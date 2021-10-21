Антикоррупционный суд отказал САП в применении гражданской конфискации к нардепу Волынцу
Коллегия судей Высшего антикорупционного суда Украины в четверг отказала в удовлетворении иска прокурора Специализированной антикоррупционной прокуратуры о применении гражданской конфискации имущества народного депутата из фракции "Батькивщина" Михаила Волынца.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу САП.
"21 октября 2021 года Высший антикоррупционный суд отказал в удовлетворении гражданского иска прокурора САП о признании необоснованным активом квартиры стоимостью более 7 млн грн, принадлежащей народному депутату Украины, и взысканию ее в доход государства", - говорится в сообщении.
В нем не уточняется имя нардепа, однако источники агентства "Интерфакс-Украина" в правоохранительных органах сообщили, что речь идет о Михаиле Волынце.
"Вопрос об обжаловании будет решен после ознакомления с полным текстом решения суда, которое будет объявлено 1 ноября 2021 года", - отмечают в САП.
Там уточняют, что ранее прокурорами ведомства при содействии сотрудников Государственного бюро расследований и с учетом сообщенной в СМИ информации был сделан вывод, что народный депутат Украины 9 созыва в 2020 году приобрел трехкомнатную квартиру в Киеве не предоставив сведений о том, откуда у него взялось около 3 млн гривень, которых не хватало для такой покупки, учитывая размер законных доходов депутата.
"В случае доказательства прокурором такой разницы ответчик в состязательном процессе в порядке гражданского судопроизводства должен доказать законность происхождения средств, использованных для приобретения квартиры, иначе она может быть взыскано в доход государства", - подчеркивают в САП.
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Или вы думаете, что глава профсоюзов задницы олигархам за бесплатно вылизывает?
И вот ксени Руф вовремя про взносы сказала.
Причём прямо в Верховной Раде.
Типове постсофкоїдне уявлення , що людина яку обирають 500 тисяч працівників повинен мати меньші статки ніж якись начальник зміни .
За три копійки можно захищати виключно трьохкопійочні права й здовувати двукопійочні преференції
Всё очень просто....
Вважаючи на те , що "Батьківщина" й її лідерка мабуть єдині політичні сили , які дійсно наступали на хвіст майже усім олігархам й наносили їм реальні збитки .
Нагадайте , дядечку, хто був до "Мітала" володарєм "Кріворіжсталі" , хто відібрав трубу й Фірташки , хто відібрав чорноморьский шельф у Бойка з Ахметовим ?!
То не вже ж Фофка з Кріворіжжя , чи Пєтя з Віниці ?!
Може 3 млн. гривень для Юрченка , або козака Гаврилюка це не під"йомна сума як до всього однієї каденції в Раді . А якщо той же Сергій Соболєв У ВР усі 30 років , то чьому він не мав можливості чесно заробити за ці тридцять років те ж саме , що "нові обличчя" за 2-3 роки корупцією ?!
У депутатів офійна у усіма визнанна зарплатня в місяць не меньше 50 тисяч . Й скільки там набегає за 20 років чимного допутатства ?!