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Новости Коронавирус и карантин
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614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине

В Украине второй день подряд рекордные показатели суточной смертности и заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки, 21 октября, зафиксированы 23 785 новых случаев заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Также за минувшие сутки зафиксированы 614 летальных случаев - также самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Вчера за 20 октября в Украине зафиксировали 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.

"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 270 тыс. украинцев!

За сутки 21 октября в Украине:

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 зафиксированы 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 800, медработников - 391)

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02269 666 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы - 85 559 человек.

Также за минувшие сутки:

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 госпитализированы - 5 141 человек;

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 летальных случаев - 614;

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 выздоровели - 8 530 человек.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

За все время пандемии в Украине:

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 заболели - 2 725 385 человек;

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 выздоровели - 2 361 365 человек;

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 летальных случаев - 63 003;

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 02 проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.

С начала прививочной кампании привиты 8 557 659 человек, из них получили одну дозу - 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 386 831 прививки.

95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.

614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 10
614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 11
614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 12
614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине 13

Автор: 

карантин (16729) Минздрав (4902) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+24
били все кто мог в колокола, что с началом сплеска новой пандемии нужно закрывать сообщения с Московией - там начинался ужас
- но куда там - ЗеЕрмаку снятся по ночам руськие обоссанные березки
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22.10.2021 08:20
+17
Страна избравшая клоунов на высшие госдолжности обречена жить в лютом песдеце.
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22.10.2021 08:33
+14
Что не день то рекорды, Зеля не зря говорил про чемпионство, первое место в мире если считать на население.
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22.10.2021 08:17
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Правила форума Совет форумчан
За 7 недель количество заболевших и умерших за увеличилось в 12 раз.
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22.10.2021 08:16 Ответить
Страна избравшая клоунов на высшие госдолжности обречена жить в лютом песдеце.
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22.10.2021 08:33 Ответить
Не сунь хоча б сюди політику. Чим попередники в галузі медицини були кращі за нинішніх звіздюків?
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22.10.2021 08:41 Ответить
За те впевнено обганяємо мокшів в розрахунку на 100 тисяч населення. Хоча вся оця статистика про Ковід, що в нас, що в мокшів, як до звізди дверка.
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22.10.2021 08:38 Ответить
Да ну вас всех критиков. Наверняка сами не вакцинировались и никого не призывали вакцинироваться. Из всех знакомых, вакцинировавшихся весной, никто не заболел. Зато рассказов о других знакомых, как они перенесли ковид полно.
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22.10.2021 11:47 Ответить
у меня сейчас двое коллег лежат с ковидом. После пфайзера.
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22.10.2021 23:05 Ответить
Что не день то рекорды, Зеля не зря говорил про чемпионство, первое место в мире если считать на население.
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22.10.2021 08:17 Ответить
Вводите локдаун.от вакцинации толку ноль.раньше тесты делали щас всем пох даже температуру не меряют, главное что бы был сертификат ,а болен ты или нет не интересует
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22.10.2021 08:17 Ответить
А жрать то что в очередной лохдаун? Сейчас покупательская способность в стране близка к нулю - кроме жратвы, никто ничего не покупает. И это без лохдаунов.
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22.10.2021 08:30 Ответить
Вот этого антиваксеры и добивались. В ряде стран Европы, где высокий уровень вакцинации поотменяли все карантинные ограничения.
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22.10.2021 10:27 Ответить
И что там перестали болеть?он в италии отменяют принудительную вакцинацию и зеленые сертификаты
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22.10.2021 10:29 Ответить
Об итальянских показателях нам только мечтать. Особенно, если учесть, что там населения в 1,5 раза больше.

October 21 (GMT)

3,794 new cases and 36 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]

October 20

3,699 new cases and 33 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]

October 19

2,694 new cases and 53 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
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22.10.2021 10:40 Ответить
били все кто мог в колокола, что с началом сплеска новой пандемии нужно закрывать сообщения с Московией - там начинался ужас
- но куда там - ЗеЕрмаку снятся по ночам руськие обоссанные березки
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22.10.2021 08:20 Ответить
Если уж это было делать то со всеми страними где был высокий уровень заражения.
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22.10.2021 08:30 Ответить
А где ж был выше чем в параше?
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22.10.2021 08:53 Ответить
Офшорные зе-упыри уже подмяли под себя ритуальные услуги в стране и с этого нехило кормятся, ведь по-другому невозможно объяснить их бездействие, когда страна на грани катастрофы
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22.10.2021 08:25 Ответить
Нас чомусь не інформують про те, чи носили всі ті, що померли, масочки і чи були вакциновані, скільки їм років і які в них були супутні захворювання... Мабуть стидаються розповідати про те, хто (або що) ім допоміг померти.
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22.10.2021 08:28 Ответить
Я також замислювалася над цим. Щось не те. Цифри - то одне.
Але реально складається враження, що людей або не лікують, або лікують так, що вони помирають.

