Постановление о допуске в Раду только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом будет голосоваться после принятия госбюджета, - Корниенко

Первый вице-спикер Александр Корниенко сомневается, что завтра будет принято постановление №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".

Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам на презентации книги народного депутата "Слуги народа" Юлии Гришиной "Знания, которые меняют мир".

По словам первого вице-спикера, завтра парламент продолжит рассматривать правки к проекту бюджета на следующий год. "Поэтому нужно спросить у коллег из оппозиции (когда закончат рассматривать правки. - ред.). Они впервые за девять лет решили пойти таким путем. Это их право", - отметил Корниенко.

Он объяснил, если бы постановление было проголосовано на этой неделе, то на следующей пленарной уже бы действовало. Политик предположил, что постановление будет проголосовано в середине следующей пленарной недели - в среду-четверг.

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"Не смотря на это, мы уже со следующей недели запускаем пункты вакцинации (в ВР.-ред.)", - добавил первый вице-спикер.

Напоминаем, постановление №6154 предполагает допуск в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, а также открытие пункта вакцинации в помещении Рады.