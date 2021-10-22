Три человека погибли в результате пожара в частном жилом доме на Харьковщине, - ГСЧС

В результате пожара в частном жилом доме в с. Червоне (Харьковская обл.) погибли 3 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

"22 октября в 1 час 03 мин. в с. Червоне Лозовского района в частном жилом доме возник пожар в результате которого погибли 3 человека. В 6 ч. 58 мин. пожар ликвидирован на площади 80 м2", - говорится в сообщении.

К тушению привлекалось 10 человек и 2 ед. техники ГСЧС.

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