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Новости Коронавирус и карантин
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Минздрав создаст комиссию для расследования летальных случаев или сложного протекания COVID-19 у вакцинированных: нужно разобраться, была ли реально сделана прививка, - Ляшко

Минздрав создаст комиссию для расследования летальных случаев или сложного протекания COVID-19 у вакцинированных: нужно разобраться, была ли реально сделана прививка, - Ляшко

Министр здравоохранения Виктор Ляшко поручил главному государственному санитарному врачу создать комиссию, которая будет рассматривать случаи сложного протекания коронавируса или летальных случаев от COVID-19 у вакцинированных людей, чтобы определять возможность фальшивых документов о вакцинации.

"Это сложная тема (определение процента госпитализированных людей, имеющих фальшивые документы о вакцинации. - Ред.), но я лично поручил главному государственному санитарному врачу уже создать комиссию, которая будет рассматривать каждый такой случай - сложного протекания заболевания у вакцинированных людей или летального случая, если при этом была справка о вакцинации", - сообщил Ляшко в комментарии журналистам, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

По его словам, эта комиссия будет создана для того, чтобы "разобраться, была ли реально сделана прививка, поскольку это все влияет на доказательную базу того или иного имунно-биологического препарата".

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Автор: 

вакцина (3815) карантин (16729) Минздрав (4902) Ляшко Виктор (1364) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+12
В Израиле действительно всё уже исследовали. Уровень смертности у вакцинированных в 10 раз ниже чем у невакцинированных. Количество тяжёлых случаев протикания в 7 раз ниже. Уровень заболеваемости в разы ниже. О какой вспышке вы тут нагло врёте?
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22.10.2021 09:34
+9
один на миллионы умер от вакцины и тысячи умерли от ковида. Но у вас в голове творожок что бы осмыслить разницу.
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22.10.2021 09:36
+7
Головою комісії Безуглу, вона розслідує як потрібно.
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22.10.2021 08:47
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Так поэтому и будут расследовать. Альтернативно одаренные ж покупают сертификаты вакцинации.
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22.10.2021 08:52 Ответить
Кто купил?пенсионеры с пенсией в 2 тыс.?
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22.10.2021 09:16 Ответить
У пенсов есть альтернативно одаренные дети.
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22.10.2021 09:19 Ответить
Ха наконец то дебилшам стало доходить что укольчик это не панацея а скорее плацебо и ухудшение ситуации на 99% уколотые считают что они могут взасос целовать Ковид вирус и трюхать его и им ничего не будет вот эти уколото упоротые и продолжают разносить вирсу уже доказаног НЕ РАЗ И НЕ НАМИ ЧТО ВАКЦИНИРВОАННЫЕ СТАНОВЯТСЯ АГРЕССИВНО ВИРУСОЛЕНТНЫЕ В ТЫСЯЧИ РАЗ кроме того сам вирус ДЕЛЬТА КОВИД высоко вирусолентен... ЗАРАЗЕНв тысячи раз...а теперь его вариативное еще более продвинутая версия обходит даже все прививки и дает тяжелые не летальные- но тяжелые последствия даже для 2-3 раз вакцинирвоанных.. сырость и скорость прививок... увы подтвержадет факт- что все что искусственное- это вторично...а ПРИРОДНЫЙ ИММУНИТЕТ - главное--а не укольчатые- вот что надо человеку.. Ковид скорей всего переформатируется в простой грипозный вариант с единичными в год случаями тяжких и в пропорции 1 к 100.000.000 людей смертью... т.е.не выходя из показателей гриппа.... у того в зависимрости от штамма показатель 1 к 50.000.000 миллионам- 1 смерть..
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22.10.2021 11:04 Ответить
Укольчики не можуть бути просто плацебо, бо вони не були б ідеєю фікс у влади всіх країн. Укольчики просто мають іншу дію і інше призначення і розумні люди це вже зрозуміли.)
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22.10.2021 11:45 Ответить
Про пенсов скажут что умерли от своих хронических заболеваний, а про молодых, что купили, вот и все расследования. Никогда вам не скажут правду, тем более за нее нужно оплатить миллионную компенсацию и признать свое вредительство.
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22.10.2021 09:29 Ответить
А пенсы и не покупают а просто отказываются ....
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22.10.2021 09:54 Ответить
а поблату!
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22.10.2021 10:46 Ответить
Это уже расследовали в Израиле и в Великобритании, где 80% привитых и зачем делать еще и наши расследования? Там так же после вакуцинации началась вспышка короны именно у вакцинированных. Надо не расследавание делать, а выводы ибо вакцинация экспериментальная, а эксперимент нужно оценивать как удачный или неудачный. А если это не медицинский эксперимент, то вывод очевидный для чего нужны эти укольчики и искусственно созданная корона.
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22.10.2021 09:15 Ответить
Там так же после вакуцинации началась вспышка короны именно у вакцинированных.
Это бред.

