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Новости Борьба с коронавирусом
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Вернувшись из-за границы, приложение "Вдома" теперь нужно ставить на 72 часа. Лица оно распознавать не будет

Вернувшись из-за границы, приложение

Украина обновила правила въезда для невакцинированных от коронавируса. Теперь им необходимо снова устанавливать приложение "Вдома". Оно не будет проводить контроль на основе геолокации и распознавания лиц.

Об этом сообщило Министерство цифровой трансформации, передает Цензор.НЕТ.

"Приложение "Вдома изменит свой функционал - устанавливать его нужно будет на 72 часа, до момента, пока человек сделает ПЦР-тест или тест на антиген. Необходимости проходить контроль на основе данных геолокации и распознавания лица больше не будет. Соответствующие изменения приняло Правительство", - сказано в сообщении.

Глава Минцифры Михаил Федоров подчеркнул, что приложение разрабатывали в самые тяжелые времена, буквально за несколько дней. Теперь оно меняет функционал с учетом актуальной ситуации.

В течение 72 часов после установки приложения пользователю нужно будет сделать ПЦР-тест или тест на антиген.

"В приложение должен подтянуться отрицательный результат. Тест обязательно должен быть сделан в лаборатории, верифицированной Минздравом. После этого приложение можно удалить. В случае положительного результата нужно позвонить своему семейному врачу", - пояснили в Минцифры.

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Если человек не сдаст тест, через 72 приложение деактивируется, а данные автоматически передадут в правоохранительные органы. Они будут избирательно проверять нахождение в месте самоизоляции.

Гражданам Украины, которые не хотят устанавливать приложение, придется пройти 14-дневную обсервацию. Иностранцам откажут во въезде на территорию Украины.

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Автор: 

карантин (16729) Федоров Михаил (508) диджитализация (222) Минцифры (317) COVID-19 (18608) обсервация (70)


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Топ комментарии
+11
А мне смартфон купят?
И интернет оплатят?
А то шо то я не помню шоб я по каким то законам обязан был это иметь.
Я уже не говорю о том шо слежка за мной возможна только по решению суда.
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21.10.2021 20:31
+5
І тільки для вакцинованих!

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21.10.2021 20:50
+4
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21.10.2021 20:34
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Мда, дожились.
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21.10.2021 20:30 Ответить
Скоро, шоб сходить посрать, будуть вимагати якесь "пріложеніє". )))
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21.10.2021 20:34 Ответить
Если конституционно не закрепят. По сути, если б не потребность, то можно игнорировать.
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21.10.2021 20:42 Ответить
І тільки для вакцинованих!

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21.10.2021 20:50 Ответить
А мне смартфон купят?
И интернет оплатят?
А то шо то я не помню шоб я по каким то законам обязан был это иметь.
Я уже не говорю о том шо слежка за мной возможна только по решению суда.
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21.10.2021 20:31 Ответить
Вы сами дадите разрешение, если установите прогу.
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21.10.2021 20:33 Ответить
Это весьма спорно!
Согласие, должно иметь документальное подтверждение, а это либо бумажка с личной подписью, либо электронный документ с цифровой подписью. Всякие там галочки, на сайтах/приложениях можно с легкостью оспорить в суде!
Вот стоит скажем у меня на телефоне та "Дія", а я говорю, что ее не ставил и никаких согласий, не давал! Скажу что это таможенник поставил без моего разрешения - типа во время досмотра отдавал телефон и документы... И как доказывать будете, что я дал согласие????
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21.10.2021 20:50 Ответить
Дело тут в том, что у вас нет гарантий, что приложении не будет сливать ваши данные и тайком мониторить геолокацию. Официально у нас нужно много всего. По сему будет тайком и негласно. Лично я, не поставлю не одно не другое приложение не за какие ковришки.
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21.10.2021 21:19 Ответить
та отож. задача контроллирующих - обеспечить идентификацию самостоятельно (по недискриминационным протоколам) . и проверку по своим базам. а что там у плебса, нокия 3210, святой грааль или ноутбук с модемом - не должно волновать никого. морды сканируются - вперед пилить )
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21.10.2021 20:41 Ответить
Наскільки відомо, без ковідного сертифікату за кордон не випускають.
Шо за брєд?
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21.10.2021 20:32 Ответить
Выпускают, с отсидкой 2ух недельной.
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21.10.2021 20:34 Ответить
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21.10.2021 20:42 Ответить
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21.10.2021 20:34 Ответить
Ну так, все спешат, всех стали палкой подганять.
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21.10.2021 20:43 Ответить
а не так уж были неправы, те кто видел во всем заговор... все сбывается
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21.10.2021 20:38 Ответить
В Словакии при въезде обязательна регистрация в программе КОВИД .

Владельцы евро ковид паспортов взъезжают без ограничений. С одной прививкой и без прививки - 5 дней карантин , потом тест ( бесплатный) .
Место и время теста приходит в программе на телефон
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21.10.2021 21:12 Ответить
Видаляєш це фуфло прямо на виході з аеропорту і все, а на автомобільнтх пунктах ніхто і не вимагає встановлювати
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21.10.2021 22:15 Ответить
Куди ж ви нещеплених ментів - перевіряти місцезнаходження. Не бережете їх зовсім.
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21.10.2021 23:20 Ответить
летом смотрел на косяки соотечественников, плотными рядами потянувшимися на вакцинацию... ради той вожделенной бумажки под названием "сертификат"))))))))))
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22.10.2021 03:15 Ответить
 
 