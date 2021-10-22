614 умерших от COVID-19 и 23 785 случаев заражения за сутки: новые трагичные рекорды в Украине
В Украине второй день подряд рекордные показатели суточной смертности и заболеваемости COVID-19. За минувшие сутки, 21 октября, зафиксированы 23 785 новых случаев заражения COVID-19 - это самый высокий показатель суточной заболеваемости в стране с начала пандемии. Также за минувшие сутки зафиксированы 614 летальных случаев - также самый высокий показатель суточной смертности в Украине с начала пандемии. Вчера за 20 октября в Украине зафиксировали 546 умерших от COVID-19 и 22 415 случаев заражения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные Минздрава.
"Новый рекорд прививок: в сутки вакцинировано почти 270 тыс. украинцев!
За сутки 21 октября в Украине:
зафиксированы 23 785 новых подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 1 800, медработников - 391)
269 666 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 184 107 человек, полностью иммунизированы - 85 559 человек.
Также за минувшие сутки:
госпитализированы - 5 141 человек;
летальных случаев - 614;
выздоровели - 8 530 человек.
За все время пандемии в Украине:
заболели - 2 725 385 человек;
выздоровели - 2 361 365 человек;
летальных случаев - 63 003;
проведено ПЦР-тестов - 13 854 545.
С начала прививочной кампании привиты 8 557 659 человек, из них получили одну дозу - 8 557 657 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 6 829 174 человека (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведены 15 386 831 прививки.
95% госпитализированных с COVID-19 на прошлой неделе - невакцинированные", - рассказали в Минздраве.
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October 21 (GMT)
3,794 new cases and 36 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
October 20
3,699 new cases and 33 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
October 19
2,694 new cases and 53 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/italy/ Italy [https://github.com/pcm-dpc/COVID-19/blob/master/schede-riepilogative/regioni/dpc-covid19-ita-scheda-regioni-latest.pdf source ]
- но куда там - ЗеЕрмаку снятся по ночам руськие обоссанные березки
Але реально складається враження, що людей або не лікують, або лікують так, що вони помирають.
Так, люди ослаблені: стрес, не завжди здорове і повноцінне харчування.
Проте така кількість смертей не береться на рівному місці. І справа не у відсутності "вакцини".
Мені цікаво, скільки людей з цих 614 померли, зокрема, в лікарнях ?
Чи хтось перевіряє всі випадки смерті: яке було лікування, чи робиться розтин ? Чи людина підхопила внутрішньолікарняну інфекцію ? Дуже багато питань. Чи, наприклад, ті, хто хворів вдома і помер вдома, мали якийсь медичний супровід ? І т.д. і т.п.
Ви тільки масочки не носіть та укольчики не робіть, та все буде «добре».
https://www.facebook.com/Roman.Matys/posts/10223109336974234?__cft__[0]=AZW6GAIHCydYnlyqJ7RFHd3vIqJOYiMtqcAxjFEyFSZpHscZTEfm8OdJIdhJMVYkB-5xYfHKlOUCXzsBAF7YUn3YvE9JlhVkITdO5fZC2Z5myEYOQ-QhvVEMOfgV33GMpKk&__tn__=%2CO%2CP-R 13 жовтня о 21:30 ·
Антиваксівська диверсія РФ в Україні виглядає отак:
7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;
майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;
кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;
кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;
Як наслідок - навіть люди, на адекватність яких були сподівання демонструють абсолютно дикарську поведінку в питаннях вакцинації.
Більше цікавих цифр і фактів з приводу антиваксерської діяльності і проваленої владою комунікаційної кампанії за посиланням https://project.liga.net/projects/ukrainians_dont_want_vaccinated/?fbclid=IwAR1KxJmCdGnN1ll7Ringbhtukdw_Q2JRrcER2dXh7JGz5yaSxpyFB-7sDZs https://project.liga.net/.../ukrainians_dont_want.../
Где эффективные лекарства от ковида ?
Всё застопорилось на вакцинации .
October 21 (GMT)
677 new cases and 6 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 20
1,058 new cases and 7 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
October 19
1,112 new cases and 13 new deaths in https://www.worldometers.info/coronavirus/country/israel/ Israel [https://datadashboard.health.gov.il/COVID-19/general source ]
Мизерные пенсии, отсюда скудное питание и отсутствие лечения хронических болезней...
А молодёжь чего дохнет? Что с нами не так?
Мы ******** просто, зато очень красивые, талантливые и гениальные...