- Pfizer, Moderna, AstraZeneca демонструють ефективність десь на рівні 91-95%.

Т.е. 95% умерших - это невакцинированные.

На тлі масової вакцинації в Британії у людей до 50 років шанс померти від дельта-штаму коронавірусу (раніше називався "індійським") знизився до 0,0097%. Про це пише в https://twitter.com/kallmemeg/status/1408348154039353346 Twitter вірусологиня Public Health England Міген Келл, посилаючись на новий https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/996740/Variants_of_Concern_VOC_Technical_Briefing_17.pdf звіт цієї організації охорони здоров'я.
https://news.liga.net/ua/world/news/kakaya-smertnost-ot-delta-kovida-kto-umiraet-effektivnost-vaktsin-dannye-iz-britanii

Вроде насчет удачности вакцинации в ВБ все четко расписано. Но вы ж в какой-то другой реальности живете.
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22.10.2021 09:22 Ответить
Вы уже надоели со своим психопатным словом БРЕД. Идите гулять. Я с ботами не беседую.
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22.10.2021 09:26 Ответить
В Израиле действительно всё уже исследовали. Уровень смертности у вакцинированных в 10 раз ниже чем у невакцинированных. Количество тяжёлых случаев протикания в 7 раз ниже. Уровень заболеваемости в разы ниже. О какой вспышке вы тут нагло врёте?
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22.10.2021 09:34 Ответить
Слабаки!
А вот у нас шляшко сказал, то 99% умерших антиваксеры! Он врать не будет!
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22.10.2021 11:47 Ответить
Ну таки настоящая статистика в Израиле засекречена .протоколы ковидной межминистерской комиссии с настоящими данными секретны. Не надо совать этот Израиль примером пока по решению суда не опубликуют настоящие данные
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22.10.2021 12:31 Ответить
А вы уже надоели со своими слухами ОБС без всяких доказательств.
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22.10.2021 09:56 Ответить




Антиваксівська диверсія РФ в Україні виглядає отак:

7 700 ботів активно писали про вакцинацію під постами 2 050-ти найбільших акаунтів і сторінок;
майже 70% їхніх коментарів і постів негативні;
кожен бот у середньому залишає дев'ять коментарів;
кожен п'ятий коментар під постами про вакцини написаний ботами;

Як наслідок - навіть люди, на адекватність яких були сподівання демонструють абсолютно дикарську поведінку в питаннях вакцинації.

Більше цікавих цифр і фактів з приводу антиваксерської діяльності і проваленої владою комунікаційної кампанії https://project.liga.net/projects/ukrainians_dont_want_vaccinated/?fbclid=IwAR1KxJmCdGnN1ll7Ringbhtukdw_Q2JRrcER2dXh7JGz5yaSxpyFB-7sDZs за посиланням
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22.10.2021 18:38 Ответить
Головою комісії Безуглу, вона розслідує як потрібно.
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22.10.2021 08:47 Ответить
С начала кампании по вакцинации Государственный экспертный центр МЗ получил 95 сообщений о летальных случаях после прививки. Сейчас ведомство получило 77 протоколов, в которых установили, что эти случаи - случайные события, которые совпали с проведенным прививки.

