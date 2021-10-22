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Новости Агрессия России против Украины
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Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью РФ в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине, - Пентагон

Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью РФ в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Дании Трине Брамсен встретились в Брюсселе для обсуждения двухсторонних отношений в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Лидеры признали свою общую озабоченность проблемами, влияющими на трансатлантическую безопасность, включая деятельность России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине, и договорились продолжать тесно сотрудничать по общим приоритетам во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили завершение военной миссии в Афганистане, поддержку Данией операций по эвакуации и продолжение командования миссией НАТО в Ираке.

"Два лидера обсудили важность альянса НАТО как основы трансатлантической безопасности, а также пути углубления и расширения сотрудничества в области обороны между Соединенными Штатами и Данией", - заявил Кирби.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США продолжат поддерживать НАТО и сдерживать попытки РФ доминировать в регионе Черного моря, - глава Пентагона Остин

Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить остановить кибератаки на США и их союзников.

Дания (593) США (27061) Кирби Джон (452) Остин Ллойд (420)


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Топ комментарии
+4
F***. У вас інші емоції, стани і слова є ?
Дістали вже своєю стурбованістю.
Треба не язиком плескати імпотентно, а робити так, щоб не було стурбованості. Навпаки - спокій і впевненість.
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22.10.2021 08:02
+3
хватит озабочиваться-давно пора мочить пуйло в сартире...
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22.10.2021 08:02
+2
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22.10.2021 07:59
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22.10.2021 07:35 Ответить
Прямо як в 2СВ коли в північнй Атлантиці діяли Крінгсмаріне.
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22.10.2021 07:40 Ответить
Де тепер, ті крігсмаріне!!! Так й з *********** буде!
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22.10.2021 08:19 Ответить
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22.10.2021 07:59 Ответить
Гарна медалька, чи монетка! Де можна придбати?
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22.10.2021 08:10 Ответить
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22.10.2021 07:59 Ответить
хватит озабочиваться-давно пора мочить пуйло в сартире...
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22.10.2021 08:02 Ответить
F***. У вас інші емоції, стани і слова є ?
Дістали вже своєю стурбованістю.
Треба не язиком плескати імпотентно, а робити так, щоб не було стурбованості. Навпаки - спокій і впевненість.
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22.10.2021 08:02 Ответить
Для того яйця треба мати! Озабочуватись,воно. якось менш клопітно.
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22.10.2021 08:08 Ответить
Так дозвольте запустити ПП-2 і "пустіть свиню на стіл"!
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22.10.2021 08:07 Ответить
Цапы везде гадят…
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22.10.2021 08:07 Ответить
Чечня, Молдова, Грузія, Україна, Карабах- «глибоко озабочені» бездіяльністю світу за 30 років агресії проти них московіі!!
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22.10.2021 08:40 Ответить
картошка, морковка, мерседес, свекла и чеснок. Что в этом списке лишнее?
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22.10.2021 11:55 Ответить
Озабоченные импотенты, виагры примите!
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22.10.2021 08:40 Ответить
Хотелось бы уточнить? Озабоченность или обеспокоенность? И обычная или глубокая?
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22.10.2021 09:26 Ответить
Ни чему история не учит...
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22.10.2021 10:03 Ответить
Удивляюсь многим комментариям на форуме. Ну неужели не понятно, что это "официальное заявление для прессы". Все военные решения, которые были приняты на этой встрече, естественно, являются сов.секретными. Только дураки могут думать что министры обороны встречаются для "выражения общей озабоченности".
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22.10.2021 10:30 Ответить
Придет время и рашка начнет "защищать" СП-2 от датских, шведских, финских, эстонских, латвийских, литовских и польских бандеровцев, захватив часть Балтийского моря.
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22.10.2021 11:04 Ответить
 
 