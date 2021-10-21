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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию от COVID-19 двумя дозами, – Кузин

Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию от COVID-19 двумя дозами, – Кузин

Министерство здравоохранения планирует в следующем году провести полный курс ревакцинации населения от короновируса.

Об этом заявил замминистра здравоохранения – главный санврач Игорь Кузин, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛІГА.

По словам чиновника, на этой неделе состоялось заседание национально-технической группы экспертов по вопросам иммунизации, где рассматривали вопрос о введении бустерной дозы. Как сообщил главный санврач, в ближайшее время рекомендуют введение третьей, дополнительной дозы для тех людей, которые имеют проблемы с иммунитетом.

"Это те люди, которые постоянно принимают гормональную терапию, которые после трансплантации органов, которые имеют иммунно-супрессивные состояния, первичные иммунодефициты. Мы действительно понимаем, что для этих людей проведение полного курса прививок двумя дозами может не привести к формированию полноценного иммунного ответа. Поэтому для них будет рекомендовано проведение дополнительной дозы", – сказал Кузин.

По его словам, для остальных людей введение бустерной дозы пока рекомендовать не планируется.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кузин о вакцинации от коронавируса В Украине: Меньше всего привитых среди пожилых людей

"Пока мы планируем использовать полный курс ревакцинации в следующем году. То есть человек, который получил две дозы прививки в 2021 году, такие же две дозы должен получить в 2022", – пояснил главный санврач.

"Мы понимаем, что иммунитет, сформированный после перенесения коронавирусной болезни – временный, не постоянный. И иммунитет даже после полного курса вакцинации через некоторое время становится все меньше и меньше", – отметил Кузин.

Также читайте: Украина не ведет переговоры о поставках вакцины Moderna, - Кузин

Автор: 

