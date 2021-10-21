Главные новости 21 октября: "Слуги" теряют рейтинги, в поезд - только с сертификатом
"СН" уже не лидер в партийном рейтинге, Киву недоисключили из "ОПЗЖ", за пределы области нельзя выехать без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста.
"Слуга народа" уступила рейтинговое первенство "ЕС"
Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса от КМИС. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "ЕС" проголосовали бы 15,7% тех, кто пойдет на участки и определился с выбором. За "СН" - 15,5%. "Батькивщину" готовы поддержать 13,6%, "ОПЗЖ" - 13%, "Силу и честь" - 8,6%, "Наших" - 5,7% , "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,6%.
Образец оптимизма в этой ситуации демонстрирует "слуга народа" Николай Тищенко. "Рейтинг президента растет очень стремительно", - верит он.
Киву недоисключили из "ОПЗЖ"
Скандал дня! Нардеп Кива заявил, что его собираются исключить из "Оппозиционной платформы - за жизнь", и обвинил в этом представителей "крыла Бойко и Левочкина". Остаток дня у партии ушел на опровержение слов своего депутата: сначала Рабинович рассказал о "хрене лысом", потом выпустили официальное заявление - Киву пока никто не исключает.
Редакция "Свободы слова Савика Шустера" рассказала о давлении властей
"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента", - рассказала шеф-редактор программы Дарья Тарасова.
Рекорды заболеваемости и смертности
За прошлые сутки в Украине заразились коронавирусом 22 415 человек, умерли 538. По суточной смертности Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе. В "красную" зону вот-вот перейдет Киев. Тем временем новый, более заразный вариант штамма "Дельта" обнаружен в России.
В поезда и автобусы пускают не всех
С сегодняшнего дня при посадке в общественный транспорт, который передвигается между областями, нужно предъявить сертификат о вакцинации или свежий результат теста на коронавирус. В поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды пришлось вызывать полицию.
Появилось видео Саакашвили в тюрьме
Экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает их "сердецком". Сегодня премьер-министр Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет. А отец политика попал в больницу с сердечным приступом.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=594895985127946&set=a.148302853120597
І що з того?
Юзу Балтруш 25%@oUgsgFFWRNI3qbW
Говорил с копателями могил - не успевают копать ямы. Очередь.
Говорил с нашим городским попом - страшно выходить ему утром на его работу. Сплошь отпевание 40-летних и старше.
Знакомец ватный - мы, оказывается, не нужны расее (та ты шо!) - потратил на лечение антиковидное более 130 тыщ.
Лекарств нет. Толпы бегают по кругу по аптекам. Из Украины хрен чего везут. Низзя. В Ростове препараты по 15-20 тыс. В лугандонии уже по 50 тыс.
По рашателеку и местным каналам всё зашибись. Надои растут.
Можно сюда переселять любителей рускавамира, совка, зебаранов.
Всё готово.
Вона ватниця ще та..
Захватив власть. И ввели карточки на питание.
Давай лицедея обсуждать?
Мнение Алексея Арестовича. До работы на Ермака.
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
Лучше "Право на владу" (смешно, видно Беня название придумал) посмотреть, кто там собрался, что за шобла.
Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.
В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.