Причинно-следственная связь с вакцинацией отсутствует, говорят в Минздраве. Сейчас продолжается расследование еще 18 случаев

Так шо і з важким перебігом, то просто збіг
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22.10.2021 08:48 Ответить
Не наивничайте .
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22.10.2021 09:12 Ответить
Ну если бы человек прочитал как это применяется практически - не стоит считать побочные последствия следствием прививки даже если других причин нет - рекомендации Минздрава где-то так 10-15 летней давности и, не думаю что они менялись
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22.10.2021 12:38 Ответить
Недавно слышала о смерти 13 летнего ребенка после вакцинации, так же скажут СЛУЧАЙНАЯ. Зачем же выплачивать миллионы родственникам погибших и признаваться в своих ошибках или преднамеренных действиях во вред? У нас все пишется как надо властям, а не людям.
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22.10.2021 09:19 Ответить
один на миллионы умер от вакцины и тысячи умерли от ковида. Но у вас в голове творожок что бы осмыслить разницу.
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22.10.2021 09:36 Ответить
У спам цю істеричку-антиваксеруху відправляйте. Воно неадекватне.
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22.10.2021 09:47 Ответить
Хочу, чтобы этот один был именно ты.
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22.10.2021 10:18 Ответить
Можешь хотеть чего угодно, я уже давно вакцинирован и всё у меня отлично, а вот ты скоро почувствуешь все осложнения этого "гриппа"
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22.10.2021 10:22 Ответить
Я с ботами не общаюсь.
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22.10.2021 10:31 Ответить
Так ты и есть бот, бегаешь враньё пишешь и чушь несёшь. Ещё раз повторюсь: про вспышку в Израиле ты нагло врёшь.
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22.10.2021 10:57 Ответить
Лахта,ПНХ!
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22.10.2021 18:40 Ответить
Если Вы уверенны в правильности вакцинации, то почему не пьёте расслабленно кофеек, а нервно ищете виноватых в своем выборе?
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22.10.2021 10:35 Ответить
І тисячі померли від хронічних хвороб, а наявність ковіду на момент смерті то просто збіг обставин.
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22.10.2021 10:20 Ответить
Звичайно. Тут великий простір для маніпуляцій, тим більше нашій владі в цьому немає рівних. Є статистика, хоч вона теж брехлива, але все ж - загальна смертність в Україні не підвищилась і від цього треба танцювати. Неймовірно, щоб від корони помирали й помирали, а інші хвороби зійшли на нуль і загально все так врівноважилося як було, такого не може бути, тому брехня плаває на поверхні.
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22.10.2021 11:42 Ответить
Є статистика, хоч вона теж брехлива, але все ж - загальна смертність в Україні не підвищилась

І ЗНОВУ НАГЛА ЦИНІЧНА БРЕХНЯ.

таких Ларисок треба ї..ати.