карантин (16729) прививка (191) Игорь Кузин (284) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
Разработка вакцины - долгий и дорогой процесс. Если эпидемиологические обстоятельства не подстёгивают,разработка вакцины может растянуться на годы.Например,над препаратом от лихорадки Эбола учёные бились почти шесть лет. А вы мне предлагаете шмурдяк сляпанный за несколько месяцев? Всех интересует, когда закончится «пандемия», смотрят статистику «заражения» и че то ещё. Но надо смотреть информацию о бизнес-плане производителя «вакцин». Так вот, в 22 году они собираются удвоить производство и прибыль. Не закончится «пандемия» не в 22 не в 23 году.(с)
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21.10.2021 23:28
+9
Вы еще в этом году вакцинацию не провели...
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21.10.2021 23:24
+9
Покажіть мені: де в Конституції дозволено знущатися над людьми? Чому нас із вами так нахабно примушують використовувати рулонний туалетний папір? Чому саме його розвішують у кожній кабінці кожної вбиральні? А це лише зайвий раз підтверджує, що ця провокація - творіння рук світової мафії виробників туалетного паперу. Які гребуть бариші, користуючись загальною санітарною істерією. Чому ми, країна, де наші чорноземи дають небачені урожаї лопухів, мусимо вестись на чиїсь надумані забаганки? Наші предки століттями ходили з непідтертими жопами, їли сирі овочі немитими руками прямо з землі і жили сильними та здоровими. І дітей своїх такими виховували - чумазими та щасливими. Не говорячи про те, що доторк свіжозірваного лопуха - це акт нашого з вами єднання з природою. Чому держава не хоче брати на себе відповідальність за шкоду людському імунітету, яку наносить нашій шкірі різкий контакт з переробленою целюлозою? В яку ці хіміки ще невідомо що кладуть… А в деяких країнах дійшли до того, що примушують після двох підтирань насухо дотиратися третім обривком. Тому нормальні люди їм і кажуть - я краще помру зі злиплою жопою, аніж стану жертвою сумнівних експериментів над таким делікатним теплокровним существом як я.
Не моє.
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21.10.2021 23:32
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Правила форума Совет форумчан
Вы еще в этом году вакцинацию не провели...
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21.10.2021 23:24 Ответить
Разработка вакцины - долгий и дорогой процесс. Если эпидемиологические обстоятельства не подстёгивают,разработка вакцины может растянуться на годы.Например,над препаратом от лихорадки Эбола учёные бились почти шесть лет. А вы мне предлагаете шмурдяк сляпанный за несколько месяцев? Всех интересует, когда закончится «пандемия», смотрят статистику «заражения» и че то ещё. Но надо смотреть информацию о бизнес-плане производителя «вакцин». Так вот, в 22 году они собираются удвоить производство и прибыль. Не закончится «пандемия» не в 22 не в 23 году.(с)
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21.10.2021 23:28 Ответить
антивакцинаторам "шмурдяк" не нравится? зато нравится игра в реанимацию и в герметический ящик. там "правильную"вакцину можно спкойно ждать вечно и не переживать за время.
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21.10.2021 23:46 Ответить
я не против вакцинации, все мои знакомые и я переболели и я не пойму какого буя Мы должны вакцинироваться еще пару-тройку раз !? у Нас природный, пожизненный, иммунитет !!!
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21.10.2021 23:54 Ответить
імунітет від ковіду нетривкий і через пів року його майже не залишається, а через рік слово "майже" уже зайве...
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22.10.2021 00:03 Ответить
не городи чушь !!! ковид отметился в книге посещения иммунной системы и остается там навсегда !!! ..любой мутированный штам ковида он распознает сразу !!! и начнет выработку антител и т.д. и т.п. и болезнь пройдет в легкой форме.. .. а пока нет вируса - ему есть чем заняться и без выработки антител ковида, только появятся вирус - он сразу включится в работу..
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22.10.2021 00:09 Ответить
тягнеш на Нобеля... пардон - Шнобеля. в своїх знаннях "переплюнув" америку й європу... ще й авторів вірусу з китаю.
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22.10.2021 00:20 Ответить
ой..пардон.. я Ашибся !! Вакцинированные могут заболеть, но не тяжело и умирают легче. Иди колись !!! или ужалься !!! там 2-3-4 доза на подходе... мы тебя бум помнить...
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22.10.2021 00:24 Ответить
есть несколько интересных вещей - статистика, наука, вакцина и тупые антивакцинаторы. кто кого осилит? очередь, на Байковом в крематорий, слезно машет черным платочком антивакцинаторам.
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22.10.2021 00:34 Ответить
Ты что переживаешь что я умру от ковида и тебя тут оставлю самого прозябать !?
Пойми ты ваксерун - я переболел, и вакцинироваться не буду.. просто НЕ ХОЧУ !!! имею ПРАВО !!!
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22.10.2021 00:41 Ответить
ПРОСТО ты безграмотный дятел. Ты по образованию вообще кто? Врач-иммунолог, биолог, химик? Ты просто дятел!😂😂😂
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22.10.2021 08:38 Ответить
"просто не хочу"... это как??? ты ковидный террорист и диверсант среди людей? при чуме таких палили живьем, я их поддерживаю.
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22.10.2021 10:13 Ответить
есть знакомые, которые переболели ковид 2 раза, и 2ой - тяжелее. Так что не пишите чушь.
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22.10.2021 00:53 Ответить
бла бла бла
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22.10.2021 08:16 Ответить
статистику можеш привести ?
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22.10.2021 08:14 Ответить
Какой же это "природный пожизненный иммунитет", если известно о многих случаях повторных заболеваний?
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22.10.2021 10:52 Ответить
Эта прививка ддля ковид-19(SARS-2) делалась на основе прививок , которые были разработаны от прошлых эпидемий коронавирусов. MERS и SARS-1. Не с нуля.
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22.10.2021 10:13 Ответить
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22.10.2021 10:41 Ответить
Покажіть мені: де в Конституції дозволено знущатися над людьми? Чому нас із вами так нахабно примушують використовувати рулонний туалетний папір? Чому саме його розвішують у кожній кабінці кожної вбиральні? А це лише зайвий раз підтверджує, що ця провокація - творіння рук світової мафії виробників туалетного паперу. Які гребуть бариші, користуючись загальною санітарною істерією. Чому ми, країна, де наші чорноземи дають небачені урожаї лопухів, мусимо вестись на чиїсь надумані забаганки? Наші предки століттями ходили з непідтертими жопами, їли сирі овочі немитими руками прямо з землі і жили сильними та здоровими. І дітей своїх такими виховували - чумазими та щасливими. Не говорячи про те, що доторк свіжозірваного лопуха - це акт нашого з вами єднання з природою. Чому держава не хоче брати на себе відповідальність за шкоду людському імунітету, яку наносить нашій шкірі різкий контакт з переробленою целюлозою? В яку ці хіміки ще невідомо що кладуть… А в деяких країнах дійшли до того, що примушують після двох підтирань насухо дотиратися третім обривком. Тому нормальні люди їм і кажуть - я краще помру зі злиплою жопою, аніж стану жертвою сумнівних експериментів над таким делікатним теплокровним существом як я.
Не моє.
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21.10.2021 23:32 Ответить
Н-да! Фляга свистит максимально громко и окончательно безвозвратно!
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21.10.2021 23:36 Ответить
не твоє, це десь і радує, і визиває настороженність, навіщо таку маячню читати й забивати нею файли? це ж повний пиз...ць.
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21.10.2021 23:51 Ответить
Друзі, найближчим часом різномасті шахраї й офіційна влада почнуть закликати вас змінити літню шину на зимову. Жадібні виробники шин, псевдоінженери, продажні журналісти й блогери з усіх щілин будуть вмовляти вас заплатити космічні гроші за абсолютно непотрібний і навіть небезпечний продукт.

