в принципі не може бути меньшою , ніж зарплатня у якогось середнього начальника в галузі . Й якщо його вже разів 5-7 за ці роки переобирали шахтарі як свого представника, мабуть вони не бачать нікого іншого й впевненні , що Волинець добре захища їх права .
Може 3 млн. гривень для Юрченка , або козака Гаврилюка це не під"йомна сума як до всього однієї каденції в Раді . А якщо той же Сергій Соболєв У ВР усі 30 років , то чьому він не мав можливості чесно заробити за ці тридцять років те ж саме , що "нові обличчя" за 2-3 роки корупцією ?!
У депутатів офійна у усіма визнанна зарплатня в місяць не меньше 50 тисяч . Й скільки там набегає за 20 років чимного допутатства ?!
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21.10.2021 21:14 Ответить
Тепер будуть кошмарити усіх українців, чиї родичі на заробітках в ЄС -- "а за які гроші збудував двоповерховий дім, а звідкіля гроші на автомобіль ...?"
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22.10.2021 09:47 Ответить
 
 