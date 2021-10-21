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Новости
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Главные новости 21 октября: "Слуги" теряют рейтинги, в поезд - только с сертификатом

Главные новости 21 октября:

"СН" уже не лидер в партийном рейтинге, Киву недоисключили из "ОПЗЖ", за пределы области нельзя выехать без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста.

"Слуга народа" уступила рейтинговое первенство "ЕС"

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса от КМИС. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "ЕС" проголосовали бы 15,7% тех, кто пойдет на участки и определился с выбором. За "СН" - 15,5%. "Батькивщину" готовы поддержать 13,6%, "ОПЗЖ" - 13%, "Силу и честь" - 8,6%, "Наших" - 5,7% , "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,6%.

Образец оптимизма в этой ситуации демонстрирует "слуга народа" Николай Тищенко. "Рейтинг президента растет очень стремительно", - верит он.

Киву недоисключили из "ОПЗЖ"

Скандал дня! Нардеп Кива заявил, что его собираются исключить из "Оппозиционной платформы - за жизнь", и обвинил в этом представителей "крыла Бойко и Левочкина". Остаток дня у партии ушел на опровержение слов своего депутата: сначала Рабинович рассказал о "хрене лысом", потом выпустили официальное заявление - Киву пока никто не исключает.

Редакция "Свободы слова Савика Шустера" рассказала о давлении властей

"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента", - рассказала шеф-редактор программы Дарья Тарасова.

Рекорды заболеваемости и смертности

За прошлые сутки в Украине заразились коронавирусом 22 415 человек, умерли 538. По суточной смертности Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе. В "красную" зону вот-вот перейдет Киев. Тем временем новый, более заразный вариант штамма "Дельта" обнаружен в России.

В поезда и автобусы пускают не всех

С сегодняшнего дня при посадке в общественный транспорт, который передвигается между областями, нужно предъявить сертификат о вакцинации или свежий результат теста на коронавирус. В поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды пришлось вызывать полицию.

Появилось видео Саакашвили в тюрьме

Экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает их "сердецком". Сегодня премьер-министр Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет. А отец политика попал в больницу с сердечным приступом.

Автор: 

Грузия (4504) поезд (1028) рейтинг (1642) Саакашвили Михеил (3307) Укрзализныця (2759) Шустер Савик (681) Кива Илья (398) Слуга народа (2634) автобус (98) Оппозиционная платформа - За жизнь (453) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
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21.10.2021 22:46
+5
а з того - лугандонська ковідна депресія, що ширить заразу довкола

Юзу Балтруш 25%@oUgsgFFWRNI3qbW





Говорил с копателями могил - не успевают копать ямы. Очередь.
Говорил с нашим городским попом - страшно выходить ему утром на его работу. Сплошь отпевание 40-летних и старше.
Знакомец ватный - мы, оказывается, не нужны расее (та ты шо!) - потратил на лечение антиковидное более 130 тыщ.
Лекарств нет. Толпы бегают по кругу по аптекам. Из Украины хрен чего везут. Низзя. В Ростове препараты по 15-20 тыс. В лугандонии уже по 50 тыс.
По рашателеку и местным каналам всё зашибись. Надои растут.
Можно сюда переселять любителей рускавамира, совка, зебаранов.
Всё готово.
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21.10.2021 22:46
+4
Ну і врешті до зебілів почало доходити. Я чомусь так і знала- головою не додумаються, наука тільки через дупу діє
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21.10.2021 22:37
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какіє кадри пропадают...

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21.10.2021 22:29 Ответить
Это они не просто от Разумкова избавились,это они от последних мозгов избавились и высокого рейтинга в придачу.
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21.10.2021 22:32 Ответить
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21.10.2021 22:32 Ответить
"Образец оптимизма в этой ситуации демонстрирует "слуга народа" Николай Тищенко. "Рейтинг президента растет очень стремительно", - верит он."

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21.10.2021 22:34 Ответить
Сегодня исполнилось 2,5 года как Зеленский стал президентом. Поприветствуйте.
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21.10.2021 22:36 Ответить
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21.10.2021 22:46 Ответить
Господі , дякую тобі !! За те що - два з половиною роки , я вже на посаді президента , але ще й доси живий .
.
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21.10.2021 22:51 Ответить
Це точно.
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21.10.2021 22:56 Ответить
Ну і врешті до зебілів почало доходити. Я чомусь так і знала- головою не додумаються, наука тільки через дупу діє
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21.10.2021 22:37 Ответить
Почитай Ксения как любительница Зеленского пишет.
https://www.facebook.com/photo/?fbid=594895985127946&set=a.148302853120597
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21.10.2021 22:39 Ответить
Їй платять , вона пише...
І що з того?
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21.10.2021 22:43 Ответить
Она как будто в другой реальности живет.
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21.10.2021 22:45 Ответить
а з того - лугандонська ковідна депресія, що ширить заразу довкола

Юзу Балтруш 25%@oUgsgFFWRNI3qbW





Говорил с копателями могил - не успевают копать ямы. Очередь.
Говорил с нашим городским попом - страшно выходить ему утром на его работу. Сплошь отпевание 40-летних и старше.
Знакомец ватный - мы, оказывается, не нужны расее (та ты шо!) - потратил на лечение антиковидное более 130 тыщ.
Лекарств нет. Толпы бегают по кругу по аптекам. Из Украины хрен чего везут. Низзя. В Ростове препараты по 15-20 тыс. В лугандонии уже по 50 тыс.
По рашателеку и местным каналам всё зашибись. Надои растут.
Можно сюда переселять любителей рускавамира, совка, зебаранов.
Всё готово.
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21.10.2021 22:46 Ответить
ця проросійска клуша працює в одеському універі, колись прославляла януковоча, зараз - колвана..

