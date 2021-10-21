США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет, - Пентагон
Соединенные Штаты осуществили три успешных испытательных пуска перспективных гиперзвуковых ракет.
Об этом сообщили в американском оборонном ведомстве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Запуски были проведены в среду в рамках программы разработки гиперзвукового оружия. О конкретных типах оружия пока не сообщается. Известно только, что испытания проходили в интересах Армии и ВМС США.
В настоящее время Пентагон в рамках одной из своих программ разрабатывает гиперзвуковую ракету Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), получившую название Dark Eagle. Она предназначена для оснащения войск Армии и боевых кораблей ВМС.
Планируется, что развертывание первой боеготовой американской армейской батареи с гиперзвуковыми ракетами будет осуществлено в 2023 году, а 2024 году начнется оснащение боевых кораблей.
Испытываемый гиперзвуковой блок (The Common-Hypersonic Glide Body, или C-HGB) является универсальным для систем вооружений Армии и ВМС США. Он может маневрировать по высоте и курсу, что делает невозможным его перехват, утверждают в Пентагоне.
Радиус действия разрабатываемых для армии США гиперзвуковых ракет будет составлять более 2775 км. Скорость планирующего гиперзвукового блока достигает 17 Маха.
Разработка нового наземного комплекса гиперзвукового оружия в ядерном и неядерном оснащении осуществляется в рамках программы Operational Fires (OpFires) управления перспективных исследовательских проектов министерства обороны США (DARPA) и контракта с корпорацией Lockheed Martin.
По данным газеты Financial Times, ссылающейся на американских представителей, ознакомленных с данными разведки, китайские вооруженные силы этим летом также провели два испытания гиперзвуковой ракеты, способной нести ядерный боезаряд.
По их сведениям, китайские военные 27 июля и 13 августа осуществили запуск так называемой системы "частично-орбитального бомбометания".
Такие ракеты с гиперзвуковым планирующим блоком после запуска и выхода на низкую околоземную орбиту, совершив неполный оборот по орбите, могут поражать цель на поверхности Земли. Эти системы не имеет ограничений по дальности стрельбы, а траектория орбитального полета не позволяет прогнозировать точку прицеливания. Система позволяет наносить ракетно-ядерные удары по территории США по наименее ожидаемым траекториям - через Южный полюс, с направления противоположного тому, на который ориентирована система раннего предупреждения о ракетном нападении Соединенных Штатов.
Как отметили источники газеты, Китай продемонстрировал "передовой космический потенциал, застигнувший разведку Соединенных Штатов врасплох".
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от викормили штати собі на горе монстра..
добре, що не герої і памятають, що навіть вєтнам для них непереможний
ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ БАТЬКО НАШ БАНДЕРА
никогда она не закончится пока на свете есть комуняки любой национальности....
Швець з ними вже не працює в прямих ефірах, хоча зізнається що дуже поважав Піонтковького ( як й ,я доречі)
А що там прогнозувати? Ясно, що такі ракети будуть націлювати на якісь стратегічні і супер важливі об'єкти! І в кожній країні таких об'єктів не так вже і багато.
І взагалі ця амеро-китайська ракетна гонка нікуди не приведе. Амеро-радянська закінчилась пшиком. Краще би взялись і розробили ракети на ядерних двигунах, щоб в космосі швидше і легше літалось, а не ця лабуда.... Бо подивишся на "міжпланетні" ракети Елона Мускуса і сумно стає.
У США ракет глобальной дальности не было, а у СССР была такая ракета - SS-18.
То есть это была самая мощная баллистическая ракета в мире, до возможностей которой так и не дотянула самая мощная баллистическая ракета США - "Титан".
Спутники с ядерными двигателями испытывали и в США и в СССР. Как-то, несанкционированно падал такой агрегат, и было много шума по поводу того, сгорит ли полностью в атмосфере планеты, или где-то получится радиоактивное заражение местности. Землянам тогда повезло.
Вот только такой двигатель не делает прорыва в скорости. Ну разве что увеличивает дальность полета.
Ядерний двигун радикально зменшує вагу ракети за рахунок великого зменшення об'єму палива і дозволяє збільшити корисне навантаження. А у відкритому космосі може ще й давати більшу швидкість при перельоті, наприклад, між Землею і Марсом. Всі існуючі ракетні двигуни - це дорога в нікуди і для освоєння хоча би нашої сонячної системи не годяться зовсім.
Набагото меньш ваги? Ось тільки сам реактор, особливо на ракеті з людьми, буде важить не мало.
Рактами межконтинентальної дальності можна хіба що по Владівостоку наносити удар. Для нанесення ракетних ударів по Москві, або Екатеринбургу треба ракети Середньої дальністі.
А де ви такий полігон, на 2000-5000 км дальності побудуєте?
Ядерні боєголовки треба випробувати, щоб самим знати, що вони спрацюють штатно, і ворог знав, що вони в нас є. А де, на території Україні побудуємо полігон по випробуванням підземних ядерних вибухів? До речи, це те питання, яке у свій час задав Президент Кучма депутатам Верховної Ради.
США провели три успешных испытания гиперзвуковых ракет, - Пентагон..."
Що, всі в москалів влучили?