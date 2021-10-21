Главные новости 21 октября: "Слуги" теряют рейтинги, в поезд - только с сертификатом

"СН" уже не лидер в партийном рейтинге, Киву недоисключили из "ОПЗЖ", за пределы области нельзя выехать без сертификата о вакцинации или свежего ПЦР-теста.

"Слуга народа" уступила рейтинговое первенство "ЕС"

Об этом свидетельствуют результаты свежего опроса от КМИС. Если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, за "ЕС" проголосовали бы 15,7% тех, кто пойдет на участки и определился с выбором. За "СН" - 15,5%. "Батькивщину" готовы поддержать 13,6%, "ОПЗЖ" - 13%, "Силу и честь" - 8,6%, "Наших" - 5,7% , "Радикальную партию" и "Украинскую стратегию Гройсмана" - 5,6%.

Образец оптимизма в этой ситуации демонстрирует "слуга народа" Николай Тищенко. "Рейтинг президента растет очень стремительно", - верит он.

Киву недоисключили из "ОПЗЖ"

Скандал дня! Нардеп Кива заявил, что его собираются исключить из "Оппозиционной платформы - за жизнь", и обвинил в этом представителей "крыла Бойко и Левочкина". Остаток дня у партии ушел на опровержение слов своего депутата: сначала Рабинович рассказал о "хрене лысом", потом выпустили официальное заявление - Киву пока никто не исключает.

Редакция "Свободы слова Савика Шустера" рассказала о давлении властей

"Под предлогом сборов в Трускавце они отказали даже включиться в прямой эфир, либо предоставить для дискуссии помощников министров. Наш корреспондент, находясь в Трускавце, от депутатов "Слуги народа" узнал, что инициатива бойкота исходила непосредственно от Михаила Подоляка из Офиса президента", - рассказала шеф-редактор программы Дарья Тарасова.

Рекорды заболеваемости и смертности

За прошлые сутки в Украине заразились коронавирусом 22 415 человек, умерли 538. По суточной смертности Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе. В "красную" зону вот-вот перейдет Киев. Тем временем новый, более заразный вариант штамма "Дельта" обнаружен в России.

В поезда и автобусы пускают не всех

С сегодняшнего дня при посадке в общественный транспорт, который передвигается между областями, нужно предъявить сертификат о вакцинации или свежий результат теста на коронавирус. В поезда уже не пустили 18 пассажиров, дважды пришлось вызывать полицию.

Появилось видео Саакашвили в тюрьме

Экс-президент Грузии протягивает руки сквозь решетку и складывает их "сердецком". Сегодня премьер-министр Грузии заявил, что Саакашвили проведет в тюрьме как минимум шесть лет. А отец политика попал в больницу с сердечным приступом.