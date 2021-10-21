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Новости Коронавирус и карантин
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Постановление о допуске в Раду только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом будет голосоваться после принятия госбюджета, - Корниенко

Постановление о допуске в Раду только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом будет голосоваться после принятия госбюджета, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко сомневается, что завтра будет принято постановление №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам на презентации книги народного депутата "Слуги народа" Юлии Гришиной "Знания, которые меняют мир".

По словам первого вице-спикера, завтра парламент продолжит рассматривать правки к проекту бюджета на следующий год. "Поэтому нужно спросить у коллег из оппозиции (когда закончат рассматривать правки. - ред.). Они впервые за девять лет решили пойти таким путем. Это их право", - отметил Корниенко.

Он объяснил, если бы постановление было проголосовано на этой неделе, то на следующей пленарной уже бы действовало. Политик предположил, что постановление будет проголосовано в середине следующей пленарной недели - в среду-четверг.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада завтра рассмотрит постановление о допуске в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, - "слуга народа" Радуцкий

"Не смотря на это, мы уже со следующей недели запускаем пункты вакцинации (в ВР.-ред.)", - добавил первый вице-спикер.

Напоминаем, постановление №6154 предполагает допуск в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, а также открытие пункта вакцинации в помещении Рады.

Автор: 

ВР (29272) карантин (16729) Корниенко Александр (658) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
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21.10.2021 20:44
+6
Ви спікера бачили? Там доз вісім потрібно.
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21.10.2021 20:37
+5
потому что голосовать за бюджет будет некому -
самые больные на голову антивакцеры именно среди ЗЕ-льоных кретинов
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21.10.2021 20:37
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а чего после принятия госбюджета ))) а не уже вчера ??? )))
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21.10.2021 20:35 Ответить
потому что голосовать за бюджет будет некому -
самые больные на голову антивакцеры именно среди ЗЕ-льоных кретинов
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21.10.2021 20:37 Ответить
Стала, наче дика кішка,
Мов сказилась жінка свата, -
Не пуска його до ліжка
Без ковід-сертифіката.

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21.10.2021 21:04 Ответить
Ви спікера бачили? Там доз вісім потрібно.
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21.10.2021 20:37 Ответить
‎21.‎10.‎2021

Минагрополитики согласовало увеличение экспорта украинской пшеницы на 45%. Главы ассоциаций "Мукомолы Украины", Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) и "Укрхлебпром" отозвали свои подписи под меморандумом, считая потолок экспорта без разделения пшеницы на продовольственную и фуражную сильно завышенным ‎‎
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21.10.2021 20:57 Ответить
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21.10.2021 20:44 Ответить
и я не удивлюсь, если "рейтинг" завтра подарит Вове... корабля с матросами
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21.10.2021 20:47 Ответить
только что прочитала у Slezko
"А ще, мені подобаються слова Г Москаля:

вова,рейтинг не "уй,
язиком та відосиком
не піднімешь!
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21.10.2021 21:48 Ответить
Все для народу...
Кому пряник . а кому батіг
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21.10.2021 20:48 Ответить
Це ж зебільна фракція агітує українців не вакциновуватись..
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21.10.2021 20:49 Ответить
А найкумедніше, що смаме зелеге кодло вас і вакцинує.
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21.10.2021 20:52 Ответить
Вакцинують лікарі. Вакцини виготовляють західні чи китайчькі компанії. А гроші - платників податків. До чого тут зелене кодло?
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21.10.2021 21:13 Ответить
Та ні до чого. Якщо я скажу що планує цю кампанію вакцинації, закупає вакцину, барижить засобами індивідуального захисту закордон вигадує ідотські незаконі заборони, сподіваюся пам'ятаєте заборону гуляти у парках та на березі водоймів, кришує своїх котрі ці ж заборони порушують, все це робить зелене кодло, ви не дуже здивуєтесь?
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21.10.2021 23:29 Ответить
Планує кампанію вакцинації група фахівців-епідеміологів та імунологів, які іноді використовують зелені халати. Але, навряд чи це визначає їх політичні вподобаня. На диво, зелені спромоглися не лізти в самий процес. Я не пам'ятаю, як їх там називають, але це окрема структура в системі МОЗ, яка діє за своїми правилами, що визначені фахівцями, і на яку ані міністр, ані санврач безпосередньо не впливають. Я чую речників цієї служби, які самі є фахівцями з епідеміології і вважаю їх адекватними.
Закупівля вакцини відбувається за участю міжнародних організацій, які залучені до процесу контрактування і логістики. Не можу стверджувати, що з моменту прибуття до моменту використання не відбувається якихось порушень в самій Україні. І це є додатковим ризиком, вищим, порівняно із, наприклад, європейськими країнами. Але це стосується країни загалом, де і кількість смертельних ДТП в сотні разів вища, аніж в тій самй Європі. Водночас, процес вакционування, здебільшого, відділений від загальної системи медичних послуг. Вакцинацію проводять спеціалізовані бригади лікарів, які щоденно прибувають в пункти вакцинації з запасом вакцини на день. І займаються лише нею. Принаймні, це стосується МРНК і векторних вакцин. Коли в них закінчується денний запас, - збираються і їдуть геть. Самі бригади, вакцини, їх зберігання, виділення бригадам працює як окрема служба, де відбувається влсний контроль процедур. Про це свідчить наявність інформації про кілдькість і строк зберігання партій, які знешкоджуються після встановленого строку зберігання.
Тож, якщо хоч шось за цієї влади може заслуговувати на довіру, то це саме служба вакцинації, яка діє незалежно від системи охорони здоров'я і очолена фахівцями. Тому стерджувати, що зелені когось вакцинують можна лише з огляду на колір спецодягу.
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22.10.2021 14:36 Ответить
Зеленых лядей в Раду нельзя пускать без IQ теста, еще в 19 году то было понятно. Но зебилы, не зная о таком тесте дали зеленый свет зеленым зебилам.
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21.10.2021 21:03 Ответить
Понимает, что тогда точно не наберут голосов за бюджет.

Но лицо у него очень неприятное.
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21.10.2021 21:09 Ответить
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21.10.2021 21:16 Ответить
какая зРада у этого чма нет на денег на лезвия...
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21.10.2021 21:17 Ответить
ахаха, зато , лохи сами колятся
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21.10.2021 21:53 Ответить
СМИ - "Нардепов и госслужащих хотят обязать проходить психиатрический осмотр перед вступлением в должность." ... нипонялмля !? так мы шо без власти ваще останемся !?
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22.10.2021 00:38 Ответить
 
 