Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в проведении политики "газового шантажа".

Об этом он заявил в преддверии встречи лидеров стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самой важной проблемой на сегодняшнем саммите станет резкий рост цен на энергию. Рост цен может значительно снизить экономический рост в Европе, это несет серьезную угрозу, как для людей, так и для предприятий. Мы указываем на две основные причины - во-первых, это проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод "Северный поток 2", из-за чего Европа становится более зависимой от России, во-вторых, проблемой являются спекуляции квотами на выбросы СО2", - сказал Моравецкий.

Рост мировых цен на энергоносители и соответствующая помощь европейскому бизнесу и гражданам, а также ситуация с пандемией COVID-19 фигурируют в числе главных тем повестки дня саммита ЕС, который проходит в четверг и в пятницу в Брюсселе.

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