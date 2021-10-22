Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА
По состоянию на утро 22 октября в мире зарегистрировали 461 290 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 194 человека.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.
Согласно данным центра, в мире зафиксировали 243 274 201 случай инфицирования, из них 412 754 только за прошедшие сутки.
От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 945 291 человек, из них 7 209 за минувшие сутки.
Побороли болезнь и вылечились 220 млн человек.
В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.
Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.
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Я всегда верил в таланты сцаныча, но массово истреблять собственный народ с улыбкой на лице - это сверталантище!
Но, тогда статистика "Мастеров Спорта" будет выглядеть совсем ПЕЧАЛЬНО!
Зе-тыпилы убивают украинцев!
Собственно, поэтому и смертность низкая, относительно заболеваемости.
Т.е. 95% умерших - это невакцинированные.
На тлі масової вакцинації в Британії у людей до 50 років шанс померти від дельта-штаму коронавірусу (раніше називався "індійським") знизився до 0,0097%. Про це пише в https://twitter.com/kallmemeg/status/1408348154039353346 Twitter вірусологиня Public Health England Міген Келл, посилаючись на новий https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf звіт цієї організації охорони здоров'я.
https://news.liga.net/ua/world/news/kakaya-smertnost-ot-delta-kovida-kto-umiraet-effektivnost-vaktsin-dannye-iz-britanii
вакцинированных 2-мя дозами - умерло 50 человек;
невакцинорованных - умерло 38 человек.
Практически все умершие без вакцины.
Все ваши потерпели фиаско на проверке пруфов! Твоя очередь!
вопрос где деньги ковидного фонда?
Все вакцинированные должны быть застрахованы на случай смерти от прививки или осложнений хронических болезней связанных с вакцинацией. Вот тогда народ бы подтянулся. А так укололося, сыграл в ящик а в ответ:" А что вы хотели он или она и так уже одной ногой в могиле были".