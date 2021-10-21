17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины с 22 октября. СПИСОК

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой страницу в Фейсбук первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

Расположение приборов:

г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")

📍 ул. Стрыйская, 35

📍 ул. Сыхивская, 16-А

г. Винница (4 прибора контроля "КАСКАД")

📍 ул. Келецкая, 30

📍 ул. Киевская, 65

📍 ул. Киевская, 126

📍 просп. Юности, 46

г. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")

📍 ул. Героев Труда, 2/48

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")

📍на 676 км + 102 автодороги Н-08

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Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")

📍на 468 км + 745 автодороги М-03

📍на 517 км + 233 автодороги М-03

📍на 622 км + 984 автодороги М-03

📍на 624 км + 043 автодороги М-03

📍на 15 км + 381 автодороги М-18

📍на 16 км + 622 автодороги М-18

📍на 19 км + 285 автодороги М-18

📍на 19 км + 426 автодороги М-18

📍на 1 км + 118 автодороги Р-46

Таким образом, с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

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