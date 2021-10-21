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Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий

Цены на газ в Европе растут из-за шантажа со стороны РФ, - премьер Польши Моравецкий

Глава правительства Польши Матеуш Моравецкий обвинил Россию в проведении политики "газового шантажа".

Об этом он заявил в преддверии встречи лидеров стран ЕС, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Самой важной проблемой на сегодняшнем саммите станет резкий рост цен на энергию. Рост цен может значительно снизить экономический рост в Европе, это несет серьезную угрозу, как для людей, так и для предприятий. Мы указываем на две основные причины - во-первых, это проводимая Россией политика экономического и газового шантажа, которая позволила ей быстрее построить газопровод "Северный поток 2", из-за чего Европа становится более зависимой от России, во-вторых, проблемой являются спекуляции квотами на выбросы СО2", - сказал Моравецкий.

Рост мировых цен на энергоносители и соответствующая помощь европейскому бизнесу и гражданам, а также ситуация с пандемией COVID-19 фигурируют в числе главных тем повестки дня саммита ЕС, который проходит в четверг и в пятницу в Брюсселе.

Также читайте: Шмыгаль об объявлении рядом регионов чрезвычайной ситуации из-за поставок газа: Решение сугубо техническое, что позволило "Нафтогазу" быстро заключить договоры

Автор: 

Газ (10236) Польша (8497) россия (96038) Моравецкий Матеуш (287)


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Топ комментарии
+23
О майн гот!
ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
И интересы друга Владимира.
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21.10.2021 19:58
+9
И скромное трудоустройство пожилой фрау в газпроме.
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21.10.2021 20:03
+6
А шантаж стал возможен благодаря политике фрау Меркель Скоро всплывет - королевой бензоколонки
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21.10.2021 20:04
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Вообще-то РФ виновато постольку поскольку. Виноваты в первую очередь руководство ФРГ.
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21.10.2021 19:58 Ответить
Поясни європі,пан поляк,що вони му --ки.
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21.10.2021 19:58 Ответить
а как ты догадался?...
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21.10.2021 19:58 Ответить
О майн гот!
ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
И интересы друга Владимира.
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21.10.2021 19:58 Ответить
И скромное трудоустройство пожилой фрау в газпроме.
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21.10.2021 20:03 Ответить
Вона не буде працювати, в неї пенсія від уйлогазпрому.
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21.10.2021 20:15 Ответить
Шустрая бабця)
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21.10.2021 21:13 Ответить
ЭТО ПРОСТО БУНДЕСИНТЕРЕСЫ
Немцы то какое отношение к подорожанию имеют?
Основные выгодоприобретатели - те кто цену на хабе устанавливают. Это Голландия, Англия и США. Правда пришлось дать России заработать.
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21.10.2021 20:15 Ответить
Ни какого не имеют. Ну просто до невыносимости ни какого.
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21.10.2021 20:20 Ответить
Так не мають, що аж їсти не можуть )))
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22.10.2021 00:53 Ответить
Оно то понятно. Ну а где же "солидарность" стран ЕС и НАТО. А получается что ее не было, нет и не будет. Тут каждый за себя...
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21.10.2021 20:01 Ответить
Солидарность когда из общака деньги распределяют. Особенно в шоколаде те кто больше тратит чем вносит.
Поэтому не стоит осуждать Германию, тем более восточным странам Евросоюза.
Товарищам полякам не стоит забывать кем они были, пока туда не перебрались фирмы из Германии в поисках дешёвой рабочей силы.
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21.10.2021 20:42 Ответить
Тогда простой вопрос.. а на кой оно Германии( Франции) если они кормят ЕС.. Тогда вперед по пути Великобритании. ( или создать другой союз Германия- Франция - Бенелюкс.. к примеру). Но нет.. а значит Германии и Франции это нужно не менее Польши, Чехии, Румынии и т.д. Тем более что европолитики из Германии все чаще говорят об включении Зап. Балкан в ЕС.. а там кто ( Босния, Сербия, Албания, Черногория, Македония, Коссово - экономические " гиганты" ...) Значит не все так однозначно.
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21.10.2021 20:59 Ответить
В принципе я тоже против выхода. Но когда дойная корова даёт меньше молока чем поедает сена, то зачем такая корова.
Как вы пишите, стоило создать союз богатых и бедных стран и от этого строить отношения.

