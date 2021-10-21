Медведчука преследуют за выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны, - Путин

Президент РФ Владимир Путин считает, что его кума, народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука в Украине пытаются привлечь к уголовной ответственности за "выстраивание отношений с соседями".

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Его пытаются привлечь к уголовной ответственности за госизмену. За что? Он украл какие-то государственные секреты, тайно их передал? Нет. За его открытую политическую позицию, направленную на стабилизацию внутриполитической ситуации в стране и выстраивание отношений с соседями, с которыми отношения крайне важны для самой Украины", - заявил Путин на заседании дискуссионного клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, "таким людям не дают голову поднять - кого-то просто убивают прямо на улице, а кого-то - изолируют".

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"То есть легальными способами украинскому народу не дают и не дадут сформировать такие органы власти, которые отвечали бы напрямую интересам украинского народа", - считает президент РФ.

"Это такой тупик, и я не очень понимаю, как из него можно выйти", - добавил Путин.

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Напомним, 8 октября главе политсовета "ОПЗЖ" Виктору Медведчук сообщили о подозрении по новому делу о государственной измене и финансировании терроризма. Прокуратура хотела отправить его под арест, в качестве альтернативы предлагала залог в 1 млрд грн.

12 октября Печерский райсуд Киева отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 7 декабря.