Постановление о допуске в Раду только с COVID-сертификатом или отрицательным тестом будет голосоваться после принятия госбюджета, - Корниенко
Первый вице-спикер Александр Корниенко сомневается, что завтра будет принято постановление №6154 "О дополнительных мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19)".
Об этом, как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, он сказал в интервью журналистам на презентации книги народного депутата "Слуги народа" Юлии Гришиной "Знания, которые меняют мир".
По словам первого вице-спикера, завтра парламент продолжит рассматривать правки к проекту бюджета на следующий год. "Поэтому нужно спросить у коллег из оппозиции (когда закончат рассматривать правки. - ред.). Они впервые за девять лет решили пойти таким путем. Это их право", - отметил Корниенко.
Он объяснил, если бы постановление было проголосовано на этой неделе, то на следующей пленарной уже бы действовало. Политик предположил, что постановление будет проголосовано в середине следующей пленарной недели - в среду-четверг.
"Не смотря на это, мы уже со следующей недели запускаем пункты вакцинации (в ВР.-ред.)", - добавил первый вице-спикер.
Напоминаем, постановление №6154 предполагает допуск в парламент только с COVID-сертификатом или с отрицательным COVID-тестом, а также открытие пункта вакцинации в помещении Рады.
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"А ще, мені подобаються слова Г Москаля:
вова,рейтинг не "уй,
язиком та відосиком
не піднімешь!
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Закупівля вакцини відбувається за участю міжнародних організацій, які залучені до процесу контрактування і логістики. Не можу стверджувати, що з моменту прибуття до моменту використання не відбувається якихось порушень в самій Україні. І це є додатковим ризиком, вищим, порівняно із, наприклад, європейськими країнами. Але це стосується країни загалом, де і кількість смертельних ДТП в сотні разів вища, аніж в тій самй Європі. Водночас, процес вакционування, здебільшого, відділений від загальної системи медичних послуг. Вакцинацію проводять спеціалізовані бригади лікарів, які щоденно прибувають в пункти вакцинації з запасом вакцини на день. І займаються лише нею. Принаймні, це стосується МРНК і векторних вакцин. Коли в них закінчується денний запас, - збираються і їдуть геть. Самі бригади, вакцини, їх зберігання, виділення бригадам працює як окрема служба, де відбувається влсний контроль процедур. Про це свідчить наявність інформації про кілдькість і строк зберігання партій, які знешкоджуються після встановленого строку зберігання.
Тож, якщо хоч шось за цієї влади може заслуговувати на довіру, то це саме служба вакцинації, яка діє незалежно від системи охорони здоров'я і очолена фахівцями. Тому стерджувати, що зелені когось вакцинують можна лише з огляду на колір спецодягу.
Но лицо у него очень неприятное.