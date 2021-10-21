Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий
Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в проведении политики "газового шантажа".
Об этом он заявил в преддверии встречи лидеров стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Самой важной проблемой на сегодняшнем саммите станет резкий рост цен на энергию. Рост цен может значительно снизить экономический рост в Европе, это несет серьезную угрозу, как для людей, так и для предприятий. Мы указываем на две основные причины - во-первых, это проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод "Северный поток 2", из-за чего Европа становится более зависимой от России, во-вторых, проблемой являются спекуляции квотами на выбросы СО2", - сказал Моравецкий.
Рост мировых цен на энергоносители и соответствующая помощь европейскому бизнесу и гражданам, а также ситуация с пандемией COVID-19 фигурируют в числе главных тем повестки дня саммита ЕС, который проходит в четверг и в пятницу в Брюсселе.
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ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
И интересы друга Владимира.
Немцы то какое отношение к подорожанию имеют?
Основные выгодоприобретатели - те кто цену на хабе устанавливают. Это Голландия, Англия и США. Правда пришлось дать России заработать.
Поэтому не стоит осуждать Германию, тем более восточным странам Евросоюза.
Товарищам полякам не стоит забывать кем они были, пока туда не перебрались фирмы из Германии в поисках дешёвой рабочей силы.
Как вы пишите, стоило создать союз богатых и бедных стран и от этого строить отношения.
В настоящий момент мне нравится политика Скандинавских стран. Их не слышно, не видно и живут припиваючи не вмешиваясь в дрязги ЕС.
Кстати в Китае сейчас тоже напряг с газом и углём для электростанций.
Всё что строилось на спекуляциях теперь рушится как карточный домик. Весь мир ждёт кризис и инфляция похлеще 2009г
Норвегия, США и Катар могуть полностью обеспечить Европу газом. Пусть Пуйло продает его своим братьям в Китай и КНДР.
І ведуть своєю політикою світ до прірви.