Так, люди ослаблені: стрес, не завжди здорове і повноцінне харчування.
Проте така кількість смертей не береться на рівному місці. І справа не у відсутності "вакцини".

Мені цікаво, скільки людей з цих 614 померли, зокрема, в лікарнях ?
Чи хтось перевіряє всі випадки смерті: яке було лікування, чи робиться розтин ? Чи людина підхопила внутрішньолікарняну інфекцію ? Дуже багато питань. Чи, наприклад, ті, хто хворів вдома і помер вдома, мали якийсь медичний супровід ? І т.д. і т.п.
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22.10.2021 08:53 Ответить
Ти б краще замислилася, скільки з цих смертей на совісті антивакцинаторів.
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22.10.2021 10:42 Ответить
А навіщо? Закордонні антиваксери вже всі давно вакциновані. Це тут вони принципові та незалежні від ворожої американської «вакцинки».
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22.10.2021 11:07 Ответить
Та ніхто їм не допомагав померти. Якщо людина не носить маску це її вина і лише її, якщо людина не вакцинується це також її вина і якщо в людей супутні захворювання які вони не лікують то хто їм доктор. Я вакцинований, ношу маску серед людей, на ковід не хворів, супутніх захворювань немаю. Я на 99% впевнений, що якщо і захворію на ковід, то в легкій формі або безсимптомно.
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22.10.2021 08:57 Ответить
Підтримую. Кожен сам собі коваль свого здоров'я та щастя. Побільше б таких тверезомислячих та раціональних людей як ви. А де там... Усемирний ЗАГОВОР, чипірованіЄ, шмурдяк колять, пороблено на мозги людям... хоча може їх в п'яному угарі зачали - через те там і думать немає чим.. овочі на ніжках...
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22.10.2021 09:19 Ответить
А якщо не в легкій?
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22.10.2021 10:30 Ответить
Тоді всьо.
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22.10.2021 12:17 Ответить
А що від цього зміниться статистика смертей? Судячи з коменту Гонта таки антимасочник та антиваксер. А допомогли їм померти наші больнічкі. Ви давно там були? У мене свекруха у лікарні від ковіду і померла. Батько наших друзів теж помер у лікарні.

Ви тільки масочки не носіть та укольчики не робіть, та все буде «добре».
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22.10.2021 09:06 Ответить
Ніякого вірусу не існує. Дупатут Шахов зуб давав.
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22.10.2021 08:30 Ответить
Просто . Надо пойти и привиться. Прививок. ПОЛНО.
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22.10.2021 08:39 Ответить
Організовано через сраку. На все місто мало пунктів щеплення які десь у чорта на кулічках.
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22.10.2021 08:44 Ответить
А в поликлинике не пробовал?
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22.10.2021 08:47 Ответить
Да ладно! Целое лето пункты были открыты! Вакцины валом разной. И людей не было.. все что-то считали… пещерные люди
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22.10.2021 08:56 Ответить
Он был занят. Бот строчил. Некогда.
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22.10.2021 08:59 Ответить
Ни чего не изменится.нужен контроль.а сейчас всем пох главное что бы сертификат был.и можешь больным ходить где угодно
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22.10.2021 08:54 Ответить
Не изменится. После прививки? А если еще раз? Подумать.
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22.10.2021 08:58 Ответить
Глянь на цифры после прививки болеет больше чем до
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22.10.2021 09:05 Ответить
Ты смотри лучше сколько тяжелых под ивл и летальных. А летальных на 21.10.2021 115 чел при населении 67,22 млн. Ну элементарно же. Ватсон.
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22.10.2021 09:12 Ответить
https://www.facebook.com/Roman.Matys?__cft__[0]=AZW6GAIHCydYnlyqJ7RFHd3vIqJOYiMtqcAxjFEyFSZpHscZTEfm8OdJIdhJMVYkB-5xYfHKlOUCXzsBAF7YUn3YvE9JlhVkITdO5fZC2Z5myEYOQ-QhvVEMOfgV33GMpKk&__tn__=-UC%2CP-R Роман Матис

https://www.facebook.com/Roman.Matys/posts/10223109336974234?__cft__[0]=AZW6GAIHCydYnlyqJ7RFHd3vIqJOYiMtqcAxjFEyFSZpHscZTEfm8OdJIdhJMVYkB-5xYfHKlOUCXzsBAF7YUn3YvE9JlhVkITdO5fZC2Z5myEYOQ-QhvVEMOfgV33GMpKk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 жовтня о 21:30 ·



Антиваксівська диверсія РФ в Україні виглядає отак:

7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;
майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;
кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;
кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;

Як наслідок - навіть люди, на адекватність яких були сподівання демонструють абсолютно дикарську поведінку в питаннях вакцинації.

