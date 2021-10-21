Вернувшись из-за границы, приложение "Вдома" теперь нужно ставить на 72 часа. Лица оно распознавать не будет
Украина обновила правила въезда для невакцинированных от коронавируса. Теперь им необходимо снова устанавливать приложение "Вдома". Оно не будет проводить контроль на основе геолокации и распознавания лиц.
Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.
"Приложение "Вдома изменит свой функционал - устанавливать его нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет. Соответствующие изменения приняло Правительство", - сказано в сообщении.
Глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что приложение разрабатывали в самые тяжелые времена, буквально за несколько дней. Теперь оно меняет функционал с учетом актуальной ситуации.
В течение 72 часов после установки приложения пользователю нужно будет сделать ПЦР-тест или тест на антиген.
"В приложение должен подтянуться отрицательный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу", - пояснили в Минцифры.
Если человек не сдаст тест, через 72 приложение деактивируется, а данные автоматически передадут в правоохранительные органы. Они будут избирательно проверять нахождение в месте самоизоляции.
Гражданам Украины, которые не хотят устанавливать приложение, придется пройти 14-дневную обсервацию. Иностранцам откажут во въезде на территорию Украины.
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И интернет оплатят?
А то шо то я не помню шоб я по каким то законам обязан был это иметь.
Я уже не говорю о том шо слежка за мной возможна только по решению суда.
Согласие, должно иметь документальное подтверждение, а это либо бумажка с личной подписью, либо электронный документ с цифровой подписью. Всякие там галочки, на сайтах/приложениях можно с легкостью оспорить в суде!
Вот стоит скажем у меня на телефоне та "Дія", а я говорю, что ее не ставил и никаких согласий, не давал! Скажу что это таможенник поставил без моего разрешения - типа во время досмотра отдавал телефон и документы... И как доказывать будете, что я дал согласие????
Шо за брєд?
Владельцы евро ковид паспортов взъезжают без ограничений. С одной прививкой и без прививки - 5 дней карантин , потом тест ( бесплатный) .
Место и время теста приходит в программе на телефон