Войска РФ за сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя запрещенное вооружение. Потерь нет, - штаб ОС
За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.
Так, в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.
Возле Пивденного российские наемники осуществили обстрел из стрелкового оружия.
В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также с станковых противотанковых гранатометов.
"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив врага прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.
По состоянию на 7:00 утра 22 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.
Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.
Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.
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