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Медведчука преследуют за выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны, - Путин

Медведчука преследуют за выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что его кума, народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине пытаются привлечь к уголовной ответственности за "выстраивание отношений с соседями".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины", - заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, "таким людям не дают голову поднять - кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то - изолируют".

Смотрите: Мы бы с удовольствием обменяли Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, - Зеленский. ВИДЕО

"То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа", - считает президент РФ. 

"Это такой тупик, и я не очень понимаю, как из него можно выйти", - добавил Путин.

Также читайте: Кум Путина Медведчук - Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует

Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.

Автор: 

Медведчук Виктор (1790) путин владимир (31510)


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Топ комментарии
+28
Всё ясно ,путин-***** а медведчука на нары ,от такие должны быть отношения ..
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21.10.2021 21:47
+27
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21.10.2021 21:47
+16
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21.10.2021 21:49
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прямо на улице убивают))))
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21.10.2021 21:47 Ответить
в трусиках... как страшно жить...😨
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22.10.2021 01:27 Ответить
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21.10.2021 21:47 Ответить
Всё ясно ,путин-***** а медведчука на нары ,от такие должны быть отношения ..
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21.10.2021 21:47 Ответить
Маразматик, *****
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21.10.2021 21:47 Ответить
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21.10.2021 21:49 Ответить
помним.... незабудем.... непростим....
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22.10.2021 00:52 Ответить
Так ось за що вбили Нємцова і посадили Навального ! Виявляється, вони не "выстраивали отношений с соседями"
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21.10.2021 21:49 Ответить
"Это такой тупик, и я не очень понимаю, как из него можно выйти", - добавил Путин. Источник:
Всё эта тварь понимает, и готовит войска для "окончательного решения украинского вопроса".
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21.10.2021 21:50 Ответить
хватит панику сеять. ничего оно уже не сделает. будет и дальше гадить, как делает это уже 17 лет
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21.10.2021 21:53 Ответить
Лично я уверен, что вторжение неизбежно и случится в течение ближайших 10 лет.
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21.10.2021 22:01 Ответить
от параноидальных мыслей лечат на ксеньевке
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21.10.2021 22:14 Ответить
Вот также мне говорили в 2013 году.
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21.10.2021 22:16 Ответить
вторжение уже случилось, кацап. и захлебнулось. так что расслабь булки
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21.10.2021 22:18 Ответить
Я о новом. А не о том захлебнувшемся, где мы всего лишь потеряли Донецк. Луганск, Севастополь и Симферополь.
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21.10.2021 22:21 Ответить
Ми нічого не втратили доти поки воюємо за це. Саме так завдяки агресії сусідів відбувається формування націй. Все заберемо! Тепер ми точно знаємо що кацапи це вороги і до них потрібно відповідно ставитись.
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22.10.2021 01:28 Ответить
При удачной для кацапов внутриполитической ситуации в Украине, могут полезть. Без 5 колонны и массовых ватных выступлений, вряд ли.
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21.10.2021 22:22 Ответить
ублюдок за ублюдка...
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21.10.2021 21:52 Ответить
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21.10.2021 21:52 Ответить
Цей Делієв така ж антиукраїнська падлюка,як і Медведчук.Воно вилило на Україну і українців цістерни лайна.
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22.10.2021 01:21 Ответить
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21.10.2021 21:54 Ответить
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21.10.2021 21:55 Ответить
Он о своем тупике говорит. Это он не знает как из него выйти. Не нравится мне это...
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21.10.2021 21:55 Ответить
Для Путіна Медведчук це пішак яким він може і пожертвувати. Зараз у Хутіна є Зе який принесе йому Україну на блюдечку з голубою кайомочкою
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21.10.2021 21:58 Ответить
не дождетесь
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21.10.2021 22:08 Ответить
Третий год, еще с выборов, вы твердите эту мантру, а оно все никак.
Ну не сдают Хутину Украину, хоть тресни.
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21.10.2021 22:13 Ответить
Ну хто такий ЗЄ (представник мізерої етнічної меншини) щоб "принести Україну на блюдечці" *****? Випадковий "халіф на годину!" Тю..
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22.10.2021 01:33 Ответить
Нащо кацапам Медведчук, якщо в них є Єрмак
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21.10.2021 22:00 Ответить
О ні, Єрмак тільки хоче стати Медведчуком (правда багато для цього зробив).
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21.10.2021 22:10 Ответить
Ти чого нажерся виродок свинособачий що в тебе сьогодні такий словесний "понос"???