Вона ватниця ще та..
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21.10.2021 22:57 Ответить
боюся Ваш оптiмiзм щодо зебiлiв поспiшний, на жаль...
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21.10.2021 22:44 Ответить
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21.10.2021 22:40 Ответить
А зачем это ты пишешь, кому оно интересно.
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21.10.2021 22:42 Ответить
То поклонская высадилась в Кабо-Верде, приняла на нос и понеслась, но опять страной ошиблась!
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21.10.2021 23:10 Ответить
Комуняки (слуги народа) пообещали, "земля крестьянам, фабрики рабочим".
Захватив власть. И ввели карточки на питание.
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21.10.2021 22:43 Ответить


Давай лицедея обсуждать?

Мнение Алексея Арестовича. До работы на Ермака.
«- Что нужно понять про Зе-команду?.. что стало совершенно ясно за прошедший месяц с небольшим?..
1. Никакой команды нет. Есть набор людей, которые могли оказаться вместе только в рамках конкретной ситуации.
2. Сам Зеленский мнения не имеет. За его ушно-ротовой аппарат борется несколько групп: от романтиков таможни в смартфоне, заканчивая конкретными деловарами от Коломбо.
Главной мамочкой (он же - первая леди), Зеленского является Богдан. (сейчас Ермак)
3. Никакой конкретной политики команда не проводит.
Есть набор хаотических движений/заявлений, которые поражают своей противоречивостью.
Единственный устойчивый вектор, который пока удаётся нашшупать - это тенденция к замирению с РФ.
Это означает, что Зеленский боится войны.
И особенно боится принимать конкретные решения по войне.
Оно и понятно: Украина преходяща, а российский кино-бюджет - вечен.
Поэтому, Зеленский охотнее других слушает тех, кто подталкивает его «к миру».
4. Зеленский боится и не любит внешнюю политику. Он в ней ничего не понимает, инструментов воздействия на иностранных государей не имеет, переговоры проигрывает.
За что же ее любить?..
5. Зеленский очень боится уличных протестов и уступает требованиям уличных акций со скоростью, которую вряд ли можно было представить.)
Потому, что он трусоват и сильно чувствителен по природе.
Артисты - люди, у которых возбуждение доминирует над торможениям.
Любой негатив бьет по ним с утроенной силой, а если ломается ещё и придуманный образ, на который идёт опора, то тогда вааще.
6. Зеленский системно не тянет нагрузку, которую предполагает пост президента.
А это, в свою очередь, означает, что он будет склонен (уже склонен), устраниться от выполнения своих обязанностей и передавать их группам влияния.
Это, в свою очередь, означает, что:
- четкой, спланированной политики не будет,
- будет борьба группировок у трона,
- будут малопредсказуемые метания в зависимости от того, кто сегодня ближе подобрался к ушам.
7. И, наконец, самое главное.
Шок и иллюзия «тотальной победы» (73!), очень скоро пройдёт: и у его оппонентов, и у его союзников, и у нейтралов.
Очень скоро все увидят, что король - слабый, голый, управляемый, зависимый, неуверенный, боязливый. «Команда» - развалена и воюет друг с другом. Вот тогда политическая схватка начнётся в полную. Она может быть не сильно видимой (хотя это Украина)), но тотальной.
Наш корабль сильно помотает на курсе, но тем интереснее.
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21.10.2021 22:48 Ответить
Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що коронавірус може лікувати онкологічні хвороби.
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21.10.2021 22:49 Ответить
Наверное путлер таракана боярышником напоил, чтобы такое верзеть.
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21.10.2021 22:52 Ответить
Да уж.
Лучше "Право на владу" (смешно, видно Беня название придумал) посмотреть, кто там собрался, что за шобла.
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21.10.2021 23:03 Ответить
Напоследок.

Пока не решится вопрос с промосковскими олигархами и предателями в высших эшелонах власти, дело не сдвинется не в экономики, не в военном деле, не в решении вопросов Крыма и Донбасса. С этими предателями, Украина не будет готова к дню возмездия.

В Азербайджане были нейтрализованы все агенты москвы, все уволены со всех должностей, они заткнулись все. И Азербайджан победил, когда власть и народ были едины.
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21.10.2021 23:09 Ответить
https://t.me/office_ua/1346 паможим міші падлюку))
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22.10.2021 07:38 Ответить
 
 