В настоящий момент мне нравится политика Скандинавских стран. Их не слышно, не видно и живут припиваючи не вмешиваясь в дрязги ЕС.
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21.10.2021 21:18 Ответить
Дания ( ну если ее отнести к скандинавам) Швеция и Финляндия члены ЕС.. Одна Норвегия особняком ( видимо из за наличия запасов газа в море).
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21.10.2021 21:23 Ответить
А шантаж стал возможен благодаря политике фрау Меркель Скоро всплывет - королевой бензоколонки
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21.10.2021 20:04 Ответить
Все просто, не покупайте газ и цены не будут расти
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21.10.2021 20:10 Ответить
жаль... что сытая Европа все равно этому не верит... и ждет от рашки (*****) спасения...
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21.10.2021 20:10 Ответить
Так ***** поф на ці предяви
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21.10.2021 20:11 Ответить
такое чувство что Поляки и Прибалты единственные вменяемые страны в ЕС остались
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21.10.2021 20:15 Ответить
***** кинув євродятлів як коломойша через зелю хохлодебілів, в обох випадках любителі "халяви" своє отримали, але страждають й адекватні люди.
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21.10.2021 20:27 Ответить
ЕС заставляет Польшу закрыть крупнейшую угольную шахту. Будут платить по 500 тысяч евро штрафа в день пока не закроют.
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21.10.2021 20:21 Ответить
Ну вообще то по закону рынка цены растут тогда когда по этим ценам покупают. А когда перестают покупать---то рост цен останавливают. И обе стороны ждут. Если покупатель продолжает не покупать, снижают чуть. Если тогда нет покупки---то снижают до реальной. Но бывает и наоборот. Но реже это. Политикой не надо заниматься покупателю и производителю---это единственный выход из положения.
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21.10.2021 20:22 Ответить
Европка дождётся пока РФ и Германия снова распилят Польшу.
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21.10.2021 20:22 Ответить
Германія відпилює собі яйця, а Меркель скоро отримає посаду в газпромі чи роснєфті, приклади вже маємо.
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21.10.2021 20:30 Ответить
Какой шантаж? Закупите больше СПГ в США и Катаре, и решите все проблемы. Сами хотят высоких цен.
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21.10.2021 20:39 Ответить
Я наверное что-то пропустил, подскажите, а "глубокую озабоченность" ситуацией с ценой на газ, в ЕС уже выражали?
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21.10.2021 20:40 Ответить
Газпром выполняет все договоры до кубометра. Почему они должны прокачивать больше? Для биржевых спекулянтов?

Кстати в Китае сейчас тоже напряг с газом и углём для электростанций.
Всё что строилось на спекуляциях теперь рушится как карточный домик. Весь мир ждёт кризис и инфляция похлеще 2009г
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21.10.2021 20:55 Ответить
Поляк прав на все 100%. По этому страны ЕС должны немедленно ввести санкции и разорвать контракты с ***********.
Норвегия, США и Катар могуть полностью обеспечить Европу газом. Пусть Пуйло продает его своим братьям в Китай и КНДР.
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21.10.2021 21:22 Ответить
ЕС потребляет импортируемого газа 600 млрд кубов в год Норвегия добывает всего 100млрд. Россия 200. Остальные поставки это СПГ по бешеным ценам которого сейчас нигде не хватает. Странно Вы рассуждаете. Если разорвать контракты с ***********, то, что, цена упадёт? А если Пуйло продаст его своим братьям в Китай и КНДР, то что изменится, кроме маршрутов?
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21.10.2021 22:17 Ответить
Скрізь на верхівку вилізли (частково руцями "мудрих нароТів" - на виборчі посади) страшенно великі "професіонали", "диплЬОмати", "борці", "діячі" ...

І ведуть своєю політикою світ до прірви.
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22.10.2021 04:24 Ответить
Стара пісня про "головне".
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22.10.2021 07:34 Ответить
 
 