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21.10.2021 22:04 Ответить
выстраивать отношения с кумом - оккупантом Украины ,который ведет войну с народом Украины- есть соучастие в рашистской оккупацией и пособничество в ведении войны с Украиной,которая ужек унесла около 15000 человеческих жизней
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21.10.2021 22:05 Ответить
мацковія сусід? тьху!! 100 раз! мацковія це агресор і окупант!!! ще й вбивця.
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21.10.2021 22:05 Ответить
Это с шизанутым алкашом-соседом, постоянно размахивающим гранатой, Украина должна добрососедствовать ? Избави, Боже, от таких соседей !
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21.10.2021 22:14 Ответить
Не выстраивать отношения с соседями, а состоять на прикорме у врага. Ибо РФ -враг. Выстраивают отношения с вражеским государством официально уполномоченные лица : Президент, министр ЗС.
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21.10.2021 22:17 Ответить
Власов, выстраивал отношения с соседями, а деды этого не поняли)
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21.10.2021 22:18 Ответить
Шо ж це творицця, людоньки ! Агент кремля Зеленський гнобить агента кремля Медведчука ?
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21.10.2021 22:18 Ответить
Раскрое рот, окурок, + вранье. Что еще от гебухи...
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21.10.2021 22:18 Ответить
Путін буде тримати в Україні цього агента як можливо довго.
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21.10.2021 22:24 Ответить
Бо зміна прийшла - дерьмак! Айфончук, більше не потрібен...
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21.10.2021 23:01 Ответить
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти !!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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21.10.2021 22:26 Ответить
Досить нам було з вами відносин у срср, більше не треба ніяких...
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21.10.2021 22:26 Ответить
Что то ***** сегодня дохера мычит... Надо отвлечь внимание народа от реальных проблем крысси
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21.10.2021 22:36 Ответить
долбойоп ти ****. Мертвечину переслідують не через "вистраіваніє" а щоб хоч якось добратися до Порошенка, а насправді твій кум нафіг не потрібен Ваві. Порох- ось його комплекс і заноза в сраці..
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21.10.2021 22:40 Ответить
Если так уж важны, то бери и выстраивай, петух московский
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21.10.2021 22:40 Ответить
путін, пішов нхй, хйло йбане.
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21.10.2021 22:54 Ответить
ПНХ разволновалось помоги куму посиди в одной камере чтоб не скучно было
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21.10.2021 23:05 Ответить
А с кем из соседей, раз это так важно, Россия дружит?
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21.10.2021 23:10 Ответить
***** - сказочный долбо#**!!!
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21.10.2021 23:19 Ответить
штото это ***** расчирикалось не в меру. нужно бы этого пигмея вместе с мертвяком вместе похоронить на ближайшей помойке.
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21.10.2021 23:32 Ответить
статья типа - Жуйло вьістраивает отношения с соседями силовьім путем а соседи Московии должньі вьістраивать свои отношения - сателитов Московии. . .
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21.10.2021 23:40 Ответить
оце *** ***** висрав.... Чекаємо коменту від лошадюка міда рф з дуже великим схвилюванням ...
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21.10.2021 23:50 Ответить
На-а-до-о-ої-ї-їло вислуховувати усілякі рогаті силогізми кремлівського бункервилупка про те,що "героями" України є ті бл***і, які її люто ненавидять. ПТН ПНХ!
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21.10.2021 23:57 Ответить
А вот при Порошенко -Путин про Медведчука даже не вспоминал -Наверно боялся сывочолого
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22.10.2021 01:18 Ответить
Саме сивочолий і реанімував цю падлюку Медведчука.
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22.10.2021 01:24 Ответить
володя. твой кум с успехом будет "выстраивать отношения" сидя в тюрьме! p.s. первый раз блин, пожалел что в Украине нет такого "благословенного" места как Колыма)))))))))
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22.10.2021 03:08 Ответить
Проте є Жовті Води.
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22.10.2021 06:56 Ответить
"То есть легальными способами русскому народу не даю и не дам сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам русского народа", - считает президент РФ.
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22.10.2021 03:48 Ответить
На фото клон первого тела с погонялом "Удмурт".
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22.10.2021 05:59 Ответить
Пора всему Миру угомонить кремлевскую фашиствующую мафию!
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22.10.2021 06:52 Ответить
а от мені ця людина цікава. Цікава настільки що я б з задоволенням вивчив його мозок. От прямо зараз би цим і зайнявся. Тому якшо шо пишіть, домовимося. Особливо цікавлять його лобні долі
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22.10.2021 06:55 Ответить
Зовсім нічого не розуміє:сци в очі Божа роса!Такий гарний,порядний.....тільки вбиває сусідів,краде землі,бреше,бреше,бреше!
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22.10.2021 07:01 Ответить
Ты смотри, насильник ещё высказывает претензии жертве, что та не ласкает его! Какие можна выстраивать отношения с соседом-агрессором!
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22.10.2021 07:04 Ответить
 
 