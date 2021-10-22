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Новости Коронавирус и карантин
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Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на утро 22 октября в мире зарегистрировали 461 290 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 7 194 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировали 243 274 201 случай инфицирования, из них 412 754 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 4 945 291 человек, из них 7 209 за минувшие сутки.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 01

Побороли болезнь и вылечились 220 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минздрав планирует в следующем году провести ревакцинацию от COVID-19 двумя дозами, – Кузин

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Великобритания и Россия.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 02

Украина находится на 19-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе. Вместе с тем, следует отметить, что Украина занимает 5-ю позицию среди других государств по количеству новых случаев коронавируса за сутки, а среди стран Европы - 3-ю, по летальным случаям - 3-ю и 2-ю позицию соответственно.

Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 03
Украина - на третьем месте в мире и втором в Европе по суточной смертности от COVID-19 04

карантин (16729) статистика (2310) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+13
Мастера спорта по борьбе с короновирусом работают не покладая рук. Спасибо великому зе, за такой успех на международной арене!
Я всегда верил в таланты сцаныча, но массово истреблять собственный народ с улыбкой на лице - это сверталантище!
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22.10.2021 08:22
+7
Тут уважуха населению Британии, которое массово вакцинировалось.

Собственно, поэтому и смертность низкая, относительно заболеваемости.
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22.10.2021 08:36
+6
бред, не , ну какое 2-3место? первое, по отношению к населению!
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22.10.2021 08:30
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Мастера спорта по борьбе с короновирусом работают не покладая рук. Спасибо великому зе, за такой успех на международной арене!
Я всегда верил в таланты сцаныча, но массово истреблять собственный народ с улыбкой на лице - это сверталантище!
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22.10.2021 08:22 Ответить
А если добрая 2/3-и народа самоубийцы? Вакцины им не нужны. Маски им намордник. Что тогда?
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22.10.2021 08:45 Ответить
А если добрая 2/3-и народа самоубийцы? Вакцины им не нужны. Маски им намордник. Что тогда? Кого винить будем?
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22.10.2021 08:45 Ответить
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22.10.2021 09:00 Ответить
Вон Лукашенко , хороший или плохой, а приказал своим вакцинаторам сидеть в собачьей будке и не высовываться! Спасает свой народ от пошести.
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22.10.2021 10:02 Ответить
А тебя и тебе подобных вообще реально загнать на вакцинацию?
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22.10.2021 11:45 Ответить
Рашку надо давно вычеркнуть из Европы.
Но, тогда статистика "Мастеров Спорта" будет выглядеть совсем ПЕЧАЛЬНО!
Зе-тыпилы убивают украинцев!
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22.10.2021 08:23 Ответить
Антиваксерьі , ау !
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22.10.2021 08:23 Ответить
Только бронзовая медаль по короне? Ничего, ЗЕбил поднапряжётся, и золото вскоре наше! Чемпионы, как и обещал!
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22.10.2021 08:24 Ответить
Какая разница! Главное великое Крадивныцьтво и зарплаты в конвертах!
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22.10.2021 08:25 Ответить
Харашо ідьом, стабільно.
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22.10.2021 08:27 Ответить
Уважуха английским медикам, 52 тыс заболевших и только 115 умерших.
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22.10.2021 08:27 Ответить
Тут уважуха населению Британии, которое массово вакцинировалось.

Собственно, поэтому и смертность низкая, относительно заболеваемости.
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22.10.2021 08:36 Ответить
Да ладно, там все равно большая часть заболевших без вакцины.
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22.10.2021 08:42 Ответить
Практически все умершие без вакцины.
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22.10.2021 08:48 Ответить
откуда такая инфа? дай ссылку почитать
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22.10.2021 08:56 Ответить
- Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%.

Т.е. 95% умерших - это невакцинированные.

На тлі масової вакцинації в Британії у людей до 50 років шанс померти від дельта-штаму коронавірусу (раніше називався "індійським") знизився до 0,0097%. Про це пише в https://twitter.com/kallmemeg/status/1408348154039353346 Twitter вірусологиня Public Health England Міген Келл, посилаючись на новий https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf звіт цієї організації охорони здоров'я.
https://news.liga.net/ua/world/news/kakaya-smertnost-ot-delta-kovida-kto-umiraet-effektivnost-vaktsin-dannye-iz-britanii
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22.10.2021 09:04 Ответить
Вот именно. Сайт общественного здравоохранения Великобритании.
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22.10.2021 09:08 Ответить
Сырожа. Я каждый божий день статинфо по Великобритании тут на форуме кидаю. Сегодня в том числе. Лично для тебя повторю. Чуть посже. Как к ноуту доберусь.
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22.10.2021 09:07 Ответить
Балбес, таблицу глянь по смертям:

вакцинированных 2-мя дозами - умерло 50 человек;
невакцинорованных - умерло 38 человек.