Більше цікавих цифр і фактів з приводу антиваксерської діяльності і проваленої владою комунікаційної кампанії за посиланням https://project.liga.net/projects/ukrainians_dont_want_vaccinated/?fbclid=IwAR1KxJmCdGnN1ll7Ringbhtukdw_Q2JRrcER2dXh7JGz5yaSxpyFB-7sDZs https://project.liga.net/.../ukrainians_dont_want.../
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22.10.2021 18:36 Ответить
где статья про зимнюю резину для машин ?
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22.10.2021 08:39 Ответить
Вже випав сніг?
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22.10.2021 08:45 Ответить
В Конституции ничего не написано про обязательное использование зимних шин.
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22.10.2021 17:39 Ответить
Про вакцинацію теж нічого не написано.
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22.10.2021 19:37 Ответить
Зате на першому місці в Європі по темпам будівництва доріг. Це не я придумав, - "найвеличніший".
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22.10.2021 08:41 Ответить
Зато "мастера спорта по боротьбі з ковід", сам презед сказав. А він же не бреше. Напевно.
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22.10.2021 08:48 Ответить
По Иловайску в день. Конечно власть не виновата. Виноват тот, кто обманув народ, привёл к власти убийц украинцев.
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22.10.2021 08:49 Ответить
Ну шо, українці! Вимираємо потроху. Та навіть не потроху, а шаленими темпами. Це все через брак розуму. Нас якщо не кацап вб'є, то ковід.
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22.10.2021 08:52 Ответить
Тут к сожалению, на лицо не убийство, а массовый суцид.
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22.10.2021 09:01 Ответить
Ну, помирати не всі хочуть, а лише ті, хто не хоче масочки носити, бо вони у них задихаються. А
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22.10.2021 09:11 Ответить
Читав, що у Латвії серед хворих 80% російськомовних. В у нас?
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22.10.2021 10:14 Ответить
В Італії не вакцинуються лише рускагаварящіє заробітчани. Всі італійці зробили щеплення ще навесні. А кацапське бидло воно і в Італії залишається бидлом, неосвіченим, дрімучим та неадекватним. Але їх без грінпассу нікуди вже не пускають. Будуть ізольовані від суспільства, або таки зроблять щеплення.
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22.10.2021 10:26 Ответить
скоро еще подвалят умалишенные с мпц , которые недавно ходили тут маршами против «числа дьявола» , чипирования , и изменения генома , протестовать
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22.10.2021 09:14 Ответить
Может пора уже не только заглядывать в сертификаты ,а и лечить ?
Где эффективные лекарства от ковида ?
Всё застопорилось на вакцинации .
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22.10.2021 09:25 Ответить
А у світі вже існує?
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22.10.2021 09:30 Ответить
Вот бы и нам так застопориться:

October 21 (GMT)

677 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 20

1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]

