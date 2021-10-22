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Рассказывали, что COVID-19 не очень заразен, а для профилактики надо есть селедку: в Латвии лишили лицензии русскоязычный канал

Рассказывали, что COVID-19 не очень заразен, а для профилактики надо есть селедку: в Латвии лишили лицензии русскоязычный канал

Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного "Первого балтийского канала" (ПБК; Pirmais Baltijas kanāls), который ретранслирует Первый канал в стране.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщается на сайте ведомства.

"Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ", — сообщил латвийский регулятор.

В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение — распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ, показанных "Первым балтийским каналом", было сказано, что COVID-19 не очень заразен, а предотвратить заболевание можно, употребляя в пищу селедку.

Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.

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В сентябре 2021 года ПБК стал самым популярным русскоязычным каналом в стране. В 2019 году Латвия запретила транслировать девять русскоязычных телеканалов из-за санкций против Юрия Ковальчука, который является их бенефициаром. Под запрет, в том числе, попали каналы "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".

В июле прошлого года в Латвии запретили вещание семи каналов RT. Формальной причиной совет назвал тот факт, что телеканалами владеет находящийся под санкциями Европейского союза Дмитрий Киселев.

Латвия (1346) пропаганда (3692) русский язык (579) телевидение (900)


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Топ комментарии
+18
Все правильно - там куди приходить "русский мир" починаються війни!
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22.10.2021 07:31
+11
Їсти сільодку ********* лаптями.
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22.10.2021 07:45
+9
Это так по кацапски - лечить селёдкой. Я знаю ещё метод прийти всем в церковь и целовать икону. Защита 100%.
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22.10.2021 07:52
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Все правильно - там куди приходить "русский мир" починаються війни!
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22.10.2021 07:31 Ответить
Н-є-є-є, фсьо не так, вірус придумала світова закуліса, рептилоїди з Нібіру та масони з розрахунку, що люди захочуть покарати підлі фармкорпорації, не будуть щепитися, повимирають і таким чином Золотий мільярд скоротить населення планети, зуб даю, це мені авторитетний мережевий адвокат-вірусолог пояснив, як йому не вірити?
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22.10.2021 07:35 Ответить
русофобы всех стран-объединяйтесь...
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22.10.2021 07:36 Ответить
Ну по поводу селёдки не знаю, а то шо он не очень заразен и так видно из статистики.)
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22.10.2021 07:43 Ответить
Да здравствуйте. Еще два года назад в 2019м году писали что алкоголь - лучшая защита. Принимать вовнутрь и наружно. Лучше натощак. Лично читала и смотрела на такие утверждения. Отсюда и селедка...
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22.10.2021 09:39 Ответить
Їсти сільодку ********* лаптями.
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22.10.2021 07:45 Ответить
РУсская водка, черный хлеб селедка, лук репчатый + лапти(запашнi) = русский дух.
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22.10.2021 08:50 Ответить
Ну - щодо "русской селёдки" - ти неправий Оселедці солить почали першими солить жителі Західної Європи - в ті часи "московити" не мали доступу до цієї риби Чому? Тому що вони власними руками відрізали собі вихід на Балтику Вони мали вихід через Новгород (який входив на правах "торгівельного партнера" до Ганзейського Союзу) Вирізавши практично все населення Новгорода і почавши Лівонські війни , Московія створила бар"єр між собою та Європою Тому вчиться ні у кого було А солоний оселедець (нарівні з норвежською тріскою) - один з найважливіших винаходів людства , як вважав Енгельс (нарівні з винайденням годинника , окулярів , вітряного млина і магнітного компаса) Адже сушені та засолені продукти - це перші консервовані продукти тривалого зберігання , які дозволили тривалі морські подорожі , які дали можливість вивчать навколишній світ! А кацапи спробували оселедці лише тоді , коли в Архангельськ почали приходить голландські і британські кораблі А масове вживання їх почалося тільки з захопленням прибалтійських земель
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22.10.2021 09:19 Ответить
Vodka netu ruskaja ,ne oni ejio pridumali,tolko paprostu im eto ocen ponravilos
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22.10.2021 10:09 Ответить