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22.10.2021 09:27 Ответить
Бал-Бес так и не понял,что 50, это меньше, чем 600 как у нас.
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22.10.2021 09:38 Ответить


Практически все умершие без вакцины.
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22.10.2021 09:43 Ответить
И???
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22.10.2021 09:46 Ответить
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22.10.2021 09:47 Ответить
И - состоит в том, что дно, на котором находится медицина, выдали за неудачную программу вакцинации...и всех собак кидают на тех кто не какцинировался
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22.10.2021 09:48 Ответить
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22.10.2021 15:40 Ответить
Зачем ты мне эту муть втираешь? Ссылку давай...я почитаю!

Все ваши потерпели фиаско на проверке пруфов! Твоя очередь!
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22.10.2021 19:09 Ответить
бред, не , ну какое 2-3место? первое, по отношению к населению!
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22.10.2021 08:30 Ответить
Что там касательно избиения на концерте Ляписов?Почему инфорезист опережает вас постоянно?Не спите!
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22.10.2021 08:31 Ответить
Взять на Одессу - это уже избиение?
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22.10.2021 08:34 Ответить
Взять на Одессу это как?
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22.10.2021 08:36 Ответить
Удар головой в лицо называется «Брать на Одессу». Это из блатного одесского жаргона. Ключевое в этом ударе - внезапность, неожиданность.
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22.10.2021 08:40 Ответить
Ясно, спасибо за уточнение, не знал.
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22.10.2021 08:43 Ответить
https://www.facebook.com/1449779448591721/posts/3124630331106616/ в Полтаве вроде дело обстояло
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22.10.2021 08:38 Ответить
Стабильность - признак мастерства!
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22.10.2021 08:37 Ответить
Судя по низкому проценту вакцинации, у нас самое тупое население на постсовке. Да и выборы подтвердили...
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22.10.2021 08:42 Ответить
А судя по тому, кто у нас вместо президента сейчас?
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22.10.2021 08:50 Ответить
А куда вбабазала деньги вместо больниц, главная наша, украинская власть? Вбабазали на свои счета в офшоры через воровство на строительстве дорог?
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22.10.2021 09:03 Ответить
Ну, что же вы молчите набрав в рот ЗЕлёного говна?
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22.10.2021 09:16 Ответить
А, что же молчит за это, как в рот говна набрав (впрочем почему КАК?) вЯликай борцун и мастер спорта по борцунству с ковидом некий поц их Изогнутого Бивня и по совместительству харант Конституции и членограй-писюанист?
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22.10.2021 08:47 Ответить
Когда Бубочка обделывается со своим ВРАНЬЕМ, он всегда затыкается и делает вид, что "ничего не говорил, ничего не помнит"!
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22.10.2021 08:52 Ответить
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22.10.2021 08:52 Ответить
ми зробили це разом !
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22.10.2021 08:57 Ответить
а ведь не соврал зеля офшорный говоря что мы чемпионы в мире по ковиду!
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22.10.2021 09:01 Ответить
А были на этих же местах по экспорту меда
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22.10.2021 09:12 Ответить
Почему были? У пчел уже ковид обнаружили? Видимо, они и пасечников массово позаражали!😇
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22.10.2021 09:25 Ответить
В Бразилии Президента привлекают к уголовной ответственности за бездеятельность с ковидом и массовым смертям. В Украине На лицо тоже полная бездеятельность власти по подготовке к пандемии. Если в областной больнице в Днепре всего 6 реанимационных ковидных коек на всю область.
вопрос где деньги ковидного фонда?
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22.10.2021 09:19 Ответить
"Чемпионы"-рулят.😂
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22.10.2021 10:39 Ответить
При такой ситуации отопление должны были включить еще месяц назад.

Все вакцинированные должны быть застрахованы на случай смерти от прививки или осложнений хронических болезней связанных с вакцинацией. Вот тогда народ бы подтянулся. А так укололося, сыграл в ящик а в ответ:" А что вы хотели он или она и так уже одной ногой в могиле были".
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22.10.2021 12:12 Ответить
 
 