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Новости Силовики
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17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины с 22 октября. СПИСОК

17 новых комплексов автофиксации нарушений ПДД заработают на дорогах Украины с 22 октября. СПИСОК

С 22 октября на автомобильных дорогах Львова, Винницы, Харькова, а также Донецкой и Харьковской областей заработают 17 приборов фиксации правонарушений, которые будут контролировать соблюдение требований ПДД в автоматическом режиме.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой страницу в Фейсбук первого заместителя начальника Департамента патрульной полиции Украины Алексея Билошицкого.

Расположение приборов:
г. Львов (2 прибора контроля "КАСКАД")
📍 ул. Стрыйская, 35
📍 ул. Сыхивская, 16-А 

г. Винница (4 прибора контроля "КАСКАД")
📍 ул. Келецкая, 30
📍 ул. Киевская, 65 
📍 ул. Киевская, 126 
📍 просп. Юности, 46 

г. Харьков (1 прибор контроля "КАСКАД")
📍 ул. Героев Труда, 2/48 

Донецкая область (1 прибор контроля "КАСКАД")
📍на 676 км + 102 автодороги Н-08 

Также читайте: На дорогах Украины заработают еще 20 камер для фиксации нарушений ПДД

Харьковская область (9 приборов контроля "КАСКАД")
📍на 468 км + 745 автодороги М-03
📍на 517 км + 233 автодороги М-03
📍на 622 км + 984 автодороги М-03
📍на 624 км + 043 автодороги М-03
📍на 15 км + 381 автодороги М-18
📍на 16 км + 622 автодороги М-18 
📍на 19 км + 285 автодороги М-18
📍на 19 км + 426 автодороги М-18
📍на 1 км + 118 автодороги Р-46

Таким образом, с завтрашнего дня на дорогах Украины будет работать 218 комплексов автофиксации нарушений ПДД.

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Автор: 

ПДД (532) правоохранительные органы (2970) силовики (2799) Билошицкий Алексей (112)


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Какаяразніца? Злочинів "слуг урода" вони не фіксують.
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21.10.2021 20:12 Ответить
Моня Стырский чувствительность им подкрутил. Приучил на зеленое дерьмо не реагировать.
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21.10.2021 20:25 Ответить
Это все класс. Только вот фуры 80+ тонн как курсировали по Украине, так и курсируют. И ни какие комплексы, и не какие патрульные их в упор не замечают. Видимо тонкая настройка
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21.10.2021 20:23 Ответить
ЩОБ ЇМ ЦЕЙ КАСКАД ВСТАВИЛИ В АНАЛЬНИЙ ОТВІР !
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21.10.2021 20:52 Ответить
 
 