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22.10.2021 09:02 Ответить
Вата совкова , як і у нас .
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22.10.2021 11:32 Ответить
тільки от сесесер накрився, а прастой савєцкій чілавєк розмножується далі...
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22.10.2021 13:08 Ответить
предотвратить заболевание можно, заталкивая селедку мацкалю в дупу
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22.10.2021 07:45 Ответить
Причому наперед хвостом.
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22.10.2021 08:56 Ответить
Это так по кацапски - лечить селёдкой. Я знаю ещё метод прийти всем в церковь и целовать икону. Защита 100%.
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22.10.2021 07:52 Ответить
І щі
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22.10.2021 08:07 Ответить
Щастя і розквіт буде в тик країнах ,де кацапам буде заборонений в'їзд.
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22.10.2021 08:12 Ответить
Какое выразительное фото к публикации..
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22.10.2021 08:17 Ответить
Звичайна стійка вівчарки перед командою "фас".
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22.10.2021 09:03 Ответить
И селедку нужно заедать огурцами и запивать молоком
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22.10.2021 08:19 Ответить
Это сложная для кацапов техноллогия. За молоком - в беларусь, огурец - в Корею-Китай. Иначе не сработает... ЗЫ... Кацапы покупают сухое молоко в Индонезии, из него делают молоко, "сливочное масло", сметану и всякие там кацапо-сыры клейкой массы. На десерт у кокцапов консервированные бычьи пенисы - Индия расчитывается ими за Миги, которые уже сдала в утиль, бо отказалась от них.
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22.10.2021 08:47 Ответить
Про "сухе молоко" з Індонезії я знаю від колишнього співслужбовця-москвича ще з 2008 року
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22.10.2021 09:22 Ответить
Добавляючи снотворне для кращого засвоювання.
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22.10.2021 08:58 Ответить
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22.10.2021 09:01 Ответить
І правильно . Отак і має бути ,, свобода слова це добре , але в - певних рамках . !! Перейшов їх і все , - давайдосвіданнья . Ато в нас тут деякі горлапани сприймають свободу слова , за абсолютну вседозволеність , мовляв , це коли - мелю язиком що хочу , і на все ( закони , норми і правила , в тому числі і неписані ) мені пох.! Ще й кивають на Європу , мовляв - якщо ми йдемо в Європу то не повині реагувати на відверто антиукраїнські висловлювання дебілів- тіктокерів , наприклад . Чи на паплюження ними ж - державних атрибутів .
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22.10.2021 08:45 Ответить
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22.10.2021 08:54 Ответить
Та дехто в залі Ради безплатно мне інше, знімаючи "стрес".
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22.10.2021 09:01 Ответить
Ківа м'яв свого самовисуванця?)
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22.10.2021 09:05 Ответить
Знак оклику лишній.
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22.10.2021 09:07 Ответить
Разница между Украиной и Латвией в том, что там негодяев лишают лицензий. Здесь же негодяи рассказывают, как полезно жить при холодных радиаторах и их никто ничего не лишает. Мало того, их еще и уважают. До тех пор, пока эта разница сохранится, зебобики, вам будет не очень здорово жить.
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22.10.2021 09:03 Ответить
Когда-то давно была игра под названием Stronghold. Так вот в ней, можно было перестать кормить население, вместо этого навесить флагов, поставить танцующих медведей и пооткрывать трактиров.
Население при этом было довольное.
Идеальная модель сегодняшнего пуйлостана.
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22.10.2021 09:04 Ответить
Напрасно закрыли, для очищения нации и не использовать естественный отбор, тем более что за чужой счёт...
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22.10.2021 09:58 Ответить
На Цензорі цих кацапських «несущих угрозу общественному здоровью» як тарганів. Вони тут наче риба у воді. А охлос їх читає та лайкає. Мабуть, що теж сєльотку їсть регулярно, від ковіду лікується.
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22.10.2021 10:00 Ответить
Latviji konecno nado zakryvat takije ruskije kanali.Litve takze smotriu ix translirujet no eto pocti ix nikto nesmotrit po danim nasix na 2021 god PBK nevxodit daze TOp 10 kanalov po prosmotru.Tut dominirujet tolko litovskije kanali na litovskom jazyke
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22.10.2021 10:14 Ответить
Дави лаптеногих!
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22.10.2021 11:06 Ответить
 
 