Краще ломом
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22.10.2021 18:42 Ответить
Боти бесятся? Ну-ну.
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22.10.2021 22:19 Ответить
Как насчёт Тайваня с умершими от прививки большим числом чем от ковида , в этой стране данные не секретят, почему её в пример не приводите?
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22.10.2021 12:41 Ответить
Никак. Пока есть сообщения об умерших после вакцинации в Тайване и то, что причинно-следственную связь вакцинации и смерти надо доказать исследованием.
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22.10.2021 14:46 Ответить
Что ты идиотка несешь? Где в Украине детей вакцинируют?
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22.10.2021 09:58 Ответить
Гена, это вы на российских сайтах вычитали? Приведите пруфы на официальные источники.
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22.10.2021 12:44 Ответить
подростков - уже во всю... сам удивился.
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22.10.2021 22:56 Ответить
Сдаётся мне это изначально мертворождённой начинание, из-за большого кол-ва таких случаев идея просто "захлебнётся" от кол-ва информации postmortem.
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22.10.2021 08:51 Ответить
Я так понял, что у таких умерших в кармане будут находить по два катетора с тёмным веществом.
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22.10.2021 08:51 Ответить
Если окажется, что документы о прививке фальшивые - должны быть посадки на реальные сроки за преступления
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22.10.2021 08:58 Ответить
А если нет ???
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22.10.2021 09:13 Ответить
На нет, и суда нет
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22.10.2021 09:29 Ответить
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22.10.2021 22:56 Ответить
Зараз нам розкажуть, як пенси з пенсій в 2-3 тисячі підробки купляють.
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22.10.2021 09:00 Ответить
Нам многое чего уже рассказывают. Из всей информации процентов 20 может правда, а остальное ложь. Люди этого не понимают до сих пор. Сколько их не лохотронят и на выборах и после, а на ошибках не учатся, доверяют власти как себе.
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22.10.2021 09:23 Ответить
Ну что, голубчики ваксеры, ласты склеите от антителозависимого усиления инфекции, а Ляшко еще вас и обвинит в покупных документах на вакцинацию, чтобы обелить производителей вакцины. Ваша смерть будет покрыта несмываемым позором.
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22.10.2021 09:04 Ответить
Ваксеры ласты не склеят, так как сами не вакцинированы и чиновники с медиками не вакцинированы на 90%, они только агитируют за деньги и премии, а народ уши развесил и как всегда ловится на крючок.
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22.10.2021 09:25 Ответить
Та ні, реальне розслідування потрібно розпочати через 2,5 роки.
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22.10.2021 09:07 Ответить
Схоже на жалюгідне намагання "перевести стрілки". Я особисто знаю кількох людей які реально вакцинувались двома дозами, а потім захворіли.
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22.10.2021 09:14 Ответить
и у меня таких двое
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22.10.2021 22:57 Ответить
Из 30 сотрудников 10 вакцинированы из них 6 болеет 2 в больнице
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22.10.2021 09:15 Ответить
а то что против страны была произведена диверсия, был завезен искусственно мутированныйй вирус и кто за это ответит? вместо карантина для всех приезжих свозили домой даже из уханя))) за что министр здравохранения отвечает?
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22.10.2021 09:18 Ответить
При Порошенко короны не было и это факт )
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22.10.2021 09:20 Ответить
Факт из серии, что наши футболисты молодежки впервые стали чемпионами мира при Зеленском.
Какая заслуга в этом президентов то?
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23.10.2021 15:17 Ответить
Вакциновані теж хворіють, що тут розбиратися, без вас вже давно це відомо. Так само, як і прогнивша від корупції система та уся країна
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22.10.2021 09:21 Ответить
Я вакцинирован 2 раза Пфайзером. Болел дня полтора. Вся семья переболела легко. Много знакомых с подобной историей. Даже кум, антивакцинатор 2020 года, переболев ковидом с 60% поражением легких, сам пошел и укололся модерной весной этого года. Опять заболел и сказал, что это 2 больших разницы!
Все, кто хочет жить - уже вакцинировались. Все даром, только оторви свой зад. Что там расследовать и разбираться?
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23.10.2021 15:23 Ответить
Ну вот и фсё. Теперь каждый привитый и заболевший ковидом человек окажется с "покупной" справкой. Так что вакцинированные должны предохраняться) еще тщательнее, что бы не заболеть или пойдут по статье за использование поддельного ковид - сертификата
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22.10.2021 09:46 Ответить
Установка такая.Болеют только непривитые, и если в реанимации окажется кто то с сертификатом,значит он его купил. Вы вообще в своем уме? Ну не может быть,что бы небыло никаких побочек и противопоказаний.Вы в своем стремлении поставить страну раком,завершить третью фазу испытаний на добровольцах и получить за это откаты от фармкоорпораций, совершаете преступления за преступлением!
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22.10.2021 09:52 Ответить
Вы в детстве читали сказку https://www.youtube.com/watch?v=rYHB8qtLiS8 про козленка, который умел считать ? Чего боялись все эти животные, что их посчитают? Мне кажется, что ответ вам известен.
Какие откаты, какие раком страну, если вакцинация бесплатная?! Испытания уже прошли на добровольцах 2 года назад и не в нашей стране, поэтому вполне заслуживает доверия!
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23.10.2021 15:30 Ответить
 
 