Министры обороны США и Дании озабочены деятельностью РФ в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине, - Пентагон

Министр обороны США Ллойд Остин и министр обороны Дании Трине Брамсен встретились в Брюсселе для обсуждения двухсторонних отношений в сфере безопасности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Лидеры признали свою общую озабоченность проблемами, влияющими на трансатлантическую безопасность, включая деятельность России в Северной Атлантике, Балтийском море и в Украине, и договорились продолжать тесно сотрудничать по общим приоритетам во всем мире", - говорится в сообщении.

Отмечается, что министры обсудили завершение военной миссии в Афганистане, поддержку Данией операций по эвакуации и продолжение командования миссией НАТО в Ираке.

"Два лидера обсудили важность альянса НАТО как основы трансатлантической безопасности, а также пути углубления и расширения сотрудничества в области обороны между Соединенными Штатами и Данией", - заявил Кирби.

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Напомним, ранее министр обороны США Ллойд Остин призвал РФ остановить войну на Донбассе, прекратить дестабилизацию в Черном море и вдоль украинских границ, а также прекратить остановить кибератаки на США и их союзников.