Не піддавайтеся і не ставайте рабами світового шинного закулісся. Зимова шина - фейк. Ось кілька фактів про які замовчує ******* наука та виробники.

1. В СРСР не було зимової шини, але це не заважало великому народу протистояти пін@осам аж до самого розвалу СРСР

2. Зимові шини придумала фінська компанія Nokian в 1934 році, але досі не постачають їх на внутрішній ринок. Вас це не бентежить?

3. Склад зимових шин невідомий і до кінця не вивчений. Шинна мафія продає нам якусь незрозумілу суміш.

4. На зимових шинах розбиваються і гинуть ще більше, ніж на літніх. Зимова шина не дає 100% гарантії від ДТП. Тоді навіщо нас заганяють на шиномонтаж?

5. Взимку можна використовувати максимум всесезонку і то тільки після обговорення з вашим особистим шиномонтажником.

Одного разу мій дідусь вилетів на жигулі в лоб вантажівці, але завдяки літнім шинам не втримався по траєкторії й злетів у кювет.

Друга удача - він не був пристебнутий і вилетів через лобове в стіг сіна. У підсумку, у діда ні подряпини! Думайте!

Ще 70 років тому вони говорили, що достатньо двох зимових шин, позавчора, що потрібно чотири, вчора радили чотири з шипами, а завтра змусять купувати відразу шість шин. Не будьте покірною біомасою!

Всі мої друзі гонщики використовують взимку виключно річну десятирічну лису шину, і ніхто жодного разу не потрапляв в аварію, а деякі навіть перемагали в престижних змаганнях.

У мого приятеля є знайомий власник шиномонтажу, він змінює зимові шини клієнтам, але сам їздить виключно на сліках і категорично проти зимових шин.

Останнім часом розумні люди ставлять важливе питання: навіщо потрібно було вигадувати зимову шину, якщо можна було відразу змінити клімат?

У Конституції нічого не написано про обов'язкове використання зимових шин.

(с) Рауль Чилачава
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21.10.2021 23:56 Ответить
Они тут стёб не понимают,щас начнут писать про полный бред,вот увидишь
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22.10.2021 01:04 Ответить
Це потрібно буде кожен пік вакцинуватися.А багато хто думає,що два рази зробить уколи і все.
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21.10.2021 23:32 Ответить
"капиталистические компании производят вирусы чтобы производить и продавать вакцины. это постыдная и плохая этика",-М.Каддафи, 2009г.
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21.10.2021 23:39 Ответить
видил как этого ливийского "царя" и "героя" волокли по пустыне... а он при золотом пистолете... но ничего не помогло, чмошный вид и обосцаное ничтожество и никакой этики. еще и над трупом поиздевались.
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22.10.2021 10:18 Ответить
минздав маладец - правильные вещи вещает.
воровал бы тока меньше, маски бы не продавал "барис", когда они особенно были нужны...
на куртку степахи бы одолжил., - ну запонравилася пацану куртец - и шо по етому поводу не ограбить нарот? - он же именно за ето и голоснул....
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21.10.2021 23:42 Ответить
ох - есть такое подозрение... завы, замы и те, которые сегодня типа не причем по зеленому - завтра будут причем...
не обижаемся потом на срока, ногтистки фотографо-зеленые...
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21.10.2021 23:46 Ответить
І в 2023му році також потрібно!
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21.10.2021 23:48 Ответить
В вже навакцинували. 15% чи скільки там.
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21.10.2021 23:49 Ответить
В Великобритании новый штамм Ковид19 назовем его Дельта 3+. Тяжёлые почти все вакцинированые - потому как вакцинировано там под 90% населения. Вакцинация походу вызывает ускорение эпидемии, либо от нас скрывают то, что вакцины никак не останавливают Ковид. И Ковид не отступает, винят невакцинированных и детей. Вакцины работают похоже наоборот - усиливают вирус. Раньше вон в юртах монгольских не болели, а с вакцинацией начали.
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21.10.2021 23:50 Ответить
У мене сусідка щепилася, так тепер у радіусі 20 метрів від неї вимикаються всі електронні пристрої. Каже, без телефону та телевізора ще б прожила, так чоловік на заробітках, а ночі довгі...
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21.10.2021 23:55 Ответить
А в мене аналогічний випадок був. Тільки сусід зробив щеплення. Ну те що він не захворів ковідом зрозуміло, так всі в будинку одужали. А будинок, на хвилинку на 108 квартир. І хворих було 9 з десяти мешканців. Навіть ті що в реанімації були, протікали додому та наступного дня одужали. Зачіпив він цією вакциною навіть один під'їзд будинку що поруч, та дворового собаку котрий теж канав від ковіду.
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22.10.2021 00:10 Ответить
ваш собака меня улыбнул
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22.10.2021 01:01 Ответить
"Раньше вон в юртах монгольских не болели..." - а кто их раньше спрашивал: болели или нет?
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22.10.2021 00:30 Ответить
птах семейства куриных !!! в Монголии вирусняком болели ЕДИНИЦЫ и то туристы , а вот после вакцинации - хуже чем в Израиле !!!
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22.10.2021 00:33 Ответить
Лучше забей. Всякая биг-дата, матанализ и статистика - точно не твоё. Нет, я не фанатик вакцинирования, никого ни к чему не призываю, и медицинских советов не даю. Но, ей богу, смотреть, как люди вольно обращаются с фактами, больно и тошно.
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22.10.2021 07:32 Ответить
а вы, вероятно, монгольский монах, еще в те времена в юрте жили и болезных считали. да, но пальцев на руках всего-то 10, потому и единицы у вас получились. вы бы сравнили статистику по вакцинации и смертности хотя бы Монголии с Украиной, а то орете без толку
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22.10.2021 20:18 Ответить
Трохи статистики по Британії саме по піках хвиль ковіду. 1 хвиля: 14 квітня 2020 - 1076 померло, 15 квітня - 880, 16 квітня - 1036, 17 квітня - 913.

