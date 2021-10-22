Рассказывали, что COVID-19 не очень заразен, а для профилактики надо есть селедку: в Латвии лишили лицензии русскоязычный канал
Национальный совет по электронным СМИ Латвии аннулировал лицензию на вещание русскоязычного "Первого балтийского канала" (ПБК; Pirmais Baltijas kanāls), который ретранслирует Первый канал в стране.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Новую газету", об этом сообщается на сайте ведомства.
"Решение было принято потому, что в течение года в работе телеканала ПБК Латвия были выявлены три серьезных нарушения Закона об электронных СМИ", — сообщил латвийский регулятор.
В первом случае телеканал получил штраф за трансляцию программ, созданных другими СМИ. Повторно ПБК оштрафовали за несоблюдение правила, по которому он должен предоставлять 51% эфирного времени европейской продукции. Третье нарушение — распространение сведений, несущих угрозу общественному здоровью. В одной из программ, показанных "Первым балтийским каналом", было сказано, что COVID-19 не очень заразен, а предотвратить заболевание можно, употребляя в пищу селедку.
Вещание должно быть прекращено 26 октября, у канала есть право оспорить это решение в суде.
В сентябре 2021 года ПБК стал самым популярным русскоязычным каналом в стране. В 2019 году Латвия запретила транслировать девять русскоязычных телеканалов из-за санкций против Юрия Ковальчука, который является их бенефициаром. Под запрет, в том числе, попали каналы "Дом Кино", "Дом Кино Премиум", "Музыка Первого", "Телекафе" и "Петербург-Пятый канал".
В июле прошлого года в Латвии запретили вещание семи каналов RT. Формальной причиной совет назвал тот факт, что телеканалами владеет находящийся под санкциями Европейского союза Дмитрий Киселев.
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