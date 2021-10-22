Минздрав создаст комиссию для расследования летальных случаев или сложного протекания COVID-19 у вакцинированных: нужно разобраться, была ли реально сделана прививка, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей, чтобы определять возможность фальшивых документов о вакцинации.

"Это сложная тема (определение процента госпитализированных людей, имеющих фальшивые документы о вакцинации. - Ред.), но я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай - сложного протекания заболевания у вакцинированных людей или летального случая, если при этом была справка о вакцинации", - сообщил Ляшко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, эта комиссия будет создана для того, чтобы "разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного имунно-биологического препарата".

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