Далі, наступна хвиля: 19 січня 2021 -1610 померло, 20 січня - 1820 померло, 21 січня - 1290, 22 січня - 1401.

Для порівняння, нинішня хвиля: 16 жовтня 148 померло, 17 жовтня 2021 - 57 померло, 18 жовтня - 45.

Кількість хворих зараз якраз як у січні... Питання ще є?
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22.10.2021 00:40 Ответить
вопрос конечно есть - т.е. кол-во больных и умерших практически не менялось хотя все почти прошли вакцинацию !!??? зачем тогда вакцина !?
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22.10.2021 00:44 Ответить
Як це кількість померлих не міняється? В січні 1000+ помирало в день, зараз в 10-20 разів менше!
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22.10.2021 00:47 Ответить
В парламенте Великобритании озвучили реальную статистику смертности и побочных осложнений после вакцинации.. найди.. но ты все равно не поверишь...адьес амигос
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22.10.2021 00:51 Ответить
Ну скинь ссилку на ВВС, Таймс чи хоча б Сан... Чи хто там авторитетний у британців. А ще краще на Гардіан, вони Зєлю за офшори мочать, то заслуговують на довіру.
ВВС і Гардіан регулярно читаю, там такого нема!
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22.10.2021 00:53 Ответить
ой блин.. я ведь говорил что не поверишь... ищи сам.. у меня времени нет..там видео с парламента и его постоянно удаляют но оно появляется на другом ресурсе..
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22.10.2021 00:58 Ответить
Найшов на рашатудей, але мене туди і непустить, все з тобою ясно, москалику
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22.10.2021 01:04 Ответить
Ось вони - антиваксеруни з расєюшкі сьодня і згодовують нам кремлівську пропаганду.
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22.10.2021 01:11 Ответить
І зрвзу він зник...
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22.10.2021 01:26 Ответить
Я нашел.
Public Health
England

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

Прочел. Понял. Что Монахов звиздун.
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22.10.2021 06:29 Ответить
ВВС і Гардіан - не надійні, працюють на замовлення. ВВС - це взагалі шпигунська структура і утаємничена, від них правди мало виходе...
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22.10.2021 01:51 Ответить
І вакцинованих там не 90, а 66%... Ну блін, ти хоча б у гугл зайшов статистику перевірив, перед тим, як що писати!
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22.10.2021 00:43 Ответить
та ясно-ясно.. виноваты старики, дети и антиваксеры что болеют и портят показатели...пздц
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22.10.2021 00:46 Ответить
Хворіють всі, але по-різному... Я не з тих, хто каже, що вакцина ідеальна. Вакцина не дає не захворіти, вона дає не попасти в лікарню...
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22.10.2021 00:49 Ответить
а кем забиты больницы антиваксерами!? их столько нету по количеству и многое даже очень многие переболели и им пох ...или стыдно сказать что люди вакцинировались и их легкая форма ковида прошла в реанимации под ИВЛ ! .. а ведь это правда..
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22.10.2021 00:55 Ответить
Монахов. Не звизди. Про Великобританию.

