614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

В Украине второй день подряд рекордные показатели суточной смертности и заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки, 21 октября, зафиксированы 23 785 новых случаев заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Также за минувшие сутки зафиксированы 614 летальных случаев - также самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Вчера за 20 октября в Украине зафиксировали 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 270 тыс. украинцев!

За сутки 21 октября в Украине:

зафиксированы 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 800, медработников - 391)

269 666 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы - 85 559 человек.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 5 141 человек;

летальных случаев - 614;

выздоровели - 8 530 человек.

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За все время пандемии в Украине:

заболели - 2 725 385 человек;

выздоровели - 2 361 365 человек;

летальных случаев - 63 003;

проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.

С начала прививочной кампании привиты 8 557 659 человек, из них получили одну дозу - 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 386 831 прививки.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.