October 19

1,112 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
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22.10.2021 10:31 Ответить
А лозунг - сделаем их вместе, походу был про нас. ...
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22.10.2021 09:27 Ответить
Пля...зараза
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22.10.2021 09:28 Ответить
Якщо перерахувати на 100 000 населення, то ми попереду РФ і США.
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22.10.2021 09:41 Ответить
Почему нет пфайзера в таблицах?
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22.10.2021 09:52 Ответить
КОМІРНАТІ і є вакциною від пфайзер
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22.10.2021 10:06 Ответить
Айда постить енота и глумиться в теме про умерших от короны в РФ.
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22.10.2021 10:30 Ответить
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22.10.2021 10:56 Ответить
Ну, результати вакцинації суттєві, особливо у Європі. Це у вас на расєї мільйони щеплених спутніком хворіють та здихають. Бо нормальні сертифіковані вакцини вам недосяжні.
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22.10.2021 11:32 Ответить
Пані, перш ніж писати подібний "шлак" на всезагальний осуд та глум, перечитайте та продивіться щось інше, аніж фейкові новини з СОВКА КАЦАПСТАНУ по Ютуб та ТІК-ТОКу. А ще бабки казали що треба ПРОКЛАДКИ на лице носить в маску запихувать, мабуть таке теж чули?! Га? Кількість захворівших залежить від Більш Заразнішого Штаму Вірусу який мутував на таких антиваксерах як ви. Не щепіться. Вас ніхто не заставляє. Але хоча б не переповідайте ЇХНЄ шизоїдне марення, - шоб люди на вас косо не дивились через ваших "хом'ячків" та "тарганів".
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22.10.2021 13:05 Ответить
А може якраз вірус мутує на ваксерах?
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22.10.2021 19:07 Ответить
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22.10.2021 19:12 Ответить
Дуже сумно та жахливо це читати. Усвідомлювати ще тяжче. Але мабуть не вакциновані усвідомити такий потік інформації навіть не в змозі. Занадто складно для примітивних. Їм це важко уявити до тих пір - поки самі з цим не стикнуться. Але тоді вже буде запізно. Але хто ж їм та їхнім рідним був "доктор"? Сусідка? Ютуб? Фейкові "лякачки" з МОРДОРУ-Кацапстану? Мабуть буде вже байдуже всім.
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22.10.2021 19:19 Ответить
А пруф є? Наведіть якісь дані вашої теорії. Бо передають та хворіють на Вірус переважно не вакциновані. Доведено статистикою. Аж в 11 разів вища смертність невакцинованих - вас не турбують такі цифри Шановний? Не вакцинуйтесь. Менше CO2 буде на планеті. Ваше право.
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22.10.2021 19:13 Ответить
Как такое может быть? Мы же карту Украины, добросовестно раскрашиваем!
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22.10.2021 13:12 Ответить
https://nezavisim.tv/news/7450.html ДО ЭТОГО КОРОНАВИРУС БЫЛ ЛИШЬ ТРЕТЬЕЙ ПРИЧИНОЙ СМЕРТНОСТИ СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ. СЕЙЧАС ОН ЗАНЯЛ УЖЕ ВТОРОЕ МЕСТО В ОКТЯБРЕ УКРАИНЦЫ ЧАЩЕ УМИРАЛИ ОТ КОРОНАВИРУСА, ЧЕМ ОТ ТАКОЙ СТРАШНОЙ БОЛЕЗНИ КАК РАК. ОБ ЭТОМ СВИДЕТЕЛЬСТВУЮТ ДАННЫЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ СТАТИСТИКИ УКРАИНЫ. СООБЩАЕТСЯ, ЧТО ЕСЛИ СЕЙЧАС ОТ РАКА УМИРАЕТ ПОРЯДКА 200 ЧЕЛОВЕК В ДЕНЬ, ТО СУТОЧНАЯ СМЕРТНОСТЬ ОТ КОРОНАВИРУСА УЖЕ СТАЛА ГОРАЗДО СТРАШНЕЕ И ВЫШЕ. ТАК, ПО СОСТОЯНИЮ НА 21 ОКТЯБРЯ ИЗ-ЗА УВЕЛИЧЕНИЯ КОЛИЧЕСТВА НОВЫХ СЛУЧАЕВ ДОЛЯ СМЕРТЕЙ ОТ КОРОНАВИРУСА ЗА ПОСЛЕДНИЕ СЕМЬ ДНЕЙ ДОСТИГЛА 17,5% ОТ ОБЩЕГО ЧИСЛА ЛЕТАЛЬНЫХ ИСХОДОВ. В ОКТЯБРЕ ЕЖЕДНЕВНО ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ В СРЕДНЕМ УМИРАЛО 1136 УКРАИНЦЕВ, ОТ ПОСЛЕДСТВИЙ КОРОНАВИРУСА - 351, ОТ ОНКОЛОГИИ - 203.
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22.10.2021 17:43 Ответить
Вибачте, такий формат тексту був в оригінальній статті.
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22.10.2021 17:44 Ответить
Что происходит, мы реально на первом месте в мире по вымиранию от ковид..
Мизерные пенсии, отсюда скудное питание и отсутствие лечения хронических болезней...
А молодёжь чего дохнет? Что с нами не так?
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22.10.2021 18:06 Ответить
Подумала.Сама вакцинировалась недавно через силу, заставили на работе...
Мы ******** просто, зато очень красивые, талантливые и гениальные...
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22.10.2021 18:21 Ответить
Португалія вакцинувалася майже вся а в мерлих більше ніж в України ,населеня португалії 10 158 тисяч померлих 18 тисяч в України населеня біляч 42 міліона помернлих 66 тисяч тож сміло можна послати вакцину в ад ,бо від неї лише один ефект більше трупів!!!Краще влада давала продуктові набори всьому населенню замість вакцин імунітет кращий якщо їсти здорову їжу ,а не всякий хлам з магазинів бо одна бабця казала що желудок це не смітник!!!І можу поспорити що зменшеться кількість тяжко хворих пацієнтів!!!)
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23.10.2021 01:08 Ответить
В Португалії 10 міліонів в Україні 42 міліона о так я мав написати !!!
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23.10.2021 01:09 Ответить
Дебилы рулят. Закупите экспресс тесты. Раздайте в сети чтобы не дороже 50 было. Бабло мрази рубят. Им чтобы дохли очень выгодно. На большом дерибане можно больше украсть. Пенсии не нужно платить
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23.10.2021 03:23 Ответить
 
 