Public Health
England

https://www.gov.uk/government/organisations/public-health-england

Вот статистика на вчера. Читай и учись брехунишка.

Прививки

В настоящее время вакцины вводятся в виде 2 доз с интервалом не менее 21 дня.

К концу 20 октября 2021 года 49 554 407 человек получили первую дозу препарата.

К концу 20 октября 2021 года 45460122 человека получили вторую дозу препарата.
Здравоохранение

Некоторым людям с коронавирусом приходится лечь в больницу.

17 октября 2021 года в больницу попали 959 человек с коронавирусом.

В период с 11 октября 2021 года по 17 октября 2021 года 6315 человек попали в больницу с коронавирусом. Это показывает рост на 15,4% по сравнению с предыдущими 7 днями.

На 20 октября 2021 года в больнице с коронавирусом находились 8142 пациента.

Некоторым людям в больнице необходимо использовать специальное устройство, называемое аппаратом искусственной вентиляции легких, чтобы помочь им дышать.

На 20 октября 2021 года на больничных койках с аппаратом искусственной вентиляции легких находились 872 пациента с коронавирусом.

Летальные исходы

21 октября 2021 года было зарегистрировано 115 случаев смерти в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус.

В период с 15 октября 2021 года по 21 октября 2021 года в течение 28 дней после положительного теста на коронавирус было зарегистрировано 912 случаев смерти. Это показывает рост на 10,8% по сравнению с предыдущими 7 днями.



Подготовлено Агентством безопасности здравоохранения Великобритании - Последнее обновление Четверг, 21 октября 2021 г., 16:00

https://coronavirus.data.gov.uk/easy_read

Да. Чуть не забыл. Население Англии 67, 22 млн. Число привитых второй дозой
45460122 . Теперь можешь посчитать какой процент вакцинированных. Если это как ты писюкал почти 90%. Тогда ты еще тот счетовод Вотруба.
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22.10.2021 06:24 Ответить
Наоборот, все'. Вы не умеете в математику. Прививка защищает только 97-98% людей. Поэтому, даже если привить 100% населения. То 2-3% из них заболеют. И все они будут вакцинированы. Поэтому нужно смотреть не на проценты, а на количество смертей. Украина на 3-м месте в мире. Это уже не смешно.
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22.10.2021 10:17 Ответить
логика у минздрава - туши свечи. Уже ясно, что действие вакцины заканчивается через 6 мес. Так что делать тем, кто привился в июне?? январь-то на носу...
И что значит, стесняюсь спросить санврача, в его понятии горм. терапия? Ведь применение женщинами ор. контрацептивов - тоже гормоны как бы.
Выражается как бабка с базара...Понабирали идиотов...
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22.10.2021 00:59 Ответить
МінЗдох може планувати все, що завгодно та не боятися, бо у наступному році їх усіх звільнять, як попередників. Треба ж якось замітати сліди від злочинів.
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22.10.2021 01:07 Ответить
головний санлікар Ігор Кузін - це мабуть буде наступник сьогоднішнього горе-міністра Віктора Ляшка; цей останнній вже виглядає, як тяжко хворий на психічні розлади, То ж скоро піде за папєрєдніком Стєпашкою. А у розумово-недалекого Ігоря Кузіна ще все попереду...
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22.10.2021 01:29 Ответить
Медики не скрывают правду - антитело-зависимое усиление инфекции
https://www.youtube.com/watch?v=1DuwlaXFXzg&ab_channel=%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B0
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22.10.2021 01:34 Ответить
Особенно мне понравилась вакцинация на вокзалах! Укололся и в поезд! Никаких проверок , в поезде можешь заразиться ! Хрен с тобой , лишь бы укол сделать! После таких новостей я еще сильнее задумываюсь - а ради чего все эти прививки?
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22.10.2021 02:43 Ответить
Две тысячи надцатый год, новости: тем, кто не сделает 136-ую прививку, вход в магазины и общественный транспорт будет запрещён.))
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22.10.2021 09:02 Ответить
Ну вот вам и весь хрен до копейки - производители вируса вакцин потирают ручки, сбылась их мечта о пожизненной вакцинации всего населения планеты. В этом и состоял замысел разработки и "утечки" вируса
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22.10.2021 09:41 Ответить
 
 