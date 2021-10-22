Войска РФ за сутки четыре раза обстреляли позиции ВСУ на Донбассе, применяя запрещенное вооружение. Потерь нет, - штаб ОС

За прошедшие сутки, 21 октября, со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня, одно из которых с применением запрещенного минского договоренностями вооружения.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

Так, в районе Луганского враг дважды открывал огонь из станковых противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Возле Пивденного российские наемники осуществили обстрел из стрелкового оружия.

В направлении Крымского оккупанты вели огонь из минометов калибра 82 мм и 120 мм, а также с станковых противотанковых гранатометов.

"На вооруженные провокации противника наши защитники открывали огонь, заставив врага прекратить обстрелы", - говорится в сообщении.

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По состоянию на 7:00 утра 22 октября, зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня.

Неподалеку от Золотого-4 противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается контролируемой. Украинские подразделения продолжают выполнять определенные задачи по назначению", - добавили в пресс-центре ОС.